Ўзбекистон терма жамоаси Колумбияга қарши оқ либосда майдонга тушади

·0·Спорт
Ўзбекистон терма жамоаси Колумбияга қарши оқ либосда майдонга тушади

Бутун ўзбек халқи ва миллионлаб маҳаллий футбол ишқибозлари йиллар давомида орзиқиб, интизорлик билан кутган тарихий лаҳзаларга атиги бир неча соат вақт қолди! Эртага Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк маротаба Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичидаги дебют учрашувини Жанубий Американинг номдор ва хавфли вакили — Колумбия терма жамоасига қарши ўтказади. Океан ортидаги ушбу тарихий тўқнашув олдидан бугун халқаро футбол ташкилоти (ФИФА) мутасаддилари, учрашув комиссарлари ҳамда ҳар икки терма жамоанинг расмий вакиллари иштирокида ўйинолди анъанавий ташкилий йиғилиши бўлиб ўтди. Мазкур муҳим кенгашда эртанги баҳсни юқори савияда ташкил этиш, регламент қоидаларига қатъий риоя қилиш ва хавфсизлик чоралари каби қатор долзарб масалалар атрофлича муҳокама қилинди.

«Оқ бўрилар» оқ либосда: Ғалаба сари тарихий юриш!

Бўлиб ўтган расмий ташкилий йиғилиш якунларига кўра, мухлисларимизни қизиқтирган энг асосий масалалардан бири — жамоаларнинг майдонга қандай рангдаги формаларда чиқишига тўлиқ ойдинлик киритилди. Эртанги муҳим баҳсда Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчилари ўзларининг анъанавий ва омадли ҳисобланган тўлиқ оқ рангли либосларида ҳаракат қилишади. Миллий жамоамиз дарвозасини қўриқлайдиган посбонимиз эса рақиб ҳужумчиларидан ажралиб туриш ва дарвоза дахлсизлигини таъминлаш учун тўқ сариқ (оловранг) либосда яшил майдонга тушадиган бўлди.

Қуйидаги расмий спорт-ташкилий жадвал орқали Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги тарихий учрашувнинг барча тафсилотлари ва бош мақоми билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Терма жамоамиз либоси

Дарвозабон формаси ранги

Учрашув манзили ва стадион

Старт вақти (Тошкент вақти)

Ўйин бўлиб ўтадиган сана

Тўлиқ оқ либос


(Мутлақ омад ранги)

Тўқ сариқ либос


(Оловранг форма)

Мексика,


«Mexico City» стадиони

Тонгги соат 07:00 да


(Жонли эфир)

18 июнь, 2026 йил


(Пайшанба куни)

«Mexico City» стадиони тарихий кашфиётга гувоҳ бўлади

Эслатиб ўтамиз, дунё аҳлининг диққат марказида турган Ўзбекистон ҳамда Колумбия миллий терма жамоалари ўртасидаги «К» гуруҳи 1-тур учрашуви шу йилнинг 18 июнь куни Мексиканинг муҳташам ва кўп минг кишилик «Mexico City» стадиони яшил майдонида бўлиб ўтади. Ушбу ҳаяжонли ва тарихий қарама-қаршилик юртимиз вақти билан эртага тонг саҳарда, яъни соат 07:00 да старт олади. Миллионлаб ватандошларимиз эртага тонгни айнан телевизор қаршисида, она Ватанимиз шаънини дунё саҳнасида ҳимоя қиладиган йигитларимизни руҳан қўллаб-қувватлаш билан бошлашлари шубҳасиздир.

Замин спорт шарҳловчиларининг дастаги:

Миллий жамоамизнинг оқ либосда майдонга тушиши бежиз эмас. Бу ранг бизга кўплаб тарихий ғалабаларни тақдим этган. Гарчи рақибимиз Колумбия таркибида Луис Диас ва Хамес Родригес каби кучли юлдузлар бўлса-да, бизнинг йигитларда, айниқса Аббосбек Файзуллаев ва Элдор Шомуродовда халқаро майдонда сенсация кўрсатиш учун иштиёқ жуда юқори. Эртанги баҳсда «Оқ бўрилар»га чин қалбдан улкан зафарлар тилаймиз! Ватан сиз билан, йигитлар!

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 майдонларидаги ҳар бир ҳаяжонли сонияси, Мексика стадионларидан энг эксклюзив ва тезкор репортажлар ҳамда дунё футболига оид ишончли спорт янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев Жаҳон чемпионатида порлаши кутилаётган юлдузлар рўйхатига кирдиАббосбек Файзуллаев Жаҳон чемпионатида порлаши кутилаётган юлдузлар рўйхатига кирдиБугун, 06:02ЖЧ-2026да бугун тўртта муҳим ва қизиқ учрашув ўтказилади...ЖЧ-2026да бугун тўртта муҳим ва қизиқ учрашув ўтказилади...Бугун, 05:55Скалони Мессининг Жазоирга қаршиўйиндаги маҳоратидан ҳайратга тушдиСкалони Мессининг Жазоирга қаршиўйиндаги маҳоратидан ҳайратга тушдиБугун, 05:42Лионель Месси Роналду ҳақидаги шов-шувли ҳақиқатни очиқлаб ўтдиЛионель Месси Роналду ҳақидаги шов-шувли ҳақиқатни очиқлаб ўтдиБугун, 05:34Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Бугун, 05:24Месси биринчи голдан кейин нега йиғлагани сабабини очиқлади (видео)Месси биринчи голдан кейин нега йиғлагани сабабини очиқлади (видео)Бугун, 05:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди