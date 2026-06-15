Россияда "Госуслуги" орқали 2 миллионга яқин СИМ-карта блоклаб қўйилди

·14·Техно
Россияда "Госуслуги" орқали 2 миллионга яқин СИМ-карта блоклаб қўйилди

Россия Fedерациясининг Рақамли ривожланиш, алоқа ва оммавий коммуникациялар вазирлиги (Минсифри) янги жорий этилган тизим орқали ноқонуний ёки кераксиз алоқа рақамларини ўчириш бўйича дастлабки натижаларни эълон қилди. Маълум қилинишича, жорий йилнинг 1-апрелидан иш бошлаган махсус сервис ёрдамида ҳозирга қадар 2 миллионга яқин СИМ-карта блокланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу хизмат тури "Госуслуги" портали орқали амалга оширилмоқда. Унда фойдаланувчилар ўз номига расмийлаштирилган барча мобил рақамларни бир жойда кўриш ва уларни назорат қилиш имкониятига эга бўлишди. ixbt.com маълумотига кўра, тизим ишга тушганидан буён фойдаланувчилар ўз маълумотларини текшириш учун сервисга 200 миллион мартадан ортиқ мурожаат қилишган.

Киберхавфсизлик ва фирибгарликка қарши кураш

Янги воситанинг асосий мақсади — фуқароларни мобил фирибгарликдан ҳимоя қилишдир. Кўп ҳолларда шахсий маълумотлардан фойдаланган ҳолда учинчи шахслар томонидан яширинча СИМ-карталар очилиши кузатилади. Эндиликда фойдаланувчилар ўз шахсий кабинетларида нотаниш рақамларни аниқласа, дарҳол уларнинг фаолиятини тўхтатиши ёки шартномани бутунлай бекор қилиши мумкин.

Минсифри матбуот хизматининг таъкидлашича, барча мобил операторлар билан тузилган шартномалар ҳақидаги маълумотлар бир нуқтада жамланган. Бу эса фуқароларга ўз номидаги барча фаол алоқа линияларини оператив тарзда мониторинг қилиш имконини беради. Натижада, ноқонуний мақсадларда фойдаланилиши мумкин бўлган "ортиқча" рақамлар сони кескин камаймоқда.

Минтақавий аҳамият ва рақамли назорат

Ўзбекистон ва бошқа МДҲ давлатларида ҳам охирги йилларда СИМ-карталарни рўйхатдан ўтказиш ва уларни шахсга бириктириш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда. Россиядаги ушбу тажриба шуни кўрсатмоқдаки, давлат хизматлари портали орқали марказлашган назорат тизими кутилганидан кўра самаралироқ ишламоқда. Бу каби чоралар нафақат фирибгарликни камайтиради, балки телекоммуникация бозоридаги тартибсизликларга ҳам чек қўяди.

Ҳозирда блокланган 2 миллионга яқин рақамнинг аксарияти фойдаланувчилар томонидан "нотаниш" ёки "кераксиз" деб топилган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай рақамли воситалар шахсий дахлсизликни таъминлашда муҳим қадам ҳисобланади. Келгусида тизим янада такомиллаштирилиб, операторлар билан маълумот алмашиш тезлиги оширилиши режалаштирилган.

Эслатиб ўтамиз, ушбу хизмат барча россиялик абонентлар учун очиқ бўлиб, у орқали нафақат жисмоний, балки корпоратив рақамларни ҳам текшириш имконияти мавжуд. Бу эса шаффофликни таъминлаш ва ноқонуний СИМ-карталар савдосига қарши курашишда асосий қурол бўлиб хизмат қилмоқда.

ТехнологияСИМ-картаРоссияХавфсизликГосуслуги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқдиХитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқдиБугун, 11:57Google Эарт фойдаланувчилари учун бепул авиацимулятор режими ишга туширилдиGoogle Эарт фойдаланувчилари учун бепул авиацимулятор режими ишга туширилдиБугун, 11:55Қозоғистон NVIDIA чиплари асосида Марказий Осиёдаги энг йирик сунъий интеллект кластерини қурадиҚозоғистон NVIDIA чиплари асосида Марказий Осиёдаги энг йирик сунъий интеллект кластерини қурадиБугун, 11:27Хитой технология гигантлари NVIDIA чипларидан воз кечиб, маҳаллий бозорга юзланмоқдаХитой технология гигантлари NVIDIA чипларидан воз кечиб, маҳаллий бозорга юзланмоқдаБугун, 10:53Honor ўта чидамли X70 Pro Max моделини тақдим этди: 8560 мА·соат аккумулятор ва IP69КHonor ўта чидамли X70 Pro Max моделини тақдим этди: 8560 мА·соат аккумулятор ва IP69КБугун, 10:28Самолёт бортида ташқи аккумулятор тутаб кетди: Авиакомпания йўловчиларни огоҳлантирдиСамолёт бортида ташқи аккумулятор тутаб кетди: Авиакомпания йўловчиларни огоҳлантирдиБугун, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус