Ҳиндистонда Telegram мессенжери блокланди: Сабаб — тиббиёт олийгоҳларидаги имтиҳонлар
Ҳиндистон ҳукумати мамлакат ҳудудида Telegram мессенжерига киришни вақтинча чеклаш ҳақида қарор қабул қилди. Мазкур чора тиббиёт олий ўқув юртларига кириш имтиҳонлари пайтида юзага келиши мумкин бўлган фирибгарлик ҳолатларининг олдини олиш мақсадида амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мамлакат Таълим вазирлиги баёнотига кўра, блокировка 22-июнга қадар давом этади. Ҳукумат ушбу платформадан абитуриентларни алдаш ва имтиҳон саволларини ноқонуний тарқатишда фойдаланилаётганидан хавотирда. Мазкур қарор Ҳиндистон ахборот технологиялари тўғрисидаги қонунининг қатъий бандларига мувофиқ қабул қилинган бўлиб, у давлат суверенитети ва яхлитлигини ҳимоя қилиш мақсадида онлайн ресурсларни чеклаш ҳуқуқини беради.
Имтиҳон саволларининг сизиб чиқишиВазиятнинг кескинлашишига ўтган ойда содир бўлган йирик можаро сабаб бўлган. Ҳиндистон ҳукумати НEEТ (Миллий малака ва кириш тести) деб номланувчи асосий тиббий имтиҳон натижаларини бекор қилишга мажбур бўлди. Бунга имтиҳон саволлари тест бошланишидан олдин ижтимоий тармоқлар, хусусан, Telegram орқали тарқалиб кетгани аниқлангани сабаб бўлган.
Ушбу ҳолатдан сўнг, ҳукумат қайта имтиҳон топшириш санасини 21-июнга белгилади. Миллий тест агентлиги (НТА) маълумотларига кўра, фирибгар гуруҳлар Telegram платформасидан уюшган ҳолда фойдаланиб, қайта имтиҳон топширувчи номзодларни чалғитишга ва тест жараёнларига халал беришга уринган.
ixbt.com нашрининг ёзишича, Ҳиндистон ҳукумати бу каби чораларни кўриш орқали таълим тизимидаги шаффофликни тиклашни мақсад қилган. Telegram мессенжери ўзининг махфийлик сиёсати ва гуруҳлардаги контентни назорат қилиш қийинлиги сабабли кўпинча бундай ноқонуний ҳаракатлар ўчоғига айланиб қолмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби ҳолатлар бегона эмас. Мамлакатимизда ҳам муҳим имтиҳонлар мавсумида турли гуруҳларда "саволлар сотилиши" ҳақидаги ёлғон эълонлар кўпайиши кузатилади. Ҳиндистон тажрибаси шуни кўрсатадики, рақамли платформалар орқали амалга ошириладиган фирибгарлик давлат даражасидаги жиддий чекловларга сабаб бўлиши мумкин.
Ҳозирча Telegram маъмурияти Ҳиндистондаги ушбу блокировка бўйича расмий муносабат билдирмади. Мутахассисларнинг фикрича, имтиҳонлар якунлангач, мессенжер фаолияти қайта тикланиши кутилмоқда, бироқ платформанинг келгусидаги фаолияти ҳукуматнинг қатъий назорати остида бўлади.
…