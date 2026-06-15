Сабри Лямуши Швециядан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?

·40·Спорт
Сабри Лямуши Швециядан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?

Шимолий Америка майдонлари мезбонлик қилаётган ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг кутилмаган ва сергол учрашувлари билан миллионлаб ишқибозларни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Аввалроқ хабар берганимиздек, «F» гуруҳининг 1-туридан ўрин олган баҳсда Европанинг қудратли вакили Швеция терма жамоаси Тунис термасини 5:1 ҳисобида тор-мор этган эди. Ушбу аламли ва оғир тўқнашувдан сўнг, Тунис терма жамоаси бош мураббийи Сабри Лямуши матбуот анжуманида иштирок этиб, учрашувдаги йирик мағлубият сабаблари ва жамоасининг йўл қўйган хатолари ҳақида куйинганича гапириб ўтди.

«Бундай даражадаги хатоларни рақиб сира кечирмайди»

Шимолий африкаликлар устози мазкур нуфузли дунё биринчилигини бундай муваффақиятсиз натижа билан бошлаш бутун жамоа ва мухлислар учун кутилмаган қаттиқ зарба бўлганини яшириб ўтирмади. У айниқса ҳимоя чизиғидаги пала-партишликларни қаттиқ танқид қилди:

  • Оғриқли старт: Сабри Лямуши учун мундиалнинг илк туридаёқ дарвозадан нақд 5 та тўп ўтказиб юбориб, йирик ҳисобда тиз чўкиш ўта аламли ва руҳий жиҳатдан оғир бўлган.

  • Жаҳон даражасидаги жазо: Тажрибали мутахассис майдонда ҳаддан ташқари кўп хатоларга йўл қўйилганини ва Швеция сафидаги топ-ҳужумчилар бундай совғаларни голга айлантириши табиий ҳол эканини тан олди.

Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали «F» гуруҳидаги ушбу учрашувнинг бош қаҳрамонлари ва Тунис терма жамоасининг кейинги мақсадлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва расмий босқич

Қайд этилган якуний ҳисоб

Тунис термаси бош мураббийи

Швециянинг порлаган юлдузлари

Голли комбинациялардаги иштирок

Жамоаларнинг турнирдаги жорий ҳолати

ЖЧ-2026, «F» гуруҳи


(1-тур баҳси)

Швеция — Тунис


5:1

Сабри Лямуши


(Оғир зарбани қабул қилди)

• Александер Исак


Виктор Дьёкереш

• Исак: 1 та гол, 2 та ассист


• Дьёкереш: 1 та гол, 1 та ассист

• Швеция: Пешқадамга айланди


• Тунис: Вазиятни ўнглашга мажбур

Швед дуэтининг даҳшатли кашфиёти

Мазкур учрашувда Швеция терма жамоасининг зафар қучишида уларнинг ҳужум чизиғи вакиллари чин маънода етакчилик қилишди. Европалик таниқли форвардлар — Александер Исак ва Виктор Дьёкереш майдонда ҳақиқий шоу намойиш этиб, биттадан гол уришга муваффақ бўлишди. Бундан ташқари, улар жамоавий ўйинда ҳам фаол бўлиб, Дьёкереш битта натижали узатмани амалга оширган бўлса, Исак нақд икки маротаба шерикларининг гол уришига замин яратиб берди.

Сабри Лямушининг ўйиндан кейинги куйинган фикрлари:

«Бу биз учун ҳақиқатан ҳам ўта оғир ва аламли мағлубият бўлди. Жаҳон чемпионати каби нуфузли турнирни шунчалик йирик ҳисобдаги муваффақиятсизлик билан бошлаш жуда оғриқлидир. Тўғрисини айтиш керак, биз бугун майдонда жуда кўп ва қўпол хатоларга йўл қўйдик. Швеция ҳужум чизиғида тўп сурадиган Александер Исак ва Виктор Дьёкереш каби жаҳон даражасидаги юқори сифатли футболчиларга қарши бундай бўшлиқлар берилса, улар буни асло кечиришмайди ва сизни жазолашади».

Ушбу ёрқин зафардан сўнг скандинавияликлар гуруҳдаги ҳолати ҳамда тўплар нисбатини сезиларли даражада яхшилаб, яққол пешқадамликни қўлга олишди. Омадсизликка учраган Тунис жамоаси эса тушкунликка тушмасдан, кейинги турларда йўл қўйилган хатолардан тўғри хулоса чиқарган ҳолда мураккаб вазиятни ўнглаш учун бор кучини ишга солади.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларидан эксклюзив репортажлар, машҳур мураббийларнинг тактик фикрлари ва спорт оламига оид энг ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Сабри ЛамушиШвецияТунисАлександр ИсакВиктор Дьёкереш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Педро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқдиПедро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқдиБугун, 11:35Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиЛуис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 11:25Рубен Аморим яна катта саҳнада: Португалиялик мутахассис Милан билан келишувга эришдиРубен Аморим яна катта саҳнада: Португалиялик мутахассис Милан билан келишувга эришдиБугун, 10:50Бавария PSV юлдузи Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришдиБавария PSV юлдузи Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришдиБугун, 10:30Жуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўладиЖуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўладиБугун, 10:20ЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиБугун, 09:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?