Қозоғистон NVIDIA чиплари асосида Марказий Осиёдаги энг йирик сунъий интеллект кластерини қуради
Қозоғистон ҳукумати сунъий интеллект (СИ) инфратузилмасини ривожлантириш йўлида улкан қадам ташлади. Мамлакат АҚШнинг Фиребирд ва NVIDIA компаниялари билан умумий қиймати 10 миллиард долларга тенг бўлган келишувлар пакетини имзолади. Ушбу лойиҳа доирасида минтақадаги энг йирик ҳисоблаш кластери барпо этилади, бу эса Қозоғистонни Евросиёнинг рақамли хабига айлантириш йўлидаги стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур келишув Қозоғистон Бош вазири Олжас Бектеновнинг NVIDIA вице-президенти Рев Лебаредян ҳамда Фиребирд асосчилари билан учрашуви якунида эълон қилинди. Лойиҳанинг асосий мақсади 100 мингта энг замонавий NVIDIA график процессорлари базасида юқори қувватли ҳисоблаш марказини яратишдир. Бу каби кўламдаги лойиҳа нафақат Марказий Осиёда, балки жаҳон миқёсида ҳам кам учрайдиган технологик мажмуалардан бири бўлиши кутилмоқда.
“Маълумотлар марказлари водийси” ва улкан қувватДастурнинг марказий элементи Павлодар вилоятининг Экибастуз шаҳрида жойлашадиган “Маълумотлар марказлари водийси” (Дата Сентер Валлей) лойиҳаси бўлади. Бу ерда энергетик салоҳияти 1 ГВ гача бўлган йирик кампус қурилиши режалаштирилган. Қурилиш учун аллақачон 1,4 минг гектар майдон ажратилган бўлиб, бу ҳудуд глобал технологик гигантларнинг серверларини жойлаштириш учун хизмат қилади.
Қозоғистон рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиевнинг сўзларига кўра, инвестициялар NVIDIA компаниясининг энг сўнгги авлод тезлаткичларини, жумладан, GB300 ва Вера Rubin платформаларини ўрнатишга имкон беради. Ушбу технологиялар сунъий интеллект тизимларининг кейинги авлоди ҳисобланиб, мураккаб нейротармоқларни ўқитиш ва катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлашда мислсиз тезликни таъминлайди.
Иқтисодий самарадорлик ва стратегик мақсадларҲукумат ҳисоб-китобларига кўра, ушбу лойиҳанинг ишга туширилиши мамлакат иқтисодиётига сезиларли фойда келтиради. Кутилаётган натижалар қуйидагилардан иборат:
- Йиллик экспорт тушумини камида 3 миллиард долларга етказиш;
- Янги юқори технологик иш ўринларини яратиш;
- Халқаро технологик компанияларни мамлакат бозорига жалб қилиш;
- Минтақавий рақамли инфратузилма бўйича етакчиликни қўлга киритиш.
Агар ушбу лойиҳа эълон қилинган кўламда амалга ошса, Қозоғистон дунёдаги энг кучли ҳисоблаш комплексларидан бирига эга бўлади. Бу эса сунъий интеллект қувватлари учун давлатлар ўртасида кетаётган глобал рақобатда мамлакатнинг мавқеини кескин оширади. Ixbt.com маълумотларига кўра, бундай инфратузилма минтақадаги қўшни давлатлар, жумладан, Ўзбекистон учун ҳам рақамли ҳамкорлик ва янги технологик имкониятлар эшигини очиши мумкин.
…