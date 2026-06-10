Жозе Моуринью Benfica билан хайрлашди ва Реал Мадридга қайтмоқда

·0·Спорт
Жозе Моуринью Benfica билан хайрлашди ва Реал Мадридга қайтмоқда

Португалиялик афсонавий мураббий Жозе Моуринью Реал Мадрид жамоасига шов-шувли тарзда қайтиш олдидан Benfica мухлислари, футболчилари ва ходимларига ҳиссиётларга бой хайрлашув мактубини йўллади. Лиссабоннинг "Эстадио да Луз" стадионида бир мавсум фаолият юритган мутахассис Испания пойтахтидан тушган таклифни рад эта олмади. Моуринью ўзининг Instagram саҳифасида клуб президенти Руи Коста ва барча ходимларга миннатдорчилик билдириб, ушбу клубни ҳимоя қилиш у учун катта шараф бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Моуринью бошчилигида Benfica ўтган мавсумда ички чемпионатда мағлубиятсиз серия қайд этди ва Португалия Суперкубогида ғолиб чиқди. 63 ёшли мураббий ўзи бирга ишлаган футболчиларга алоҳида мурожаат қилиб, улар билан ўртасида умрбод ришталар боғланганини айтди. "Бир кун менинг футболчим бўлган инсон, бутун умрга менинг футболчим бўлиб қолади", — дея қўшимча қилди собиқ Челси ва Манчестер Юнайтед устози.

Реал Мадрид президенти Флорентино Перез Моуриньюни ортга қайтаришни ўзининг сайловолди кампаниясининг асосий мақсадига айлантирган эди. Мадридликлар ушбу трансфер учун Португалия клубига 15 миллион евро товон пули тўлашга рози бўлишди. Сешанба оқшомида мураббийнинг агенти Жорге Мендес ва Реал Мадрид раҳбарияти ўртасидаги якуний музокаралар якунига етгани хабар қилинди.

Қироллик клуби Моуринью келиши билан таркибни кучайтиришга киришган. Хабарларга кўра, Реал Мадрид Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юборган, бироқ бу рад этилган. Шунга қарамай, Мадридда янги "галактикос" даври бошланиши кутилмоқда. Benfica эса Моуриньюнинг ўрнига янги мураббий тайинлаш ишларини аллақачон якунлаб улгурган.

Жозе МоуриньюРеал МадридBenficaТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салах янги клуби учун учта асосий шартни эълон қилдиМуҳаммад Салах янги клуби учун учта асосий шартни эълон қилдиБугун, 11:53Каннаваро Нью-Йорк аэропортидаги текширув юзасидан расмий баёнот бердиКаннаваро Нью-Йорк аэропортидаги текширув юзасидан расмий баёнот бердиБугун, 11:52Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?Бугун, 11:43Йилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзоладиЙилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзоладиБугун, 11:15Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтмоқда: Барселона қарорини ўзгартирдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтмоқда: Барселона қарорини ўзгартирдиБугун, 11:10Боруссия Дортмунд икки юлдузи билан хайрлашишга тайёрБоруссия Дортмунд икки юлдузи билан хайрлашишга тайёрБугун, 10:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...