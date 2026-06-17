Ўзбекистон ЯИМи 2026 йилда 180 миллиард доллардан ошиши мумкин
Шавкат Мирзиёев ТИИФ-2026 халқаро инвестиция форумида сўзга чиқиб, Ўзбекистонга инвестициялар оқими сўнгги йилларда сезиларли даражада ошганини таъкидлади.
Президентнинг маълум қилишича, мамлакат сўнгги беш йил давомида жами 123 миллиард доллар инвестиция жалб қилган.
Давлат раҳбари Ўзбекистон тенг ҳуқуқли ва ўзаро манфаатли ҳамкорликка тайёр бўлган инвесторлар учун очиқ эканини алоҳида қайд этди.
Унинг сўзларига кўра, жаҳон иқтисодиётидаги ўзгаришлар шароитида инвесторлар ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатланган, истиқболи кенг давлатларга сармоя киритишга қизиқиш билдирмоқда.
«Тўрт йил аввал биз 2026 йил якуни билан ялпи ички маҳсулотни 100 миллиард долларга етказишни мақсад қилган эдик.
Прогнозларга кўра, бу йил юқори суръатлар билан ўсиб бораётган иқтисодиётимиз ҳажми 180 миллиард доллардан ошади», — деди Шавкат Мирзиёев.
Президентнинг таъкидлашича, иқтисодий ислоҳотлар, инвестиция муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни қўллаб-қувватлаш бўйича амалга оширилаётган чоралар иқтисодиёт ўсишининг муҳим омилларидан бири бўлиб хизмат қилмоқда.
…