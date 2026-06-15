Тошкентлик ота алиментни 2038 йилгача олдиндан тўлаб берди
Юнусобод тумани Мажбурий ижро бюроси томонидан алимент ундириш билан боғлиқ ноодатий ижро иши якунланди.
Маълум қилинишича, фуқаро Ж.Р. 2023 йилдан бошлаб алимент тўловларини амалга оширмасдан келган. Шу сабабли у 2025 йилда қидирувга берилган.
Мажбурий чоралар қўлланилганидан сўнг қарздор аввал тўпланиб қолган 43 миллион сўм алимент қарзини тўлиқ тўлаб берган.
Шундан кейин у фарзанди вояга етгунига қадар бўлган алимент мажбуриятларини ҳам олдиндан бажаришга қарор қилган.
Ҳисоб-китобларга кўра, 2026 йил апрелидан 2038 йил январ ойигача бўлган давр учун 531,7 миллион сўм алимент маблағи тўланган.
Натижада умумий маблағ боланинг онаси банк картасига тўлиқ ўтказиб берилган.
Шу тариқа, алимент бўйича ижро иши қарздорнинг мажбуриятларни тўлиқ бажаргани муносабати билан амалда якунланган.
…