Аббосбек Файзуллаев Жаҳон чемпионатида порлаши кутилаётган юлдузлар рўйхатига кирди
Океан ортининг уч йирик мамлакати — АҚШ, Мексика ва Канада стадионлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси нафақат гранд жамоаларнинг шиддатли кураши, балки дунё футболи учун янги номлар, ёш иқтидорлар ва келажак суперюлдузларини кашф этиб берувчи ўзига хос улуғвор саҳна вазифасини ўтамоқда. Бутун сайёрамиз аҳлининг диққат марказида бўлиб турган ушбу нуфузли мусобақа старт олиши билан халқаро спорт ОАВлари ва нуфузли таҳлил марказлари қайси ёш футболчилар ушбу глобал форумда порлаши мумкинлигини башорат қила бошлашди. Хусусан, жаҳон футболи оламида ўз сўзига эга бўлган таниқли инглиз журналисти Том Колломоссе жорий мундиалда ўз иқтидорини тўлиқ намойиш этиб, катта саҳнага чиқиши кутилаётган 32 нафар энг умидли ва ноёб ёш истеъдод эгаларининг махсус рейтингини тузиб чиқди.
Аббосбек Файзуллаев — Жаҳон тан олган ўзбек олмоси!
Ўзбекистонлик миллионлаб ашаддий футбол ишқибозларини чексиз фахр ва қувончга тўлдирган жиҳати шундаки, мазкур халқаро нуфузли рўйхатдан миллий терма жамоамизнинг умидли юлдузи, ҳужумкор яримҳимоячимиз Аббосбек Файзуллаев ҳам муносиб ўрин эгаллади. Журналист 22 ёшли футболчимизнинг иқтидори ва майдондаги сеҳрли ҳаракатлари ушбу Жаҳон чемпионатида кашфиётга айланишига катта ишонч билдирган. Файзуллаевнинг Бразилия, Аргентина ва Франция каби футбол ватанларининг энг қимматбаҳо ёш юлдузлари билан бир қаторда эътироф этилиши — ўзбек футболи тарбия тизимининг халқаро миқёсдаги навбатдаги улкан зафаридир.
Қуйидаги расмий спорт-таҳлилий жадвал орқали ЖЧ-2026 мусобақасида илк бор қатнашаётган ва Том Колломоссе талқинига кўра дунё футболида туб бурилиш ясаши кутилаётган ТОП-32 нафар ёш истеъдодларнинг тўлиқ рўйхати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Тартиб
Футболчининг исм-шарифи
Вакиллик қилаётган терма жамоаси
Футболчининг ёши
Мусобақадаги бош мақоми
1
Базумана Туре
🇨🇮 Кот-д’Ивуар
20 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
2
Калеб Йиренкий
🇬🇭 Гана
20 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
3
Хилберто Мора
🇲🇽 Мексика
17 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
4
Раян
🇧🇷 Бразилия
19 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
5
Ян Диоманде
🇨🇮 Кот-д’Ивуар
19 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
6
Керим Алайбегович
🇧🇦 Босния ва Герцеговина
18 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
7
Андреас Шелдеруп
🇳🇴 Норвегия
22 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
8
Жоэл Ordones
🇪🇨 Эквадор
22 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
10
Нико Пас
🇦🇷 Аргентина
21 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
11
Валентин Барко
🇦🇷 Аргентина
21 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
12
Билал Ал-Ханнус
🇲🇦 Марокаш
21 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
13
Варрен Заир-Эмери
🇫🇷 Франция
20 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
14
Паул Ваннер
🇦🇹 Австрия
20 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
15
Йохан Манзамби
🇨🇭 Швейцария
20 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
16
Алессандро Чиркати
🇦🇺 Австралия
22 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
17
Эндрик
🇧🇷 Бразилия
19 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
18
Натан Салиба
🇨🇦 Канада
22 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
19
Самир Ал-Мурабет
🇲🇦 Марокаш
20 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
20
Хулио Энсисо
🇵🇾 Парагвай
22 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
21
Жан Узун
🇹🇷 Туркия
20 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
22
Лука Вускович
🇭🇷 Хорватия
19 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
23
Петар Сучич
🇭🇷 Хорватия
22 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
24
Мбекезели Мбокази
🇿🇦 ЖАР
20 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
25
Йенс Кастроп
🇰🇷 Жанубий Корея
22 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
26
Эсмир Байракатаревич
🇧🇦 Босния ва Герцеговина
21 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
27
Иброҳим Маза
🇩🇿 Жазоир
20 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
28
Иброҳим Мбайе
🇸🇳 Сенегал
18 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
29
Аббосбек Файзуллаев
🇺🇿 Ўзбекистон
22 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
30
Кожо Пепрах Оппонг
🇬🇭 Гана
22 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
31
Густаво Пуэрта
🇨🇴 Колумбия
22 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
32
Айюб Буадди
🇲🇦 Марокаш
18 ёш
Жаҳон чемпионати дебютанти
Катта футбол остонасидаги илк қадамлар
Эълон қилинган ушбу рўйхатнинг энг аҳамиятли ва эътиборга молик томони шундаки, жадвалдан жой олган барча 32 нафар футболчи ўз фаолиятлари давомида инсоният тарихидаги энг олий футбол байрами ҳисобланган Жаҳон чемпионатида илк маротаба иштирок этишмоқда. Уларнинг аксарияти учун Океан орти яшил майдонлари трансфер бозорида ўз нархларини бир неча баробарга ошириш ва дунёнинг гранд клублари назарига тушиш учун бебаҳо имкониятдир. Футбол экспертларининг якдил фикрига кўра, яқин келажакда айнан мана шу ёш чарм тўп усталари орасидан миллионлар ўйинини бошқарадиган, дунё футболида улуғвор натижаларга эриша оладиган янги «Олтин тўп» соҳиблари етишиб чиқиши шубҳасиздир.
Замин спорт шарҳловчиларининг қараши:
Аббосбек Файзуллаевнинг бу рўйхатга киритилиши мутлақо адолатли қарордир. Унинг майдондаги чаққонлиги, кутилмаган нозик узатмалари ва ҳужумкорлик иқтидори терма жамоамизнинг «К» гуруҳидаги рақиблари бўлмиш Колумбия, Португалия ва Конго ДР ҳимоячилари учун ҳақиқий бош оғриғига айланиши аниқ. Бўлажак баҳсларда Аббосбекка ва барча футболчиларимизга чин қалбдан омад ва зафарлар тилаймиз!
Миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026 стадионларидаги ҳар бир ҳаяжонли сонияси, Аббосбек Файзуллаевнинг майдондаги сеҳрли ўйинлари, Океан ортидан энг эксклюзив спорт хабарлари ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…