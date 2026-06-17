Австрия терма жамоаси Иордания устидан ишончли ғалабага эришди
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг шиддатли ва кутилмаган бурилишлар билан тўла баҳслари орқали дунё футболи ихлосмандларини хушнуд этишда давом этмоқда. Мундиалнинг «J» гуруҳи 1-туридан ўрин олган навбатдаги қизиқарли учрашувда Европанинг тартибли ва кучли вакили — Австрия миллий терма жамоаси Осиё қитъасининг сўнгги пайтлардаги энг хавфли жамоаларидан бири бўлмиш Иордания терма жамоасига қарши саф тортди. Океан орти стадионларида кечган кескин курашда австрияликлар ўз маҳоратларини намойиш этиб, рақиб устидан 3:1 ҳисобидаги ишончли ва муҳим ғалабани расмийлаштиришди.
Икки бўлимлик драма ва автогол совғаси
Учрашув кутилганидек Ральф Рангник шогирдларининг фаол ҳужумлари билан бошланди. Баҳснинг 20-дақиқасидаёқ Австрия терма жамоасининг маҳоратли яримҳимоячиси Романо Шмид рақиб посбонини ожиз қолдириб, стадионни ларзага келтирган ҳолда ҳисобни очди — 1:0. Биринчи бўлим шу тариқа европаликларнинг устунлиги билан якун топди.
Бироқ, иккинчи бўлим бошланиши билан осиёликлар катта саҳнага чиқишди. Руҳий жиҳатдан таслим бўлмаган Иордания терма жамоаси 50-дақиқада вазиятни тенглаштиришга муваффақ бўлди. Жамоанинг маҳоратли ҳужумчиси Али Олван аниқ ва кутилмаган зарбаси билан мувозанатни тиклади — 1:1.
Учрашувнинг энг ҳаяжонли ва ҳал қилувчи палласи 76-дақиқага тўғри келди. Иордания мудофаа чизиғи вакили Язан Ал Араб ўз жарима майдончаси ичида хатога йўл қўйиб, тўпни кутилмаганда ўз дарвозасига жойлаб қўйди ва Австрияни яна олдинга олиб чиқди — 2:1. Баҳснинг асосий вақтига қўшиб берилган узоқ дақиқаларнинг сўнгги сонияларида, яъни 90+12-дақиқада Австрия футбол афсонаси, захирадан майдонга тушган Марко Арнаутович пенальтини совуққонлик билан голга айлантириб, учрашувга якуний мантиқий нуқтани қўйди — 3:1.
Қуйидаги расмий спорт-таҳлилий жадвал орқали Австрия ва Иордания терма жамоалари ўртасидаги учрашувнинг тўлиқ баёни, голлар хронологияси ва жамоаларнинг кенгайтирилган таркиблари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Ўйин мақоми ва якуний ҳисоб
Голлар ва дақиқалар хроникаси
Австрия терма жамоаси таркиби
Иордания терма жамоаси таркиби
ЖЧ-2026. 1-тур
Австрия — Иордания — 3:1
Гуруҳ босқичининг қайноқ баҳси
• 1:0 — Р. Шмид (20')
• 1:1 — А. Олван (50')
• 2:1 — Я. Ал Араб (76'-автогол)
• 3:1 — М. Арнаутович (90+12'-пен)
А. Шлагер, Ш. Пош, Ф. Лиенҳарт, Д. Алаба (П. Ваннер 59'), Ф. Мвене (К. Чуквуемека 59'), Н. Зайвалд, К. Шлагер (К. Дансо 59'), Р. Шмид (П. Виммер 83'), К. Лаймер, М. Забицер, С. Калайджич (М. Арнаутович 46').
Я. Абулайла, А. Насиб (С. Ал Росан 82'), Я. Ал Араб, М. Абу Алнади (С. Обаид 72'), Э. Ҳаддад (М. Ал Марди 82'), М. Абу Таҳа, О. Ал Фахури (М. Ал Давуд 88'), Н. Ал Рашдан, Н. Ал Равабдеҳ, А. Олван, М. Ал Тамари (А. Ал Азайзеҳ 88').
Иккинчи турда бизни ҳақиқий "жанг" кутмоқда!
Ушбу муҳим ғалабадан сўнг Австрия миллий терма жамоаси ўз ҳисобига қимматли 3 очкони ёзиб қўйди ва гуруҳдан чиқиш имкониятларини яхшилаб олди. Кейинги 2-турда австрияликларни турнирнинг энг асосий фаворити — Лионель Месси бошлиқ Аргентина терма жамоасига қарши ўта шиддатли ва оғир синов кутмоқда. Мағлубият аламидан куйган Иордания эса кейинги тур доирасида Африканинг номдор вакили — Жазоир терма жамоасига қарши яшил майдонга тушади.
Замин спорт шарҳловчиларининг хулосаси:
Австрия терма жамоаси Давид Алаба ва Марсель Забитцер каби тажрибали юлдузлар бошчилигида ўз даражасини кўрсата олди. Гарчи Иордания иккинчи бўлимда жиддий қаршилик кўрсатган бўлса-да, европаликларнинг тактик устунлиги баҳс тақдирини ҳал қилди. Иккинчи турдаги Аргентина — Австрия баҳси эса гуруҳдаги етакчилик масаласига тўлиқ ойдинлик киритиб бериши билан аҳамиятлидир!
ЖЧ-2026 мусобақасининг энг қайноқ учрашувлари, терма жамоаларнинг Океан ортидаги зафарли одимлари ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…