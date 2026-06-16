Ҳиндистонда Telegram мессенжери блокланди: Сабаб — тиббиёт олийгоҳларидаги имтиҳонлар

·38·Техно
Ҳиндистонда Telegram мессенжери блокланди: Сабаб — тиббиёт олийгоҳларидаги имтиҳонлар

Ҳиндистон ҳукумати мамлакат ҳудудида Telegram мессенжерига киришни вақтинча чеклаш ҳақида қарор қабул қилди. Мазкур чора тиббиёт олий ўқув юртларига кириш имтиҳонлари пайтида юзага келиши мумкин бўлган фирибгарлик ҳолатларининг олдини олиш мақсадида амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мамлакат Таълим вазирлиги баёнотига кўра, блокировка 22-июнга қадар давом этади. Ҳукумат ушбу платформадан абитуриентларни алдаш ва имтиҳон саволларини ноқонуний тарқатишда фойдаланилаётганидан хавотирда. Мазкур қарор Ҳиндистон ахборот технологиялари тўғрисидаги қонунининг қатъий бандларига мувофиқ қабул қилинган бўлиб, у давлат суверенитети ва яхлитлигини ҳимоя қилиш мақсадида онлайн ресурсларни чеклаш ҳуқуқини беради.

Имтиҳон саволларининг сизиб чиқиши

Вазиятнинг кескинлашишига ўтган ойда содир бўлган йирик можаро сабаб бўлган. Ҳиндистон ҳукумати НEEТ (Миллий малака ва кириш тести) деб номланувчи асосий тиббий имтиҳон натижаларини бекор қилишга мажбур бўлди. Бунга имтиҳон саволлари тест бошланишидан олдин ижтимоий тармоқлар, хусусан, Telegram орқали тарқалиб кетгани аниқлангани сабаб бўлган.

Ушбу ҳолатдан сўнг, ҳукумат қайта имтиҳон топшириш санасини 21-июнга белгилади. Миллий тест агентлиги (НТА) маълумотларига кўра, фирибгар гуруҳлар Telegram платформасидан уюшган ҳолда фойдаланиб, қайта имтиҳон топширувчи номзодларни чалғитишга ва тест жараёнларига халал беришга уринган.

ixbt.com нашрининг ёзишича, Ҳиндистон ҳукумати бу каби чораларни кўриш орқали таълим тизимидаги шаффофликни тиклашни мақсад қилган. Telegram мессенжери ўзининг махфийлик сиёсати ва гуруҳлардаги контентни назорат қилиш қийинлиги сабабли кўпинча бундай ноқонуний ҳаракатлар ўчоғига айланиб қолмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби ҳолатлар бегона эмас. Мамлакатимизда ҳам муҳим имтиҳонлар мавсумида турли гуруҳларда "саволлар сотилиши" ҳақидаги ёлғон эълонлар кўпайиши кузатилади. Ҳиндистон тажрибаси шуни кўрсатадики, рақамли платформалар орқали амалга ошириладиган фирибгарлик давлат даражасидаги жиддий чекловларга сабаб бўлиши мумкин.

Ҳозирча Telegram маъмурияти Ҳиндистондаги ушбу блокировка бўйича расмий муносабат билдирмади. Мутахассисларнинг фикрича, имтиҳонлар якунлангач, мессенжер фаолияти қайта тикланиши кутилмоқда, бироқ платформанинг келгусидаги фаолияти ҳукуматнинг қатъий назорати остида бўлади.

TelegramҲиндистонБлокировкаИмтиҳонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилариРоссияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилариБугун, 08:28Япония Ойда инқилоб қилди: Митти робот 100 дақиқа давомида мустақил ҳаракатландиЯпония Ойда инқилоб қилди: Митти робот 100 дақиқа давомида мустақил ҳаракатландиБугун, 08:27Қуёш «ёзги уйқу»га кетмоқда: Ер аҳолисини хотиржамлик даври кутмоқдаҚуёш «ёзги уйқу»га кетмоқда: Ер аҳолисини хотиржамлик даври кутмоқдаБугун, 07:55Маълумотларни сақлаш қурилмалари бозори қимматлашади: HDD тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиМаълумотларни сақлаш қурилмалари бозори қимматлашади: HDD тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиБугун, 07:51Huawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқдаHuawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқдаБугун, 06:54Малайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилдиМалайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди