Австрия терма жамоаси Иордания устидан ишончли ғалабага эришди

·0·Спорт
Австрия терма жамоаси Иордания устидан ишончли ғалабага эришди

Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг шиддатли ва кутилмаган бурилишлар билан тўла баҳслари орқали дунё футболи ихлосмандларини хушнуд этишда давом этмоқда. Мундиалнинг «J» гуруҳи 1-туридан ўрин олган навбатдаги қизиқарли учрашувда Европанинг тартибли ва кучли вакили — Австрия миллий терма жамоаси Осиё қитъасининг сўнгги пайтлардаги энг хавфли жамоаларидан бири бўлмиш Иордания терма жамоасига қарши саф тортди. Океан орти стадионларида кечган кескин курашда австрияликлар ўз маҳоратларини намойиш этиб, рақиб устидан 3:1 ҳисобидаги ишончли ва муҳим ғалабани расмийлаштиришди.

Икки бўлимлик драма ва автогол совғаси

Учрашув кутилганидек Ральф Рангник шогирдларининг фаол ҳужумлари билан бошланди. Баҳснинг 20-дақиқасидаёқ Австрия терма жамоасининг маҳоратли яримҳимоячиси Романо Шмид рақиб посбонини ожиз қолдириб, стадионни ларзага келтирган ҳолда ҳисобни очди — 1:0. Биринчи бўлим шу тариқа европаликларнинг устунлиги билан якун топди.

Бироқ, иккинчи бўлим бошланиши билан осиёликлар катта саҳнага чиқишди. Руҳий жиҳатдан таслим бўлмаган Иордания терма жамоаси 50-дақиқада вазиятни тенглаштиришга муваффақ бўлди. Жамоанинг маҳоратли ҳужумчиси Али Олван аниқ ва кутилмаган зарбаси билан мувозанатни тиклади — 1:1.

Учрашувнинг энг ҳаяжонли ва ҳал қилувчи палласи 76-дақиқага тўғри келди. Иордания мудофаа чизиғи вакили Язан Ал Араб ўз жарима майдончаси ичида хатога йўл қўйиб, тўпни кутилмаганда ўз дарвозасига жойлаб қўйди ва Австрияни яна олдинга олиб чиқди — 2:1. Баҳснинг асосий вақтига қўшиб берилган узоқ дақиқаларнинг сўнгги сонияларида, яъни 90+12-дақиқада Австрия футбол афсонаси, захирадан майдонга тушган Марко Арнаутович пенальтини совуққонлик билан голга айлантириб, учрашувга якуний мантиқий нуқтани қўйди — 3:1.

Қуйидаги расмий спорт-таҳлилий жадвал орқали Австрия ва Иордания терма жамоалари ўртасидаги учрашувнинг тўлиқ баёни, голлар хронологияси ва жамоаларнинг кенгайтирилган таркиблари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Ўйин мақоми ва якуний ҳисоб

Голлар ва дақиқалар хроникаси

Австрия терма жамоаси таркиби

Иордания терма жамоаси таркиби

ЖЧ-2026. 1-тур



Австрия — Иордания — 3:1



Гуруҳ босқичининг қайноқ баҳси

1:0 — Р. Шмид (20')


1:1 — А. Олван (50')


2:1 — Я. Ал Араб (76'-автогол)


3:1 — М. Арнаутович (90+12'-пен)

А. Шлагер, Ш. Пош, Ф. Лиенҳарт, Д. Алаба (П. Ваннер 59'), Ф. Мвене (К. Чуквуемека 59'), Н. Зайвалд, К. Шлагер (К. Дансо 59'), Р. Шмид (П. Виммер 83'), К. Лаймер, М. Забицер, С. Калайджич (М. Арнаутович 46').

Я. Абулайла, А. Насиб (С. Ал Росан 82'), Я. Ал Араб, М. Абу Алнади (С. Обаид 72'), Э. Ҳаддад (М. Ал Марди 82'), М. Абу Таҳа, О. Ал Фахури (М. Ал Давуд 88'), Н. Ал Рашдан, Н. Ал Равабдеҳ, А. Олван, М. Ал Тамари (А. Ал Азайзеҳ 88').

Иккинчи турда бизни ҳақиқий "жанг" кутмоқда!

Ушбу муҳим ғалабадан сўнг Австрия миллий терма жамоаси ўз ҳисобига қимматли 3 очкони ёзиб қўйди ва гуруҳдан чиқиш имкониятларини яхшилаб олди. Кейинги 2-турда австрияликларни турнирнинг энг асосий фаворити — Лионель Месси бошлиқ Аргентина терма жамоасига қарши ўта шиддатли ва оғир синов кутмоқда. Мағлубият аламидан куйган Иордания эса кейинги тур доирасида Африканинг номдор вакили — Жазоир терма жамоасига қарши яшил майдонга тушади.

Замин спорт шарҳловчиларининг хулосаси:

Австрия терма жамоаси Давид Алаба ва Марсель Забитцер каби тажрибали юлдузлар бошчилигида ўз даражасини кўрсата олди. Гарчи Иордания иккинчи бўлимда жиддий қаршилик кўрсатган бўлса-да, европаликларнинг тактик устунлиги баҳс тақдирини ҳал қилди. Иккинчи турдаги Аргентина — Австрия баҳси эса гуруҳдаги етакчилик масаласига тўлиқ ойдинлик киритиб бериши билан аҳамиятлидир!

ЖЧ-2026 мусобақасининг энг қайноқ учрашувлари, терма жамоаларнинг Океан ортидаги зафарли одимлари ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон терма жамоаси Колумбияга қарши оқ либосда майдонга тушадиЎзбекистон терма жамоаси Колумбияга қарши оқ либосда майдонга тушадиБугун, 06:27Аббосбек Файзуллаев Жаҳон чемпионатида порлаши кутилаётган юлдузлар рўйхатига кирдиАббосбек Файзуллаев Жаҳон чемпионатида порлаши кутилаётган юлдузлар рўйхатига кирдиБугун, 06:02ЖЧ-2026да бугун тўртта муҳим ва қизиқ учрашув ўтказилади...ЖЧ-2026да бугун тўртта муҳим ва қизиқ учрашув ўтказилади...Бугун, 05:55Скалони Мессининг Жазоирга қаршиўйиндаги маҳоратидан ҳайратга тушдиСкалони Мессининг Жазоирга қаршиўйиндаги маҳоратидан ҳайратга тушдиБугун, 05:42Лионель Месси Роналду ҳақидаги шов-шувли ҳақиқатни очиқлаб ўтдиЛионель Месси Роналду ҳақидаги шов-шувли ҳақиқатни очиқлаб ўтдиБугун, 05:34Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Бугун, 05:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусанов атрофидаги пенальти баҳси яна қизиди...
Абдуқодир Ҳусанов атрофидаги пенальти баҳси яна қизиди...