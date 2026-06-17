Ўзбекистон терма жамоаси Колумбияга қарши оқ либосда майдонга тушади
Бутун ўзбек халқи ва миллионлаб маҳаллий футбол ишқибозлари йиллар давомида орзиқиб, интизорлик билан кутган тарихий лаҳзаларга атиги бир неча соат вақт қолди! Эртага Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк маротаба Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичидаги дебют учрашувини Жанубий Американинг номдор ва хавфли вакили — Колумбия терма жамоасига қарши ўтказади. Океан ортидаги ушбу тарихий тўқнашув олдидан бугун халқаро футбол ташкилоти (ФИФА) мутасаддилари, учрашув комиссарлари ҳамда ҳар икки терма жамоанинг расмий вакиллари иштирокида ўйинолди анъанавий ташкилий йиғилиши бўлиб ўтди. Мазкур муҳим кенгашда эртанги баҳсни юқори савияда ташкил этиш, регламент қоидаларига қатъий риоя қилиш ва хавфсизлик чоралари каби қатор долзарб масалалар атрофлича муҳокама қилинди.
«Оқ бўрилар» оқ либосда: Ғалаба сари тарихий юриш!
Бўлиб ўтган расмий ташкилий йиғилиш якунларига кўра, мухлисларимизни қизиқтирган энг асосий масалалардан бири — жамоаларнинг майдонга қандай рангдаги формаларда чиқишига тўлиқ ойдинлик киритилди. Эртанги муҳим баҳсда Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчилари ўзларининг анъанавий ва омадли ҳисобланган тўлиқ оқ рангли либосларида ҳаракат қилишади. Миллий жамоамиз дарвозасини қўриқлайдиган посбонимиз эса рақиб ҳужумчиларидан ажралиб туриш ва дарвоза дахлсизлигини таъминлаш учун тўқ сариқ (оловранг) либосда яшил майдонга тушадиган бўлди.
Қуйидаги расмий спорт-ташкилий жадвал орқали Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги тарихий учрашувнинг барча тафсилотлари ва бош мақоми билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Терма жамоамиз либоси
Дарвозабон формаси ранги
Учрашув манзили ва стадион
Старт вақти (Тошкент вақти)
Ўйин бўлиб ўтадиган сана
Тўлиқ оқ либос
(Мутлақ омад ранги)
Тўқ сариқ либос
(Оловранг форма)
Мексика,
«Mexico City» стадиони
Тонгги соат 07:00 да
(Жонли эфир)
18 июнь, 2026 йил
(Пайшанба куни)
«Mexico City» стадиони тарихий кашфиётга гувоҳ бўлади
Эслатиб ўтамиз, дунё аҳлининг диққат марказида турган Ўзбекистон ҳамда Колумбия миллий терма жамоалари ўртасидаги «К» гуруҳи 1-тур учрашуви шу йилнинг 18 июнь куни Мексиканинг муҳташам ва кўп минг кишилик «Mexico City» стадиони яшил майдонида бўлиб ўтади. Ушбу ҳаяжонли ва тарихий қарама-қаршилик юртимиз вақти билан эртага тонг саҳарда, яъни соат 07:00 да старт олади. Миллионлаб ватандошларимиз эртага тонгни айнан телевизор қаршисида, она Ватанимиз шаънини дунё саҳнасида ҳимоя қиладиган йигитларимизни руҳан қўллаб-қувватлаш билан бошлашлари шубҳасиздир.
Замин спорт шарҳловчиларининг дастаги:
Миллий жамоамизнинг оқ либосда майдонга тушиши бежиз эмас. Бу ранг бизга кўплаб тарихий ғалабаларни тақдим этган. Гарчи рақибимиз Колумбия таркибида Луис Диас ва Хамес Родригес каби кучли юлдузлар бўлса-да, бизнинг йигитларда, айниқса Аббосбек Файзуллаев ва Элдор Шомуродовда халқаро майдонда сенсация кўрсатиш учун иштиёқ жуда юқори. Эртанги баҳсда «Оқ бўрилар»га чин қалбдан улкан зафарлар тилаймиз! Ватан сиз билан, йигитлар!
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 майдонларидаги ҳар бир ҳаяжонли сонияси, Мексика стадионларидан энг эксклюзив ва тезкор репортажлар ҳамда дунё футболига оид ишончли спорт янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…