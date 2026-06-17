Ўзбекистон ЯИМи 2026 йилда 180 миллиард доллардан ошиши мумкин

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистон ЯИМи 2026 йилда 180 миллиард доллардан ошиши мумкин

Шавкат Мирзиёев ТИИФ-2026 халқаро инвестиция форумида сўзга чиқиб, Ўзбекистонга инвестициялар оқими сўнгги йилларда сезиларли даражада ошганини таъкидлади.

Президентнинг маълум қилишича, мамлакат сўнгги беш йил давомида жами 123 миллиард доллар инвестиция жалб қилган.

Давлат раҳбари Ўзбекистон тенг ҳуқуқли ва ўзаро манфаатли ҳамкорликка тайёр бўлган инвесторлар учун очиқ эканини алоҳида қайд этди.

Унинг сўзларига кўра, жаҳон иқтисодиётидаги ўзгаришлар шароитида инвесторлар ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатланган, истиқболи кенг давлатларга сармоя киритишга қизиқиш билдирмоқда.

«Тўрт йил аввал биз 2026 йил якуни билан ялпи ички маҳсулотни 100 миллиард долларга етказишни мақсад қилган эдик.

Прогнозларга кўра, бу йил юқори суръатлар билан ўсиб бораётган иқтисодиётимиз ҳажми 180 миллиард доллардан ошади», — деди Шавкат Мирзиёев.

Президентнинг таъкидлашича, иқтисодий ислоҳотлар, инвестиция муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни қўллаб-қувватлаш бўйича амалга оширилаётган чоралар иқтисодиёт ўсишининг муҳим омилларидан бири бўлиб хизмат қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

18 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда18 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:56Bitcoin бозорида туб нуқта сигнали: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиBitcoin бозорида туб нуқта сигнали: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиБугун, 05:17АҚШнинг Иллинойс штатида криптовалюта операциялари учун махсус солиқ жорий этилдиАҚШнинг Иллинойс штатида криптовалюта операциялари учун махсус солиқ жорий этилдиБугун, 04:59АҚШ сенаторлари стабилкоинларни тартибга солишда штатлар ваколатини ҳимоя қилмоқдаАҚШ сенаторлари стабилкоинларни тартибга солишда штатлар ваколатини ҳимоя қилмоқдаБугун, 02:30Bitcoin АҚШ ва Эрон келишуви ортидан 67 000 доллардан ошди: Бу "буқа тузоғими"?Bitcoin АҚШ ва Эрон келишуви ортидан 67 000 доллардан ошди: Бу "буқа тузоғими"?Бугун, 22:39Токенлаштирилган активлар бозори 43 миллиард доллардан ошдиТокенлаштирилган активлар бозори 43 миллиард доллардан ошдиБугун, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда