Бавария PSV юлдузи Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришди

·20·Спорт
Бавария PSV юлдузи Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришди

Германиянинг Бавария клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги йирик харидни амалга оширишга жуда яқин турибди. Мюнхенликлар PSV Эйндховен жамоасининг марокашлик ярим ҳимоячиси Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришган. Ушбу келишув қиймати 55 миллион еврони ташкил этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, 25 ёшли футболчи аллақачон Германия гиганти билан шахсий шартнома шартларини келишиб олган. Ушбу трансфер PSV клуби тарихидаги рекорд сотувга айланади. Шу вақтга қадар Нидерландия клуби ҳеч бир футболчисини бундай катта суммага пулламаган эди. Саибари Мюнхен жамоаси билан 2031-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаши кутилмоқда.

Ҳозирда футболчи Марокаш терма жамоаси сафида бўлиб турганига қарамай, трансфер жараёни кечикишларсиз давом этмоқда. Таниқли инсайдер Fabrizio Romano маълумотига кўра, футболчи тиббий кўрикдан АҚШда ўтади. Бу ғайритабиий ҳолатнинг сабаби шундаки, Бавария клуби шифокори айни дамда Германия терма жамоаси билан бирга океан ортида бўлиб турибди. Бу эса футболчининг Мюнхенга учиб келмасдан туриб, барча расмиятчиликларни якунлашига имкон беради.

Тарихий натижалар ва янги чорлов

Исмаел Саибари ўтган мавсумда Эредивизия доирасида кўрсатган ўйинлари билан кўплаб Европа грандлари эътиборини тортган эди. У PSV сафида жами 142 та расмий учрашувда майдонга тушиб, 42 та гол ва 29 та голли узатмага муаллифлик қилган. Унинг сермаҳсул ўйини жамоасига сўнгги уч мавсумда кетма-кет чемпионликни қўлга киритишда катта ёрдам берди.

Футболчининг терма жамоа сафидаги ўйинлари ҳам мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Айниқса, Бразилия терма жамоасига қарши кечган ва 1:1 ҳисобида якунланган баҳсда киритган чиройли голи унинг нуфузини янада ошириб юборди. Бавария раҳбарияти марокашлик иқтидор эгасини жамоанинг келажакдаги етакчиларидан бири сифатида кўрмоқда.

Ушбу трансфер ҳақида Саибарининг терма жамоадаги дўсти, ҳозирда Штутгарт шарафини ҳимоя қилаётган Билал Эл Ханноусс ҳам ўз фикрларини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Исмаел Германия Бундеслигасида ўйнаш учун барча сифатларга эга ва у каби юқори савиядаги футболчининг Бавария каби катта клубга ўтиши адолатдан бўлади.

Бавария ушбу трансфер орқали ярим ҳимоя чизиғини янада кучайтиришни мақсад қилган. Исмаел Саибари нафақат ҳужум ташкил қилишда, балки креатив қарорлари билан ҳам жамоа ўйинига ранг-баранглик олиб кириши кутилмоқда. Трансфернинг барча тафсилотлари яқин кунларда расман эълон қилинади.

БаварияТрансферPSVИсмаел СаибариФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим яна катта саҳнада: Португалиялик мутахассис Милан билан келишувга эришдиРубен Аморим яна катта саҳнада: Португалиялик мутахассис Милан билан келишувга эришдиБугун, 10:50Жуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўладиЖуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўладиБугун, 10:20ЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиБугун, 09:49Реал Мадрид Челси ҳимоячиси Марк Кукуреляни 52 миллион фунтга сотиб олдиРеал Мадрид Челси ҳимоячиси Марк Кукуреляни 52 миллион фунтга сотиб олдиБугун, 09:39Килиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режаКилиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режаБугун, 09:19Реал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқинРеал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқинБугун, 09:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?