Зеленский Украинанинг Европа хавфсизлигидаги ўрни ҳақида баёнот берди

·1·Дунё
Зеленский Украинанинг Европа хавфсизлигидаги ўрни ҳақида баёнот берди

Глобал сиёсат майдонида қитъанинг келажаги ва хавфсизлик тизими билан боғлиқ мунозаралар яна кун тартибининг марказига чиқди. Украина президенти Владимир Зеленский ўзининг навбатдаги махсус видеомурожаатида европалик иттифоқчиларнинг мудофаа салоҳиятини таҳлил қилиб, расмий Киевнинг ушбу жараёндаги тутган ўрни хусусида тўхталиб ўтди. Ўзининг расмий Телеграм-канали орқали чиқиш қилган Украина раҳбари ўз мамлакатини бутун Европа қитъасининг хавфсизлиги ва барқарорлигини таъминловчи энг муҳим ва ажралмас таркибий қисм сифатида баҳолади.

«Украинанинг тажрибасисиз Европага жуда мураккаб бўлади»

Владимир Зеленский ўз нутқида расмий Москванинг геосиёсий мақсадларига алоҳида эътибор қаратиб, Украина қитъани турли хавф-хатарлардан ҳимоя қилишда жиддий қалқон вазифасини бажараётганини таъкидлади.

Украина президентининг хавфсизлик масалалари бўйича фикрлари:

«Агар Россиянинг узоқ муддатли мақсад ва ниятларини инобатга оладиган бўлсак — зеро, айни пайтда Россиянинг ҳарбий базалари Европа чегараларига яқин ҳудудларда, ҳатто собиқ Совет Иттифоқи даврида ҳам бундай базалар мавжуд бўлмаган жойларда қад ростламоқда — бу омил Украинанинг ҳарбий имкониятлари ва катта жанг тажрибасисиз Европа мамлакатларига келажакда жуда қийин ва мураккаб бўлишини яққол кўрсатиб турибди».

Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, расмий Москва бундай иддаоларни мунтазам равишда рад этиб келади. Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин мамлакатнинг Европа давлатларига ҳужум қилиш ёки таҳдид солиш нияти йўқлигини қатъий маълум қилган эди. Россия раҳбари бу каби даъволарни мутлақо асоссиз ва бемаънилик деб атаб, бундай баёнотлар Ғарб давлатлари томонидан фақатгина ички сиёсий мақсадлар ва жамоатчилик фикрини бошқариш учунгина ишлатилаётганини таъкидлаган.

Қуйидаги махсус сиёсий таҳлил жадвали орқали Европа қитъасида тинчликка эришиш борасидаги музокаралар, Берлин ва Париж учрашувлари ҳамда томонларнинг позициялари билан атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:

Музокаралар олиб борилаётган асосий мавзу

Украина раҳбариятининг таклифи ва санаси

Европа томони иштирокининг бош сабаби

«Европа учлиги» томонидан қўйилаётган асосий шартлар

Тинчлик кафолатлари учун асос бўлувчи ҳужжатлар

Россия раҳбариятининг расмий муносабати

Европа қитъасида тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш

9 июнь куни


Уч очишни тўхтатиш бўйича учрашув

Европа давлатларининг дронлардан (дрон ҳужумларидан) азият чекаётгани

Владимир Путиннинг ўт очишни тўлиқ ва зудлик билан тўхтатишга розилиги

Берлин (2025 йилги келишувлар)


Париж (2026 йилги шартномалар)

Европага ҳужум қилиш нияти йўқ, даъволар бемаъниликдир

Тинчлик ўрнатиш шартлари ва Европанинг кафолатлари

Владимир Зеленский 9 июнь санасида Украина ҳудудида ўт очишни тўхтатиш масалаларига бағишлаб ўтказилиши кутилаётган муҳим учрашувда Европа томони вакиллари ҳам албатта бевосита иштирок этиши лозимлигини билдирган. Бунга сабаб сифатида у мазкур низодан нафақат бевосита иштирокчилар, балки Европа мамлакатлари ҳам, хусусан, учувчисиз учиш аппаратлари (дронлар)дан жиддий зарар ва азият кўраётганини кўрсатган.

Ўз навбатида, халқаро майдонда «Европа учлиги» сифатида эътироф этилувчи етакчи давлатлар раҳбарлари Украинада барқарор тинчликка эришишнинг бош мезонларини эълон қилишган. Уларнинг фикрича, бунинг учун биринчи навбатда Владимир Путиннинг ҳарбий ҳаракатларни ва ўт очишни тўлиқ ҳамда зудлик билан тўхтатишга розилиги зарур. Шунингдек, халқаро ҳуқуқ доирасида «юридик жиҳатдан мажбурий» бўлган кучли хавфсизлик кафолатлари ишлаб чиқилиши шарт. Европа етакчилари ушбу кафолатлар тизими учун яқин ўтмишда, яъни Берлин (2025 йил) ва Париж (2026 йил) учрашувлари доирасида томонлар ўртасида эришилган олий даражадаги келишувлар мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилиши кераклигини алоҳида қайд этишган.

Халқаро сиёсат майдонидаги энг йирик геосиёсий тўқнашувлар, дунё етакчиларининг парда ортидаги махфий келишувлари, қитъа хавфсизлигига оид энг қайноқ баҳслар ва дунё ҳамжамиятидан энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норвегияда қироллик оиласи аъзоси зўрлашда айбланиб 40 та айблов билан қамалдиНорвегияда қироллик оиласи аъзоси зўрлашда айбланиб 40 та айблов билан қамалдиБугун, 11:46Трамп тадбирда ухлаб қолдими? Кадрлар баҳсларга сабаб бўлди (видео)Трамп тадбирда ухлаб қолдими? Кадрлар баҳсларга сабаб бўлди (видео)Бугун, 10:47Сохта “лорд хотини” Москвада қимматбаҳо буюмларни ўмардиСохта “лорд хотини” Москвада қимматбаҳо буюмларни ўмардиБугун, 10:39Фиръавнлар кўз сурмаси ортидаги ҳақиқат нима: 4000 йиллик сирлар очилдиФиръавнлар кўз сурмаси ортидаги ҳақиқат нима: 4000 йиллик сирлар очилдиБугун, 08:54Парашютда учган эшак: видео тармоқларда шов-шувга сабаб бўлдиПарашютда учган эшак: видео тармоқларда шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 08:30Швейцария аҳоли сонини 10 миллион билан чекламоқчими?Швейцария аҳоли сонини 10 миллион билан чекламоқчими?Бугун, 07:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди