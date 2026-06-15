Google Эарт фойдаланувчилари учун бепул авиацимулятор режими ишга туширилди

·23·Техно
Google Эарт фойдаланувчилари учун бепул авиацимулятор режими ишга туширилди

Google компанияси ўзининг машҳур Google Эарт (Google Сайёра) сервиси учун қизиқарли янгиланишни тақдим этди. Эндиликда фойдаланувчилар махсус авиацимулятор режими ёрдамида бутун дунё бўйлаб виртуал парвозларни амалга оширишлари мумкин. Ушбу функция фойдаланувчиларга сайёрамизнинг исталган нуқтасини қуш парвози баландлигидан туриб томоша қилиш имкониятини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча ушбу авиацимулятор экспериментал режимда ишламоқда, шу сабабли унда маълум техник чекловлар мавжуд. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, янги функция ҳозирча фақат Google Эарт сервисининг веб-версиясида мавжуд бўлиб, мобил иловаларда ҳали тўлиқ жорий этилмаган. Бу фойдаланувчиларга қўшимча дастурий таъминот ўрнатмасдан туриб, тўғридан-тўғри браузер орқали парвоз қилиш имконини беради.

Авиацимуляторнинг ўзига хос жиҳати шундаки, у фойдаланувчига парвоз жараёнига тўлиқ шўнғиш ҳиссини бериш учун ишлаб чиқилган. Бироқ ixbt.com нашри берган маълумотга кўра, ундаги парвоз физикаси анча соддалаштирилган. Яни, ушбу режим юқори аниқликдаги аэродинамик машғулотлар учун эмас, балки кўпроқ танишув ва кўнгилочар мақсадлар учун мўлжалланган.

Техник имкониятлар ва чекловлар

Парвоз давомида Google Эарт платформасидаги уч ўлчамли (3D) бинолар ва юқори аниқликдаги тасвирлар динамик тарзда юкланиб боради. Бу эса фойдаланувчига реал вақт режимида дунёнинг йирик мегаполислари ва табиий ландшафтларини батафсил кўриш имконини беради. Шуни ёдда тутиш керакки, визуал сифат бевосита интернет тезлигига боғлиқ бўлади.

Дастурчиларнинг огоҳлантиришича, экстремал тезликда учиш ёки интернет ўтказувчанлиги паст бўлган ҳолатларда тасвирларнинг юкланишида вақтинчалик кечикишлар кузатилиши мумкин. Бу эса парвоз тажрибасига бироз таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас. Шунга қарамай, сервиснинг бепул эканлиги ва кенг қамровли хариталар базаси уни кўплаб фойдаланувчилар учун жозибадор қилади.

Авиацимуляторни ишга тушириш учун Google Эарт веб-сайтига кириш ва созламалар орқали тегишли режимни танлаш кифоя. Фойдаланувчилар турли нуқталардан парвозни бошлашлари ва дунё бўйлаб виртуал саёҳатга чиқишлари мумкин. Ушбу янгиланиш Google'нинг географик маълумотларни нафақат маълумот манбаи, балки интерактив кўнгилочар воситага айлантириш стратегиясининг бир қисмидир.

GoogleGoogle ЭартТехнологияАвиацимуляторИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S27 Хитой дисплейлари билан жиҳозланиши мумкин: Samsung ва БОE келишувга яқинGalaxy S27 Хитой дисплейлари билан жиҳозланиши мумкин: Samsung ва БОE келишувга яқинБугун, 12:27Starlink Кариб денгизидаги «Сигир ороли»ни юқори тезликдаги интернет билан таъминладиStarlink Кариб денгизидаги «Сигир ороли»ни юқори тезликдаги интернет билан таъминладиБугун, 12:26Коинотда инқилоб: Сунъий йўлдош илк бор мустақил равишда объектларни қидиришни ўргандиКоинотда инқилоб: Сунъий йўлдош илк бор мустақил равишда объектларни қидиришни ўргандиБугун, 12:24Хитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқдиХитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқдиБугун, 11:57Россияда "Госуслуги" орқали 2 миллионга яқин СИМ-карта блоклаб қўйилдиРоссияда "Госуслуги" орқали 2 миллионга яқин СИМ-карта блоклаб қўйилдиБугун, 11:28Қозоғистон NVIDIA чиплари асосида Марказий Осиёдаги энг йирик сунъий интеллект кластерини қурадиҚозоғистон NVIDIA чиплари асосида Марказий Осиёдаги энг йирик сунъий интеллект кластерини қурадиБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус