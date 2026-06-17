Ўзбекистонда Англия ҳуқуқи асосида халқаро тижорат суди ташкил этилади
Пойтахтимизда қизғин давом этаётган Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми мамлакатимизнинг хорижлик сармоядорлар учун нақадар хавфсиз ва ишончли ҳамкорга айланиб бораётганини яна бир бор намойиш этди. Анжуманнинг навбатдаги ялпи мажлисида Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёев чет эллик ишбилармонларнинг ҳуқуқ ҳамда манфаатларини қонуний ҳимоя қилиш, юртимизда капитал бозорини тубдан ривожлантиришга қаратилган бир қатор инқилобий ташаббусларни илгари сурди. Тақдим этилган ислоҳотлар орасида "Тошкент халқаро молия маркази"ни барпо этиш, мутлақо мустақил халқаро тижорат судини ишга тушириш ҳамда сармоядорлар учун махсус имтиёзли ҳуқуқий режимларни татбиқ этиш режалари хорижлик меҳмонлар томонидан юқори баҳоланди.
Тошкентда Англия ҳуқуқи тизими ва хорижлик судьялар иш бошлайди
Мамлакат раҳбари ўз нутқида юртимизга сармоя киритаётган ҳар бир инвестор ўзини эркин ва ҳимояланган ҳис қилиши зарурлигини алоҳида таъкидлади. Шу мақсадда ташкил этилаётган Тошкент халқаро молия маркази доирасида жаҳон тажрибасида ўзини оқлаган машҳур Англия ҳуқуқи тизимига асосланган алоҳида махсус ҳуқуқий тартибот жорий этилади.
Энг муҳим янгилик — мазкур молиявий ҳудудда дунё миқёсида нуфузга эга бўлган чет эллик тажрибали судьялар фаолият юритадиган мустақил "Тошкент халқаро тижорат суди" ташкил этилади. Бундан ташқари, юзага келиши мумкин бўлган баҳсларни тинч йўл билан ҳал этиш мақсадида инвестицион медиация (яраштирув) тизими кенгайтирилиб, Ўзбекистон яқин орада БМТнинг Медиация тўғрисидаги нуфузли Сингапур конвенциясига аъзо бўлишни режалаштирмоқда. Бундай тарихий қадам инвесторларга ортиқча оворагарчиликсиз, тўғридан-тўғри мамлакатнинг ўзида халқаро даражадаги ҳуқуқий ҳимоя воситаларидан фойдаланиш имкониятини тақдим этади.
Қуйидаги таҳлилий ва ташкилий жадвал орқали Бешинчи Тошкент инвестиция форумида Президент томонидан эълон қилинган ҳуқуқий кафолатлар ва молиявий воситалар билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Ҳуқуқий кафолатлар ва суд тизими
Капитал бозори ва янги воситалар
Юқори технологияли лойиҳалар
Халқаро конвенциялар ва тизим
• Тошкент халқаро молия маркази
• Англия ҳуқуқи тизими
• Хорижлик судьялар иштирокидаги суд
• Халқаро клиринг имкониятлари
• «Сукук» (ислом облигациялари)
• Йирик давлат активлари хусусийлашуви
• Дата-марказлар ва сунъий интеллект
• Юқори қўшилган қийматли саноат
• «Яшил» энергетика истиқболлари
• Сингапур конвенциясига қўшилиш
• Инвестицион медиация тизими
• Халқаро ҳуқуқий ҳимоя кафолати
Капитал бозорида янги давр: Миллий бозорга «Сукук» облигациялари кириб келади
Анжуманда иқтисодиётни ривожлантиришнинг муқобил молиявий манбаларини яратиш масаласига ҳам алоҳида тўхталиб ўтилди. Бу борада халқаро клиринг (ўзаро ҳисоб-китоб) компаниялари учун янги ҳуқуқий имкониятлар эшиги очилиши, шунингдек, дунё молия бозорида оммабоп бўлган суверен ислом облигациялари — «Сукук» дастурининг амалиётга татбиқ этилиши эълон қилинди. Шу билан бирга, давлатнинг иқтисодиётдаги улушини камайтириш мақсадида йирик давлат активларини шаффоф тарзда хусусийлаштириш жараёнлари изчил давом эттирилиши билдирилди.
Сўзи якунида Давлат раҳбари замонавий дунё талаби ҳисобланган юқори қўшилган қийматга эга бўлган саноат тармоқлари, «яшил» энергетика манбалари, замонавий дата-марказлар ҳамда сунъий интеллект технологиялари соҳаларига хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш бўйича Ўзбекистон чексиз имкониятлар эшигини очаётганини таъкидлади ва барча нуфузли инвесторларни ушбу истиқболли лойиҳаларда фаол иштирок этишга чақирди.
Замин иқтисодий шарҳловчиларининг қараши:
Тошкентда Англия ҳуқуқи тизимининг ва хорижлик судьялар иштирокидаги мустақил суднинг ташкил этилиши — Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги обрўсини мутлақо янги босқичга олиб чиқади. Капитал бозорига ислом молияси воситаси бўлган «Сукук» облигацияларининг олиб кирилиши эса Яқин Шарқ ва дунёнинг энг йирик сармоядорлари учун юртимизни энг жозибадор масканга айлантириши шубҳасиздир.
Юртимизда амалга оширилаётган энг қайноқ иқтисодий ислоҳотлар, Тошкент инвестиция форумидан эксклюзив тафсилотлар ҳамда глобал лойиҳалар солномасини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…