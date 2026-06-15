Сабри Лямуши Швециядан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?
Шимолий Америка майдонлари мезбонлик қилаётган ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг кутилмаган ва сергол учрашувлари билан миллионлаб ишқибозларни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Аввалроқ хабар берганимиздек, «F» гуруҳининг 1-туридан ўрин олган баҳсда Европанинг қудратли вакили Швеция терма жамоаси Тунис термасини 5:1 ҳисобида тор-мор этган эди. Ушбу аламли ва оғир тўқнашувдан сўнг, Тунис терма жамоаси бош мураббийи Сабри Лямуши матбуот анжуманида иштирок этиб, учрашувдаги йирик мағлубият сабаблари ва жамоасининг йўл қўйган хатолари ҳақида куйинганича гапириб ўтди.
«Бундай даражадаги хатоларни рақиб сира кечирмайди»
Шимолий африкаликлар устози мазкур нуфузли дунё биринчилигини бундай муваффақиятсиз натижа билан бошлаш бутун жамоа ва мухлислар учун кутилмаган қаттиқ зарба бўлганини яшириб ўтирмади. У айниқса ҳимоя чизиғидаги пала-партишликларни қаттиқ танқид қилди:
Оғриқли старт: Сабри Лямуши учун мундиалнинг илк туридаёқ дарвозадан нақд 5 та тўп ўтказиб юбориб, йирик ҳисобда тиз чўкиш ўта аламли ва руҳий жиҳатдан оғир бўлган.
Жаҳон даражасидаги жазо: Тажрибали мутахассис майдонда ҳаддан ташқари кўп хатоларга йўл қўйилганини ва Швеция сафидаги топ-ҳужумчилар бундай совғаларни голга айлантириши табиий ҳол эканини тан олди.
Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали «F» гуруҳидаги ушбу учрашувнинг бош қаҳрамонлари ва Тунис терма жамоасининг кейинги мақсадлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва расмий босқич
Қайд этилган якуний ҳисоб
Тунис термаси бош мураббийи
Швециянинг порлаган юлдузлари
Голли комбинациялардаги иштирок
Жамоаларнинг турнирдаги жорий ҳолати
ЖЧ-2026, «F» гуруҳи
(1-тур баҳси)
Швеция — Тунис
5:1
Сабри Лямуши
(Оғир зарбани қабул қилди)
• Александер Исак
• Исак: 1 та гол, 2 та ассист
• Дьёкереш: 1 та гол, 1 та ассист
• Швеция: Пешқадамга айланди
• Тунис: Вазиятни ўнглашга мажбур
Швед дуэтининг даҳшатли кашфиёти
Мазкур учрашувда Швеция терма жамоасининг зафар қучишида уларнинг ҳужум чизиғи вакиллари чин маънода етакчилик қилишди. Европалик таниқли форвардлар — Александер Исак ва Виктор Дьёкереш майдонда ҳақиқий шоу намойиш этиб, биттадан гол уришга муваффақ бўлишди. Бундан ташқари, улар жамоавий ўйинда ҳам фаол бўлиб, Дьёкереш битта натижали узатмани амалга оширган бўлса, Исак нақд икки маротаба шерикларининг гол уришига замин яратиб берди.
Сабри Лямушининг ўйиндан кейинги куйинган фикрлари:
«Бу биз учун ҳақиқатан ҳам ўта оғир ва аламли мағлубият бўлди. Жаҳон чемпионати каби нуфузли турнирни шунчалик йирик ҳисобдаги муваффақиятсизлик билан бошлаш жуда оғриқлидир. Тўғрисини айтиш керак, биз бугун майдонда жуда кўп ва қўпол хатоларга йўл қўйдик. Швеция ҳужум чизиғида тўп сурадиган Александер Исак ва Виктор Дьёкереш каби жаҳон даражасидаги юқори сифатли футболчиларга қарши бундай бўшлиқлар берилса, улар буни асло кечиришмайди ва сизни жазолашади».
Ушбу ёрқин зафардан сўнг скандинавияликлар гуруҳдаги ҳолати ҳамда тўплар нисбатини сезиларли даражада яхшилаб, яққол пешқадамликни қўлга олишди. Омадсизликка учраган Тунис жамоаси эса тушкунликка тушмасдан, кейинги турларда йўл қўйилган хатолардан тўғри хулоса чиқарган ҳолда мураккаб вазиятни ўнглаш учун бор кучини ишга солади.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларидан эксклюзив репортажлар, машҳур мураббийларнинг тактик фикрлари ва спорт оламига оид энг ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…