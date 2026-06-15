Хитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқди
Хитойнинг хусусий космик саноати навбатдаги муҳим муваффақиятни қўлга киритди. КАС Спасе компанияси томонидан ишлаб чиқилган Кинетика-1 (Лижиан-1) ракетаси ўзининг навбатдаги миссиясини муваффақиятли якунлаб, орбитага бир йўла саккизта сунъий йўлдошни жойлаштирди. Ушбу парвоз Хитойнинг тижорий космонавтика соҳасидаги етакчилигини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Парвоз 15-июн куни Тошкент вақти билан тонгги соатларда Дунфен космодромидан амалга оширилди. Ракета бортидаги саккизта аппарат, жумладан, Културал Реликс 01 сунъий йўлдоши белгиланган орбиталарга аниқ етказилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, барча тизимлар штат режимида ишлаган ва миссия тўлиқ муваффақиятли деб топилган.
Тижорий космонавтикадаги янги рекордУшбу стартдан сўнг Кинетика-1 оиласига мансуб ракеталар ёрдамида коинотга чиқарилган жами сунъий йўлдошлар сони 105 тага етди. Бу кўрсаткич билан мазкур ракета Хитой тарихида 100 тадан ортиқ аппаратни орбитага олиб чиққан биринчи тижорий ташувчи воситага айланди. Умумий ҳисобда ракеталар томонидан коинотга етказилган фойдали юк миқдори 15 тоннадан ошиб кетди.
КАС Спасе мутахассисларининг таъкидлашича, парвозларга тайёргарлик кўриш жараёни сезиларли даражада оптималлаштирилган. Дунфен космик зонасидаги шахсий инфратузилма туфайли ракетани старт майдончасида тайёрлаш вақти атиги ўн кунгача қисқартирилди. Бу эса парвозлар частотасини ошириш имконини беради.
Келажак режалари: Денгиздан учириш ва мунтазамликКомпания 2026-йилнинг иккинчи ярмидан бошлаб янги босқичга ўтишни режалаштирмоқда. Дастур бош конструктори ўринбосари Мен Сянфу маълум қилишича, Кинетика-1 ракеталари ҳар ойда камида бир марта коинотга кўтариладиган мунтазам режимга ўтади. Бу эса халқаро мижозлар учун хизмат кўрсатиш тезлигини оширади.
Шунингдек, КАС Спасе илк бор денгиз платформасидан ракета учиришни режалаштирган. Денгиздан амалга ошириладиган стартлар қуруқликдаги космодромлардан таъминлаш қийин бўлган махсус орбиталарга юк етказишда катта устунлик беради. Бундай технология Хитойнинг коинотни ўзлаштиришдаги мослашувчанлигини янги даражага олиб чиқади.
Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам хусусий космик парвозларнинг арзонлашиши ва мунтазамлиги муҳим аҳамиятга эга. Келажакда маҳаллий илмий доиралар ва алоқа операторлари ўз қурилмаларини айнан мана шундай хусусий ташувчилар орқали коинотга чиқариш имкониятига эга бўлиши мумкин.
…