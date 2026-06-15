Қозоғистон NVIDIA чиплари асосида Марказий Осиёдаги энг йирик сунъий интеллект кластерини қуради

·13·Техно
Қозоғистон NVIDIA чиплари асосида Марказий Осиёдаги энг йирик сунъий интеллект кластерини қуради

Қозоғистон ҳукумати сунъий интеллект (СИ) инфратузилмасини ривожлантириш йўлида улкан қадам ташлади. Мамлакат АҚШнинг Фиребирд ва NVIDIA компаниялари билан умумий қиймати 10 миллиард долларга тенг бўлган келишувлар пакетини имзолади. Ушбу лойиҳа доирасида минтақадаги энг йирик ҳисоблаш кластери барпо этилади, бу эса Қозоғистонни Евросиёнинг рақамли хабига айлантириш йўлидаги стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур келишув Қозоғистон Бош вазири Олжас Бектеновнинг NVIDIA вице-президенти Рев Лебаредян ҳамда Фиребирд асосчилари билан учрашуви якунида эълон қилинди. Лойиҳанинг асосий мақсади 100 мингта энг замонавий NVIDIA график процессорлари базасида юқори қувватли ҳисоблаш марказини яратишдир. Бу каби кўламдаги лойиҳа нафақат Марказий Осиёда, балки жаҳон миқёсида ҳам кам учрайдиган технологик мажмуалардан бири бўлиши кутилмоқда.

“Маълумотлар марказлари водийси” ва улкан қувват

Дастурнинг марказий элементи Павлодар вилоятининг Экибастуз шаҳрида жойлашадиган “Маълумотлар марказлари водийси” (Дата Сентер Валлей) лойиҳаси бўлади. Бу ерда энергетик салоҳияти 1 ГВ гача бўлган йирик кампус қурилиши режалаштирилган. Қурилиш учун аллақачон 1,4 минг гектар майдон ажратилган бўлиб, бу ҳудуд глобал технологик гигантларнинг серверларини жойлаштириш учун хизмат қилади.

Қозоғистон рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиевнинг сўзларига кўра, инвестициялар NVIDIA компаниясининг энг сўнгги авлод тезлаткичларини, жумладан, GB300 ва Вера Rubin платформаларини ўрнатишга имкон беради. Ушбу технологиялар сунъий интеллект тизимларининг кейинги авлоди ҳисобланиб, мураккаб нейротармоқларни ўқитиш ва катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлашда мислсиз тезликни таъминлайди.

Иқтисодий самарадорлик ва стратегик мақсадлар

Ҳукумат ҳисоб-китобларига кўра, ушбу лойиҳанинг ишга туширилиши мамлакат иқтисодиётига сезиларли фойда келтиради. Кутилаётган натижалар қуйидагилардан иборат:

  • Йиллик экспорт тушумини камида 3 миллиард долларга етказиш;
  • Янги юқори технологик иш ўринларини яратиш;
  • Халқаро технологик компанияларни мамлакат бозорига жалб қилиш;
  • Минтақавий рақамли инфратузилма бўйича етакчиликни қўлга киритиш.
Бош вазир Олжас Бектенов сунъий интеллект ва рақамли инфратузилмани ривожлантириш мамлакатнинг стратегик устувор йўналишларидан бири эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, лойиҳадан кўзланган асосий вазифа — глобал рақамли хизматлар ва йирик халқаро технологик платформалар учун қулай майдон яратишдир.

Агар ушбу лойиҳа эълон қилинган кўламда амалга ошса, Қозоғистон дунёдаги энг кучли ҳисоблаш комплексларидан бирига эга бўлади. Бу эса сунъий интеллект қувватлари учун давлатлар ўртасида кетаётган глобал рақобатда мамлакатнинг мавқеини кескин оширади. Ixbt.com маълумотларига кўра, бундай инфратузилма минтақадаги қўшни давлатлар, жумладан, Ўзбекистон учун ҳам рақамли ҳамкорлик ва янги технологик имкониятлар эшигини очиши мумкин.

ҚозоғистонNVIDIAСунъий IntelлектИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқдиХитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқдиБугун, 11:57Google Эарт фойдаланувчилари учун бепул авиацимулятор режими ишга туширилдиGoogle Эарт фойдаланувчилари учун бепул авиацимулятор режими ишга туширилдиБугун, 11:55Россияда "Госуслуги" орқали 2 миллионга яқин СИМ-карта блоклаб қўйилдиРоссияда "Госуслуги" орқали 2 миллионга яқин СИМ-карта блоклаб қўйилдиБугун, 11:28Хитой технология гигантлари NVIDIA чипларидан воз кечиб, маҳаллий бозорга юзланмоқдаХитой технология гигантлари NVIDIA чипларидан воз кечиб, маҳаллий бозорга юзланмоқдаБугун, 10:53Honor ўта чидамли X70 Pro Max моделини тақдим этди: 8560 мА·соат аккумулятор ва IP69КHonor ўта чидамли X70 Pro Max моделини тақдим этди: 8560 мА·соат аккумулятор ва IP69КБугун, 10:28Самолёт бортида ташқи аккумулятор тутаб кетди: Авиакомпания йўловчиларни огоҳлантирдиСамолёт бортида ташқи аккумулятор тутаб кетди: Авиакомпания йўловчиларни огоҳлантирдиБугун, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус