Тошкентдаги Қўйлиқ деҳқон бозорида ёнғин содир бўлди
Тошкент шаҳрининг Бектемир туманида жойлашган Қўйлиқ деҳқон бозорида ёнғин содир бўлди. Ҳодиса 17 июн куни бозор ҳудудидаги ошхоналардан бирида юзага келган.
Хабарга кўра, ёнғин ҳақида маълумот келиб тушгач, ёнғин-қутқарув экипажлари воқеа жойига зудлик билан етиб борган. Мутахассисларнинг тезкор ҳаракатлари натижасида аланга атиги 9 дақиқа ичида тўлиқ бартараф этилган.
Ёнғин оқибатида ошхонанинг том қисми зарар кўрган. Бахтли томони, ҳодиса натижасида жабрланганлар қайд этилмаган.
Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин чиқиш сабаблари ўрганилмоқда. Мутасадди идоралар томонидан ҳолат юзасидан текширув ишлари олиб борилаётгани айтилмоқда.
Мазкур воқеа яна бир бор жамоат жойларида ёнғин хавфсизлиги қоидаларига қатъий амал қилиш зарурлигини эслатиб турибди.
…