Зеленский Украинанинг Европа хавфсизлигидаги ўрни ҳақида баёнот берди
Глобал сиёсат майдонида қитъанинг келажаги ва хавфсизлик тизими билан боғлиқ мунозаралар яна кун тартибининг марказига чиқди. Украина президенти Владимир Зеленский ўзининг навбатдаги махсус видеомурожаатида европалик иттифоқчиларнинг мудофаа салоҳиятини таҳлил қилиб, расмий Киевнинг ушбу жараёндаги тутган ўрни хусусида тўхталиб ўтди. Ўзининг расмий Телеграм-канали орқали чиқиш қилган Украина раҳбари ўз мамлакатини бутун Европа қитъасининг хавфсизлиги ва барқарорлигини таъминловчи энг муҳим ва ажралмас таркибий қисм сифатида баҳолади.
«Украинанинг тажрибасисиз Европага жуда мураккаб бўлади»
Владимир Зеленский ўз нутқида расмий Москванинг геосиёсий мақсадларига алоҳида эътибор қаратиб, Украина қитъани турли хавф-хатарлардан ҳимоя қилишда жиддий қалқон вазифасини бажараётганини таъкидлади.
Украина президентининг хавфсизлик масалалари бўйича фикрлари:
«Агар Россиянинг узоқ муддатли мақсад ва ниятларини инобатга оладиган бўлсак — зеро, айни пайтда Россиянинг ҳарбий базалари Европа чегараларига яқин ҳудудларда, ҳатто собиқ Совет Иттифоқи даврида ҳам бундай базалар мавжуд бўлмаган жойларда қад ростламоқда — бу омил Украинанинг ҳарбий имкониятлари ва катта жанг тажрибасисиз Европа мамлакатларига келажакда жуда қийин ва мураккаб бўлишини яққол кўрсатиб турибди».
Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, расмий Москва бундай иддаоларни мунтазам равишда рад этиб келади. Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин мамлакатнинг Европа давлатларига ҳужум қилиш ёки таҳдид солиш нияти йўқлигини қатъий маълум қилган эди. Россия раҳбари бу каби даъволарни мутлақо асоссиз ва бемаънилик деб атаб, бундай баёнотлар Ғарб давлатлари томонидан фақатгина ички сиёсий мақсадлар ва жамоатчилик фикрини бошқариш учунгина ишлатилаётганини таъкидлаган.
Қуйидаги махсус сиёсий таҳлил жадвали орқали Европа қитъасида тинчликка эришиш борасидаги музокаралар, Берлин ва Париж учрашувлари ҳамда томонларнинг позициялари билан атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
Музокаралар олиб борилаётган асосий мавзу
Украина раҳбариятининг таклифи ва санаси
Европа томони иштирокининг бош сабаби
«Европа учлиги» томонидан қўйилаётган асосий шартлар
Тинчлик кафолатлари учун асос бўлувчи ҳужжатлар
Россия раҳбариятининг расмий муносабати
Европа қитъасида тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш
9 июнь куни
Уч очишни тўхтатиш бўйича учрашув
Европа давлатларининг дронлардан (дрон ҳужумларидан) азият чекаётгани
Владимир Путиннинг ўт очишни тўлиқ ва зудлик билан тўхтатишга розилиги
• Берлин (2025 йилги келишувлар)
• Париж (2026 йилги шартномалар)
Европага ҳужум қилиш нияти йўқ, даъволар бемаъниликдир
Тинчлик ўрнатиш шартлари ва Европанинг кафолатлари
Владимир Зеленский 9 июнь санасида Украина ҳудудида ўт очишни тўхтатиш масалаларига бағишлаб ўтказилиши кутилаётган муҳим учрашувда Европа томони вакиллари ҳам албатта бевосита иштирок этиши лозимлигини билдирган. Бунга сабаб сифатида у мазкур низодан нафақат бевосита иштирокчилар, балки Европа мамлакатлари ҳам, хусусан, учувчисиз учиш аппаратлари (дронлар)дан жиддий зарар ва азият кўраётганини кўрсатган.
Ўз навбатида, халқаро майдонда «Европа учлиги» сифатида эътироф этилувчи етакчи давлатлар раҳбарлари Украинада барқарор тинчликка эришишнинг бош мезонларини эълон қилишган. Уларнинг фикрича, бунинг учун биринчи навбатда Владимир Путиннинг ҳарбий ҳаракатларни ва ўт очишни тўлиқ ҳамда зудлик билан тўхтатишга розилиги зарур. Шунингдек, халқаро ҳуқуқ доирасида «юридик жиҳатдан мажбурий» бўлган кучли хавфсизлик кафолатлари ишлаб чиқилиши шарт. Европа етакчилари ушбу кафолатлар тизими учун яқин ўтмишда, яъни Берлин (2025 йил) ва Париж (2026 йил) учрашувлари доирасида томонлар ўртасида эришилган олий даражадаги келишувлар мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилиши кераклигини алоҳида қайд этишган.
Халқаро сиёсат майдонидаги энг йирик геосиёсий тўқнашувлар, дунё етакчиларининг парда ортидаги махфий келишувлари, қитъа хавфсизлигига оид энг қайноқ баҳслар ва дунё ҳамжамиятидан энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…