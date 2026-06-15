Хитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқди

·0·Техно
Хитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқди

Хитойнинг хусусий космик саноати навбатдаги муҳим муваффақиятни қўлга киритди. КАС Спасе компанияси томонидан ишлаб чиқилган Кинетика-1 (Лижиан-1) ракетаси ўзининг навбатдаги миссиясини муваффақиятли якунлаб, орбитага бир йўла саккизта сунъий йўлдошни жойлаштирди. Ушбу парвоз Хитойнинг тижорий космонавтика соҳасидаги етакчилигини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Парвоз 15-июн куни Тошкент вақти билан тонгги соатларда Дунфен космодромидан амалга оширилди. Ракета бортидаги саккизта аппарат, жумладан, Културал Реликс 01 сунъий йўлдоши белгиланган орбиталарга аниқ етказилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, барча тизимлар штат режимида ишлаган ва миссия тўлиқ муваффақиятли деб топилган.

Тижорий космонавтикадаги янги рекорд

Ушбу стартдан сўнг Кинетика-1 оиласига мансуб ракеталар ёрдамида коинотга чиқарилган жами сунъий йўлдошлар сони 105 тага етди. Бу кўрсаткич билан мазкур ракета Хитой тарихида 100 тадан ортиқ аппаратни орбитага олиб чиққан биринчи тижорий ташувчи воситага айланди. Умумий ҳисобда ракеталар томонидан коинотга етказилган фойдали юк миқдори 15 тоннадан ошиб кетди.

КАС Спасе мутахассисларининг таъкидлашича, парвозларга тайёргарлик кўриш жараёни сезиларли даражада оптималлаштирилган. Дунфен космик зонасидаги шахсий инфратузилма туфайли ракетани старт майдончасида тайёрлаш вақти атиги ўн кунгача қисқартирилди. Бу эса парвозлар частотасини ошириш имконини беради.

Келажак режалари: Денгиздан учириш ва мунтазамлик

Компания 2026-йилнинг иккинчи ярмидан бошлаб янги босқичга ўтишни режалаштирмоқда. Дастур бош конструктори ўринбосари Мен Сянфу маълум қилишича, Кинетика-1 ракеталари ҳар ойда камида бир марта коинотга кўтариладиган мунтазам режимга ўтади. Бу эса халқаро мижозлар учун хизмат кўрсатиш тезлигини оширади.

Шунингдек, КАС Спасе илк бор денгиз платформасидан ракета учиришни режалаштирган. Денгиздан амалга ошириладиган стартлар қуруқликдаги космодромлардан таъминлаш қийин бўлган махсус орбиталарга юк етказишда катта устунлик беради. Бундай технология Хитойнинг коинотни ўзлаштиришдаги мослашувчанлигини янги даражага олиб чиқади.

Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам хусусий космик парвозларнинг арзонлашиши ва мунтазамлиги муҳим аҳамиятга эга. Келажакда маҳаллий илмий доиралар ва алоқа операторлари ўз қурилмаларини айнан мана шундай хусусий ташувчилар орқали коинотга чиқариш имкониятига эга бўлиши мумкин.

ХитойКоинотРакетаТехнологияКАС Спасе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Эарт фойдаланувчилари учун бепул авиацимулятор режими ишга туширилдиGoogle Эарт фойдаланувчилари учун бепул авиацимулятор режими ишга туширилдиБугун, 11:55Россияда "Госуслуги" орқали 2 миллионга яқин СИМ-карта блоклаб қўйилдиРоссияда "Госуслуги" орқали 2 миллионга яқин СИМ-карта блоклаб қўйилдиБугун, 11:28Қозоғистон NVIDIA чиплари асосида Марказий Осиёдаги энг йирик сунъий интеллект кластерини қурадиҚозоғистон NVIDIA чиплари асосида Марказий Осиёдаги энг йирик сунъий интеллект кластерини қурадиБугун, 11:27Хитой технология гигантлари NVIDIA чипларидан воз кечиб, маҳаллий бозорга юзланмоқдаХитой технология гигантлари NVIDIA чипларидан воз кечиб, маҳаллий бозорга юзланмоқдаБугун, 10:53Honor ўта чидамли X70 Pro Max моделини тақдим этди: 8560 мА·соат аккумулятор ва IP69КHonor ўта чидамли X70 Pro Max моделини тақдим этди: 8560 мА·соат аккумулятор ва IP69КБугун, 10:28Самолёт бортида ташқи аккумулятор тутаб кетди: Авиакомпания йўловчиларни огоҳлантирдиСамолёт бортида ташқи аккумулятор тутаб кетди: Авиакомпания йўловчиларни огоҳлантирдиБугун, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус