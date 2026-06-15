Рубен Аморим яна катта саҳнада: Португалиялик мутахассис Милан билан келишувга эришди

·27·Спорт
Рубен Аморим яна катта саҳнада: Португалиялик мутахассис Милан билан келишувга эришди

Португалиялик машҳур мураббий Рубен Аморим узоқ танаффусдан сўнг яна катта футболга қайтмоқда. Январ ойида Манчестер Юнайтед клубидан истеъфога чиқарилган мутахассис Италиянинг Милан жамоасини бошқаришга розилик берди. Ушбу тайинлов А Серия гиганти учун янги давр бошланишидан дарак бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, 41 ёшли мураббий Сан Сирода Массимилиано Аллегри ўрнини эгаллайди. Томонлар дастлабки икки йиллик шартнома борасида келишиб олишган. Келишувга кўра, Аморим 2028-йилга қадар Миланда қолиши мумкин, шунингдек, шартномада ҳамкорликни яна бир мавсумга узайтириш банди ҳам кўзда тутилган.

Молиявий шартлар ва асосий мақсадлар

Аморимнинг Италиядаги маоши йилига 3,5 миллион еврони ташкил этади. Шунингдек, шартномада турли бонуслар ҳам белгиланган бўлиб, улар жамоанинг совринлар ютиши ва Чемпионлар лигасига йўлланма олишига боғлиқ. Таъкидлаш жоизки, Милан охирги икки мавсум давомида нуфузли еврокубок мусобақасидан четда қолиб кетмоқда ва янги мураббий олдига қўйилган биринчи рақамли вазифа айнан шу бўлади.

Дастлаб Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддан кетганидан сўнг бир муддат дам олишни режалаштирган эди. Бироқ, етти карра Европа чемпионларининг таклифи унинг режаларини ўзгартириб юборди. Ҳозирда мураббий клуб хўжайини, РедБирд Капитал раҳбари Герри Кардиналенинг якуний рухсатини кутмоқда. Яшил чироқ ёқилиши билан у шартномага қўл қўйиш учун Миланга йўл олади.

Манчестер Юнайтед учун кутилмаган совға

Милан раҳбарияти мураббий танлашда Маттиас Жаиссле номзодини ҳам кўриб чиққан эди. Аммо Аморимнинг эркин агент эканлиги ва унинг учун товон пули тўлаш шарт эмаслиги ҳал қилувчи омил бўлди. Бу трансфер нафақат Милан, балки Манчестер Юнайтед учун ҳам молиявий жиҳатдан фойдали бўлди.

Гап шундаки, Манчестер Юнайтед мураббийни истеъфога чиқаргани учун унга ва унинг штабига 16,7 миллион фунт стерлинг миқдорида товон пули тўлаши керак эди. Аморимнинг янги ишга киришиши инглиз клубини ушбу тўловларнинг катта қисмидан халос этади. Айни дамда Манчестер Юнайтед Майкл Керрик қўл остида ўз ўйинини топиб олган бир пайтда, бу молиявий енгиллик клуб ғазнаси учун айни муддао бўлди.

Янги мавсумга тайёргарликни тез орада бошлаши кутилаётган Рубен Аморим, Sporting CP давридаги муваффақиятларини Италияда такрорлашга ҳаракат қилади. Милан мухлислари эса ёш ва серғайрат мураббий жамоани яна чўққиларга олиб чиқишига умид боғлашмоқда.

МиланРубен АморимМанчестер ЮнайтедТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Педро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқдиПедро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқдиБугун, 11:35Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиЛуис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 11:25Сабри Лямуши Швециядан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?Сабри Лямуши Швециядан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?Бугун, 11:18Бавария PSV юлдузи Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришдиБавария PSV юлдузи Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришдиБугун, 10:30Жуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўладиЖуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўладиБугун, 10:20ЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиБугун, 09:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?