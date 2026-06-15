Google Эарт фойдаланувчилари учун бепул авиацимулятор режими ишга туширилди
Google компанияси ўзининг машҳур Google Эарт (Google Сайёра) сервиси учун қизиқарли янгиланишни тақдим этди. Эндиликда фойдаланувчилар махсус авиацимулятор режими ёрдамида бутун дунё бўйлаб виртуал парвозларни амалга оширишлари мумкин. Ушбу функция фойдаланувчиларга сайёрамизнинг исталган нуқтасини қуш парвози баландлигидан туриб томоша қилиш имкониятини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча ушбу авиацимулятор экспериментал режимда ишламоқда, шу сабабли унда маълум техник чекловлар мавжуд. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, янги функция ҳозирча фақат Google Эарт сервисининг веб-версиясида мавжуд бўлиб, мобил иловаларда ҳали тўлиқ жорий этилмаган. Бу фойдаланувчиларга қўшимча дастурий таъминот ўрнатмасдан туриб, тўғридан-тўғри браузер орқали парвоз қилиш имконини беради.
Авиацимуляторнинг ўзига хос жиҳати шундаки, у фойдаланувчига парвоз жараёнига тўлиқ шўнғиш ҳиссини бериш учун ишлаб чиқилган. Бироқ ixbt.com нашри берган маълумотга кўра, ундаги парвоз физикаси анча соддалаштирилган. Яни, ушбу режим юқори аниқликдаги аэродинамик машғулотлар учун эмас, балки кўпроқ танишув ва кўнгилочар мақсадлар учун мўлжалланган.
Техник имкониятлар ва чекловларПарвоз давомида Google Эарт платформасидаги уч ўлчамли (3D) бинолар ва юқори аниқликдаги тасвирлар динамик тарзда юкланиб боради. Бу эса фойдаланувчига реал вақт режимида дунёнинг йирик мегаполислари ва табиий ландшафтларини батафсил кўриш имконини беради. Шуни ёдда тутиш керакки, визуал сифат бевосита интернет тезлигига боғлиқ бўлади.
Дастурчиларнинг огоҳлантиришича, экстремал тезликда учиш ёки интернет ўтказувчанлиги паст бўлган ҳолатларда тасвирларнинг юкланишида вақтинчалик кечикишлар кузатилиши мумкин. Бу эса парвоз тажрибасига бироз таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас. Шунга қарамай, сервиснинг бепул эканлиги ва кенг қамровли хариталар базаси уни кўплаб фойдаланувчилар учун жозибадор қилади.
Авиацимуляторни ишга тушириш учун Google Эарт веб-сайтига кириш ва созламалар орқали тегишли режимни танлаш кифоя. Фойдаланувчилар турли нуқталардан парвозни бошлашлари ва дунё бўйлаб виртуал саёҳатга чиқишлари мумкин. Ушбу янгиланиш Google'нинг географик маълумотларни нафақат маълумот манбаи, балки интерактив кўнгилочар воситага айлантириш стратегиясининг бир қисмидир.
…