Каннаваро: Жаҳон чемпионатида ҳар бир ўйиндан завқ оламиз...
Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги тарихий иштирокини Колумбияга қарши учрашув билан бошлайди. “Оқ бўрилар” бош мураббийи Фабио Каннаваро муҳим баҳс олдидан ташкил этилган матбуот анжуманида қатнашиб, жамоанинг тайёргарлиги, мундиал муҳити ва футболчилар олдида турган вазифалар ҳақида фикр билдирди.
Ўзбекистон учун бу оддий учрашув эмас. Колумбияга қарши баҳс миллий футболимиз тарихида Жаҳон чемпионати финал босқичидаги илк ўйин сифатида қолади. Шу сабаб футболчилар, мураббийлар штаби ва миллионлаб мухлислар ушбу лаҳзани катта ҳаяжон билан кутмоқда.
Фабио Каннаваро Жаҳон чемпионати муҳитини яхши билади. У футболчилик фаолияти давомида мундиалларда иштирок этган, 2006 йилда эса Италия терма жамоаси сардори сифатида бош совринни қўлга киритган. Бироқ италиялик мутахассиснинг таъкидлашича, катта турнирда футболчи ва бош мураббий сифатида қатнашиш ўртасида жиддий фарқ бор.
“Мен футболчи сифатида Жаҳон чемпионатида иштирок этганман, бироқ мураббий сифатида иштирок этиш барибир бошқача. Футболчи ва мураббий сифатида тайёргарлик икки хил нарса, чунки сиз барча футболчиларингиз билан доимий алоқада бўлишингиз керак”, — деди Каннаваро.
Футболчи майдонда, аввало, ўз вазифаси ва ҳаракатларига эътибор қаратади. Бош мураббий эса бутун жамоанинг жисмоний, тактик ва руҳий ҳолати учун жавоб беради. У ҳар бир футболчининг кайфиятини кузатиши, рақибни таҳлил қилиши ва ўйин давомида зарур қарорларни ўз вақтида қабул қилиши керак.
Айниқса, Жаҳон чемпионати каби улкан мусобақада мураббий зиммасидаги масъулият янада ортади. Ўзбекистон терма жамоаси бундай даражадаги турнирда илк бор иштирок этаётгани боис, Каннаваронинг тажрибаси футболчилар учун муҳим аҳамият касб этади.
Италиялик мутахассис миллий жамоани олдинда қизиқарли ва жуда шиддатли учрашувлар кутаётганини қайд этди. Ўзбекистон “К” гуруҳида Колумбиядан ташқари Португалия ва Конго Демократик Республикасига қарши ҳам майдонга тушади.
“Бизни жуда қизиқ ва шиддатли ўйинлар кутиб турибди. Рақибларимиз ҳам юқори даражадаги жамоалар. Биз илк бор бу мусобақада иштирок этяпмиз, шунинг учун ҳар бир ўйиндан завқ олишимиз ва тажриба орттиришимиз керак”, — деди бош мураббий.
Колумбия катта турнирларда иштирок этиш тажрибасига эга, техник ва тезкор футболчилардан ташкил топган кучли жамоа ҳисобланади. Португалия таркибида эса дунё футболи юлдузлари жамланган. Конго Демократик Республикаси ҳам жисмоний жиҳатдан бақувват, курашчан ва хавфли рақиб саналади.
Шундай мураккаб гуруҳда ҳар бир ўйин футболчилар учун катта синов ва муҳим мактаб бўлади. Каннаваро эса шогирдларидан ортиқча босим остида қолмасдан, тарихий кунлардан завқ олишни ва ўз имкониятларини тўлиқ намоён этишни сўрамоқда.
Мураббий Ўзбекистонда футбол ривожига қаратилаётган эътиборни ҳам алоҳида таъкидлади. Унинг фикрича, Ўзбекистон футбол ассоциацияси томонидан академиялар ва инфратузилмани такомиллаштириш бўйича амалга оширилаётган ишлар мамлакат футболининг келажаги учун мустаҳкам пойдевор яратмоқда.
“ЎФА академиялар ва инфратузилмаларга катта эътибор қаратмоқда. Мамлакатда футбол ривожланиб бормоқда. Бу Ўзбекистон учун илк Жаҳон чемпионати. Мен эса бу мусобақада бош мураббий сифатида иштирок этаётганимдан хурсандман”, — деди Каннаваро.
Ўзбекистоннинг мундиалга чиқиши бир кунлик ёки тасодифий муваффақият эмас. Бу натижа ёшлар футболи, мураббийлар тайёрлаш, академиялар фаолияти ва миллий терма жамоалар тизимида олиб борилган кўп йиллик меҳнатнинг самараси бўлди.
Сўнгги йилларда Ўзбекистон ёшлар терма жамоалари Осиё ва жаҳон миқёсида муносиб натижалар кўрсатди. Энди эса ушбу ўсиш катталар миллий терма жамоасининг тарихда илк бор Жаҳон чемпионатига чиқиши билан янги босқичга кўтарилди.
Каннаваро катта мақсадларга осонлик билан эришиб бўлмаслигини ҳам таъкидлади. Унинг айтишича, қийинчиликлар, оғир машғулотлар ва мураккаб синовлар муваффақият сари йўлнинг табиий қисми ҳисобланади.
“Агар бирор мақсадга эришмоқчи бўлсангиз, қийинчиликлардан ўтишингиз керак. Меҳнат ва машғулотлардаги қийинчиликлар — бу табиий ҳолат”, — деди италиялик мутахассис.
Бу фикр Ўзбекистон терма жамоасининг мундиалгача босиб ўтган йўлига ҳам тўлиқ мос келади. Миллий жамоа йиллар давомида Жаҳон чемпионати йўлланмаси учун курашди, бир неча бор мақсадга жуда яқин келди ва оғир мағлубиятларни бошдан кечирди. Бироқ футболчилар ва мухлислар орзудан воз кечмади.
Ниҳоят, Ўзбекистон тарихий мақсадга эришди. Энди терма жамоа олдида янги вазифа — мундиалда муносиб иштирок этиш, ўз ўйини ва характери билан дунё футбол жамоатчилиги эътиборини қозониш турибди.
Колумбияга қарши баҳсда “оқ бўрилар”нинг тактик интизоми, жамоавий ҳаракати ва руҳий барқарорлиги ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Рақиб фаворит сифатида кўрилиши мумкин, аммо Ўзбекистон футболчиларида улкан мотивация ва бутун мамлакатнинг қўллаб-қувватлови бор.
Каннаваро учун ҳам бу янги тажриба. У аввал Жаҳон чемпионати кубогини футболчи ва сардор сифатида қўлга киритган бўлса, энди Ўзбекистонни бош мураббий сифатида катта саҳнага олиб чиқмоқда.
Мухлислар миллий жамоадан жасоратли, интизомли ва охиригача курашадиган футбол кутишмоқда. Каннаваронинг асосий даъвати эса аниқ: босимдан қўрқмаслик, ҳар бир лаҳзадан завқ олиш ва тарихий имкониятдан самарали фойдаланиш.
Ўзбекистон футболи учун янги саҳифа очилмоқда. Энди йиллар давомида кутилган орзу майдонда ҳақиқатга айланади. Колумбияга қарши ўйиндан бошлаб ҳар бир дақиқа, ҳар бир ҳаракат ва ҳар бир натижа миллий футболимиз тарихига муҳрланади.
…