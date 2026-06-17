Денисов Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши режасини олдиндан тахмин қилди
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи 1-турида Колумбияга қарши ўтказадиган тарихий учрашуви олдидан мутахассислар турли фикр ва тахминларини билдирмоқда. Миллий жамоамизнинг илк мундиалда қандай ўйин намойиш этиши, қайси тактикани танлаши ва кучли рақибга қанчалик қаршилик кўрсата олиши мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг собиқ футболчиси, Россия чемпиони Виталий Денисов ҳам Колумбияга қарши беллашув ҳақида ўз мулоҳазалари билан ўртоқлашди. Тажрибали ҳимоячи ушбу учрашув “оқ бўрилар” учун осон кечмаслигини, чунки рақиб жуда кучли ва юқори савияли футболчилардан таркиб топганини таъкидлади.
Колумбия миллий терма жамоаси Жанубий Америка футболидаги энг барқарор жамоалардан бири ҳисобланади. Унинг таркибида Европа клубларида катта тажриба орттирган, техник ва тезкор футболчилар кўп. Шу сабаб Ўзбекистоннинг ҳар бир хатоси рақиб томонидан жазоланиши мумкин.
Бироқ Денисовнинг фикрича, айнан шундай кучли рақибга қарши баҳс Ўзбекистон терма жамоасининг ҳақиқий салоҳиятини кўрсатиб беради. Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашуви футболчиларнинг жисмоний ҳолати, руҳий тайёргарлиги ва тактик интизоми қай даражада эканини намоён этади.
Собиқ футболчи Ўзбекистон учрашувни эҳтиёткор услубда бошлаши мумкинлигини тахмин қилди. Унинг фикрича, миллий жамоамиз тўпни рақибга бериб, асосий эътиборни ҳимояда ишончли ҳаракат қилиш ва тезкор қарши ҳужумларга қаратиши эҳтимолга яқин.
“Ўзбекистон учрашувни иккинчи рақамда бошлаши, рақибни қарши ҳужумларда ушлашга уриниши мумкин. Менимча, асосий тактик йўналиш шу бўлади”, — деди Виталий Денисов.
Бундай тактика кучли жамоаларга қарши учрашувларда кўп қўлланади. Колумбия тўпни назорат қилиб, олдинга катта куч билан ўтиши кутилса, унинг ҳимоя чизиғи ортида бўш ҳудудлар пайдо бўлиши мумкин. Ўзбекистон футболчилари айнан шу имкониятлардан фойдаланиб, тезкор қарши ҳужумлар ташкил этишга ҳаракат қилиши эҳтимол.
Бу борада Аббосбек Файзуллаев, Остон Ўрунов ва Элдор Шомуродов каби ҳужумкор футболчиларнинг тезлиги ҳамда индивидуал маҳорати муҳим аҳамият касб этади. Улар рақиб тўп йўқотганидан кейин ҳужумга тез ўтиб, Колумбия ҳимоясига кутилмаган босим ўтказиши мумкин.
Шу билан бирга, Ўзбекистон учун ҳимоядаги тартиб биринчи ўринда туради. Колумбиянинг Луис Диас, Хамес Родригес ва бошқа техник футболчиларига ортиқча эркинлик бериш катта хавф туғдиради. Шу сабаб ҳар бир футболчи ўз позициясига қатъий риоя қилиши, яккакурашларда ишончли ҳаракат қилиши ва бутун ўйин давомида диққатни йўқотмаслиги талаб этилади.
Денисов Колумбиянинг ўйини кутилганидек чиқмаслигига ҳам умид билдирган. Унинг фикрича, агар жанубий америкаликлар ўз имкониятларини тўлиқ намоён эта олмаса ёки босим остида хатога йўл қўйса, Ўзбекистон бу вазиятдан унумли фойдаланиши керак.
“Умид қиламанки, Колумбияда ўйин юришмайди ва бундан бизнинг йигитлар фойдаланиб қолишади”, — деди Ўзбекистон миллий терма жамоасининг собиқ футболчиси.
Жаҳон чемпионатининг биринчи ўйинида ҳар икки жамоа ҳам катта босимни ҳис қилиши табиий. Колумбия фаворит сифатида ғалаба қозониши шартдек қаралади. Ўзбекистон эса мундиал дебютанти бўлгани учун нисбатан эркинроқ ҳаракат қилиш имкониятига эга. Бу ҳолат футболчиларимизга руҳий жиҳатдан маълум устунлик бериши мумкин.
Фаворит жамоалар баъзан рақибни етарлича баҳоламаслик ёки тезроқ гол уриш истагида тактик тартибни йўқотиш каби хатоларга йўл қўяди. Агар Ўзбекистон биринчи дақиқаларда рақиб босимига дош бериб, ҳимояда мустаҳкам турса, ўйин давомида ўз имкониятлари пайдо бўлиши мумкин.
Денисовнинг фикрлари миллий жамоа учун реал ва мантиқий тактик йўналишни кўрсатади. Колумбия билан очиқ футбол ўйнаш катта хавф туғдириши мумкин. Шу сабаб эҳтиёткор ҳимоя, майдон марказидаги зичлик ва тезкор қарши ҳужумлар “оқ бўрилар”нинг асосий қуролига айланиши кутилмоқда.
Албатта, Жаҳон чемпионатида ҳар бир режа майдондаги вазиятга қараб ўзгариши мумкин. Эрта урилган гол, жарима ёки футболчиларнинг индивидуал ҳаракати бутун ўйин сценарийсини бошқа томонга буриб юбориши эҳтимолдан холи эмас.
Шунинг учун Ўзбекистон футболчиларидан нафақат тактик интизом, балки кутилмаган вазиятларга тез мослашиш ҳам талаб этилади. Миллий жамоамиз илк мундиал учрашувида бутун дунёга ўз характерини намоён қилиш имкониятига эга.
Колумбия фаворит бўлиши мумкин, аммо футболда учрашув ҳали ўтказилмасидан туриб ғолиб аниқланмайди. Ўзбекистонда курашчан футболчилар, катта мотивация ва бутун халқнинг қўллаб-қувватлови бор.
Энди барча эътибор тарихий беллашувга қаратилган. Виталий Денисов таъкидлаганидек, агар “оқ бўрилар” рақибнинг хатоларини кутиб, қарши ҳужумларда ўз имкониятларидан унумли фойдалана олса, Колумбияга қарши баҳсда ижобий натижа учун курашиш имкони пайдо бўлади.
…