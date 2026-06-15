Тошкентлик ота алиментни 2038 йилгача олдиндан тўлаб берди

·12·Жамият
Тошкентлик ота алиментни 2038 йилгача олдиндан тўлаб берди

Юнусобод тумани Мажбурий ижро бюроси томонидан алимент ундириш билан боғлиқ ноодатий ижро иши якунланди.

Маълум қилинишича, фуқаро Ж.Р. 2023 йилдан бошлаб алимент тўловларини амалга оширмасдан келган. Шу сабабли у 2025 йилда қидирувга берилган.

Мажбурий чоралар қўлланилганидан сўнг қарздор аввал тўпланиб қолган 43 миллион сўм алимент қарзини тўлиқ тўлаб берган.

Шундан кейин у фарзанди вояга етгунига қадар бўлган алимент мажбуриятларини ҳам олдиндан бажаришга қарор қилган.

Ҳисоб-китобларга кўра, 2026 йил апрелидан 2038 йил январ ойигача бўлган давр учун 531,7 миллион сўм алимент маблағи тўланган.

Натижада умумий маблағ боланинг онаси банк картасига тўлиқ ўтказиб берилган.

Шу тариқа, алимент бўйича ижро иши қарздорнинг мажбуриятларни тўлиқ бажаргани муносабати билан амалда якунланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси ЙТҲга учрадиҚувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси ЙТҲга учрадиБугун, 10:24Тошкентда уй олдида турган Nexia-3 ёниб кетдиТошкентда уй олдида турган Nexia-3 ёниб кетдиБугун, 08:42Самарқандда фожеа: 3 ёшли бола сувга чўкиб вафот этдиСамарқандда фожеа: 3 ёшли бола сувга чўкиб вафот этдиБугун, 08:01Сирдарёда мебель цехида ёнғин: катта қисми сақлаб қолинди (видео)Сирдарёда мебель цехида ёнғин: катта қисми сақлаб қолинди (видео)Бугун, 07:30Реклама ортидан миллионлаб даромад, 6 нафар машҳур блогер солиқ тўламагани гумон қилинмоқдаРеклама ортидан миллионлаб даромад, 6 нафар машҳур блогер солиқ тўламагани гумон қилинмоқдаБугун, 07:18Боғчалардаги болалар хавфсизлиги яна савол остида қолди: 3 ёшли бола сувга тушиб кетиб ҳалок бўлдиБоғчалардаги болалар хавфсизлиги яна савол остида қолди: 3 ёшли бола сувга тушиб кетиб ҳалок бўлдиБугун, 06:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди