Ҳуго Алмеида: Криштиано Роналдо учун ёш муаммо эмас
Португалия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Ҳуго Алмеида 41 ёшли Криштиано Роналдо 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ҳамон асосий фигура бўлишига ишонмоқда. Афсонавий ҳужумчи ўз фаолиятининг якуний қисмига яқинлашаётган бўлса-да, унинг тажрибаси ва маҳорати Селекао учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлиги таъкидланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Алмеида 2010 ва 2014-йилги турнирларда Криштиано Роналдо билан бирга тўп сурган ва унинг меҳнатсеварлигини юқори баҳолайди. "Бугунги кунда биз 39, 40 ҳатто 41 ёшли футболчиларнинг ажойиб жисмоний ҳолатда эканини кўряпмиз. Роналдо ўзини ҳар қачонгидан ҳам яхшироқ тайёрламоқда. У ўз коллекциясида етишмаётган ягона соврин — Жаҳон кубоги ортидан қувмоқда", — деди собиқ футболчи Луса нашрига берган интервюсида.
Гарчи Ал-Насср юлдузи Манчестер Юнайтед ёки Реал Мадрид давридаги каби тезкор бўлмаса-да, унинг футбол интеллекти ҳамон тенгсиз деб ҳисобланмоқда. Алмеида мухлисларни 20 ёшли Роналдони кутмасликка, балки унинг ҳозирги тажрибали ва ўйин тақдирини ҳал қила оладиган даражасини қадрлашга чақирди. Бу тажриба Роберто Мартинез жамоаси учун Ўзбекистон, Колумбия ва Конго ДР каби рақиблар жой олган гуруҳ босқичида жуда асқотиши кутилмоқда.
Шунингдек, Алмеида Португалияни Франция, Испания, Германия, Бразилия ва амалдаги чемпион Аргентина билан бир қаторда турнир фаворитлари қаторига қўшди. Унинг фикрича, жамоа таркибидаги чуқурлик ва футболчиларнинг дунёнинг энг кучли клубларида тўп суриши Португалияга илк бор жаҳон чемпиони бўлиш имкониятини беради.
…