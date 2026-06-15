Бавария PSV юлдузи Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришди
Германиянинг Бавария клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги йирик харидни амалга оширишга жуда яқин турибди. Мюнхенликлар PSV Эйндховен жамоасининг марокашлик ярим ҳимоячиси Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришган. Ушбу келишув қиймати 55 миллион еврони ташкил этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, 25 ёшли футболчи аллақачон Германия гиганти билан шахсий шартнома шартларини келишиб олган. Ушбу трансфер PSV клуби тарихидаги рекорд сотувга айланади. Шу вақтга қадар Нидерландия клуби ҳеч бир футболчисини бундай катта суммага пулламаган эди. Саибари Мюнхен жамоаси билан 2031-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаши кутилмоқда.
Ҳозирда футболчи Марокаш терма жамоаси сафида бўлиб турганига қарамай, трансфер жараёни кечикишларсиз давом этмоқда. Таниқли инсайдер Fabrizio Romano маълумотига кўра, футболчи тиббий кўрикдан АҚШда ўтади. Бу ғайритабиий ҳолатнинг сабаби шундаки, Бавария клуби шифокори айни дамда Германия терма жамоаси билан бирга океан ортида бўлиб турибди. Бу эса футболчининг Мюнхенга учиб келмасдан туриб, барча расмиятчиликларни якунлашига имкон беради.
Тарихий натижалар ва янги чорловИсмаел Саибари ўтган мавсумда Эредивизия доирасида кўрсатган ўйинлари билан кўплаб Европа грандлари эътиборини тортган эди. У PSV сафида жами 142 та расмий учрашувда майдонга тушиб, 42 та гол ва 29 та голли узатмага муаллифлик қилган. Унинг сермаҳсул ўйини жамоасига сўнгги уч мавсумда кетма-кет чемпионликни қўлга киритишда катта ёрдам берди.
Футболчининг терма жамоа сафидаги ўйинлари ҳам мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Айниқса, Бразилия терма жамоасига қарши кечган ва 1:1 ҳисобида якунланган баҳсда киритган чиройли голи унинг нуфузини янада ошириб юборди. Бавария раҳбарияти марокашлик иқтидор эгасини жамоанинг келажакдаги етакчиларидан бири сифатида кўрмоқда.
Ушбу трансфер ҳақида Саибарининг терма жамоадаги дўсти, ҳозирда Штутгарт шарафини ҳимоя қилаётган Билал Эл Ханноусс ҳам ўз фикрларини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Исмаел Германия Бундеслигасида ўйнаш учун барча сифатларга эга ва у каби юқори савиядаги футболчининг Бавария каби катта клубга ўтиши адолатдан бўлади.
Бавария ушбу трансфер орқали ярим ҳимоя чизиғини янада кучайтиришни мақсад қилган. Исмаел Саибари нафақат ҳужум ташкил қилишда, балки креатив қарорлари билан ҳам жамоа ўйинига ранг-баранглик олиб кириши кутилмоқда. Трансфернинг барча тафсилотлари яқин кунларда расман эълон қилинади.
…