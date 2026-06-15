Россияда "Госуслуги" орқали 2 миллионга яқин СИМ-карта блоклаб қўйилди
Россия Fedерациясининг Рақамли ривожланиш, алоқа ва оммавий коммуникациялар вазирлиги (Минсифри) янги жорий этилган тизим орқали ноқонуний ёки кераксиз алоқа рақамларини ўчириш бўйича дастлабки натижаларни эълон қилди. Маълум қилинишича, жорий йилнинг 1-апрелидан иш бошлаган махсус сервис ёрдамида ҳозирга қадар 2 миллионга яқин СИМ-карта блокланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу хизмат тури "Госуслуги" портали орқали амалга оширилмоқда. Унда фойдаланувчилар ўз номига расмийлаштирилган барча мобил рақамларни бир жойда кўриш ва уларни назорат қилиш имкониятига эга бўлишди. ixbt.com маълумотига кўра, тизим ишга тушганидан буён фойдаланувчилар ўз маълумотларини текшириш учун сервисга 200 миллион мартадан ортиқ мурожаат қилишган.
Киберхавфсизлик ва фирибгарликка қарши курашЯнги воситанинг асосий мақсади — фуқароларни мобил фирибгарликдан ҳимоя қилишдир. Кўп ҳолларда шахсий маълумотлардан фойдаланган ҳолда учинчи шахслар томонидан яширинча СИМ-карталар очилиши кузатилади. Эндиликда фойдаланувчилар ўз шахсий кабинетларида нотаниш рақамларни аниқласа, дарҳол уларнинг фаолиятини тўхтатиши ёки шартномани бутунлай бекор қилиши мумкин.
Минсифри матбуот хизматининг таъкидлашича, барча мобил операторлар билан тузилган шартномалар ҳақидаги маълумотлар бир нуқтада жамланган. Бу эса фуқароларга ўз номидаги барча фаол алоқа линияларини оператив тарзда мониторинг қилиш имконини беради. Натижада, ноқонуний мақсадларда фойдаланилиши мумкин бўлган "ортиқча" рақамлар сони кескин камаймоқда.
Минтақавий аҳамият ва рақамли назоратЎзбекистон ва бошқа МДҲ давлатларида ҳам охирги йилларда СИМ-карталарни рўйхатдан ўтказиш ва уларни шахсга бириктириш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда. Россиядаги ушбу тажриба шуни кўрсатмоқдаки, давлат хизматлари портали орқали марказлашган назорат тизими кутилганидан кўра самаралироқ ишламоқда. Бу каби чоралар нафақат фирибгарликни камайтиради, балки телекоммуникация бозоридаги тартибсизликларга ҳам чек қўяди.
Ҳозирда блокланган 2 миллионга яқин рақамнинг аксарияти фойдаланувчилар томонидан "нотаниш" ёки "кераксиз" деб топилган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай рақамли воситалар шахсий дахлсизликни таъминлашда муҳим қадам ҳисобланади. Келгусида тизим янада такомиллаштирилиб, операторлар билан маълумот алмашиш тезлиги оширилиши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, ушбу хизмат барча россиялик абонентлар учун очиқ бўлиб, у орқали нафақат жисмоний, балки корпоратив рақамларни ҳам текшириш имконияти мавжуд. Бу эса шаффофликни таъминлаш ва ноқонуний СИМ-карталар савдосига қарши курашишда асосий қурол бўлиб хизмат қилмоқда.
…