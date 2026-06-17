Тошкентдаги Қўйлиқ деҳқон бозорида ёнғин содир бўлди

·0·Жамият
Тошкентдаги Қўйлиқ деҳқон бозорида ёнғин содир бўлди

Тошкент шаҳрининг Бектемир туманида жойлашган Қўйлиқ деҳқон бозорида ёнғин содир бўлди. Ҳодиса 17 июн куни бозор ҳудудидаги ошхоналардан бирида юзага келган.

Хабарга кўра, ёнғин ҳақида маълумот келиб тушгач, ёнғин-қутқарув экипажлари воқеа жойига зудлик билан етиб борган. Мутахассисларнинг тезкор ҳаракатлари натижасида аланга атиги 9 дақиқа ичида тўлиқ бартараф этилган.

Ёнғин оқибатида ошхонанинг том қисми зарар кўрган. Бахтли томони, ҳодиса натижасида жабрланганлар қайд этилмаган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин чиқиш сабаблари ўрганилмоқда. Мутасадди идоралар томонидан ҳолат юзасидан текширув ишлари олиб борилаётгани айтилмоқда.

Мазкур воқеа яна бир бор жамоат жойларида ёнғин хавфсизлиги қоидаларига қатъий амал қилиш зарурлигини эслатиб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоийда савдо дўконлари ва омборхонада йирик ёнғин чиқдиНавоийда савдо дўконлари ва омборхонада йирик ёнғин чиқдиБугун, 05:49Фарғонада 3 та автомобил ёниб кетди, қурбонлар борФарғонада 3 та автомобил ёниб кетди, қурбонлар борБугун, 05:46Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲ уч инсон умрига зомин бўлдиТошкентдаги даҳшатли ЙТҲ уч инсон умрига зомин бўлдиКеча, 18:54Самарқандда юк машинасида ёнғин: сабаб аниқланди, жабрланганлар йўқСамарқандда юк машинасида ёнғин: сабаб аниқланди, жабрланганлар йўқКеча, 17:14Тошкент ва Самарқанд вилоятларида музлатгич ва ҳожатхона шахтасидан наркотик моддалар топилдиТошкент ва Самарқанд вилоятларида музлатгич ва ҳожатхона шахтасидан наркотик моддалар топилдиКеча, 12:37Тошкентда жиноят қидирув бўлими бошлиғи пора билан ушландиТошкентда жиноят қидирув бўлими бошлиғи пора билан ушландиКеча, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди