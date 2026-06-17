Инвесторлар учун миллиардлаб долларлик истиқболли лойиҳалар тақдим этилди

·10·Иқтисодиёт
Инвесторлар учун миллиардлаб долларлик истиқболли лойиҳалар тақдим этилди

Пойтахтимизда ўз ишини бошлаган нуфузли Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми мамлакатимизнинг иқтисодий қудрати ва улкан салоҳиятини бутун дунёга намойиш этувчи йирик майдонга айланди. Ушбу глобал анжуманда Ўзбекистон томони хорижлик сармоядорлар эътиборига транспорт-логистика, замонавий шаҳарсозлик, сайёҳлик ҳамда агросаноат тармоқларидаги энг йирик ва истиқболли дастурларни ҳавола этди. Тақдимотлар марказидан жой олган "Янги Тошкент" мегалойиҳаси, Жаҳон бозорига чиқувчи стратегик транспорт йўлаклари ва миллиардлаб долларлик инфратузилмавий ташаббуслар иштирокчиларда катта қизиқиш уйғотди.

Шавкат Мирзиёев: Марказий Осиё ташқи бозорлар учун бутунлай очилмоқда

Форумнинг тантанали очилиш маросимида Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёев нутқ сўзлаб, сўнгги даврда Марказий Осиё минтақаси ўзаро жипслашган, иқтисодий жиҳатдан боғлиқ ва халқаро бозорлар учун очиқ ҳамда жозибадор ҳудудга айланиб бораётганини алоҳида эътироф этди. Халқаро транспорт тизимини ривожлантириш мақсадида Хитой ҳамда Қирғизистонлик ҳамкорлар билан биргаликда қурилаётган янги темирйўл тармоғи, Трансафғон темир йўлаги ҳамда Каспий денгизи орқали ўтувчи машҳур «Ўрта коридор» лойиҳалари устида изчил иш олиб борилаётгани спикерлар томонидан қайд этилди.

Энг қувонарли янгиликлардан бири — Саудия Арабистонининг йирик сармоядорлари билан ҳамкорликда йилига 20 миллион йўловчига юқори савияда хизмат кўрсатиш имкониятига эга бўлган замонавий Тошкент халқаро аэропорти мажмуаси барпо этилаётгани бўлди. Шунингдек, нуфузли меҳмонларга замонавий тезюрар автомобиль йўллари, кўп тармоқли йирик логистика марказлари ҳамда халқаро «қуруқ портлар» қурилишида шериклик қилиш бўйича қулай таклифлар берилди.

Қуйидаги таҳлилий ва статистик жадвал орқали Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форумида эълон қилинган энг йирик иқтисодий лойиҳалар ва уларнинг молиявий кўрсаткичлари билан атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:

Шаҳарсозлик ва глобал лойиҳалар

Инфратузилма ва транспорт

Йиллик ва умумий бозор ҳажми

Давлат-хусусий шериклик режалари

Янги Тошкент мегаполиси


(2 миллион аҳоли учун)



Миллионли шаҳарлар:


Самарқанд, Андижон ва Наманган

Янги халқаро аэропорт


(Саудия Арабистони билан)



Транспорт йўлаклари:


Трансафғон ва «Ўрта коридор»

Уй-жой қурилиши бозори:


Йилига камида 10 миллиард $



Устувор йўналишлар:


Сайёҳлик ва агросаноат

ДХШ лойиҳалари умумий қиймати:


27 миллиард доллар



Таклифлар:


Тезюрар йўллар ва қуруқ портлар

Самарқанд, Андижон ва Наманган миллионли шаҳарларга айлантирилади

Анжуманда ҳудудларни мутаносиб ривожлантириш ва урбанизация жараёнларини жадаллаштириш масаласига ҳам жиддий эътибор қаратилди. Пойтахтимиз атрофида бутунлай замонавий мезонлар асосида 2 миллион аҳоли яшашига мўлжалланган муҳташам "Янги Тошкент" йўлдош шаҳри қад кўтараётгани, бундан ташқари, йирик вилоят марказлари — Андижон, Наманган ва Самарқанд шаҳарларини миллионли мегаполисларга айлантириш бўйича давлат дастурларига старт берилгани айтиб ўтилди.

Президентнинг таъкидлашича, бугунги кунда юртимизда турар жойлар барпо этиш соҳасининг йиллик бозори камида 10 миллиард долларни ташкил этмоқда. Иқтисодиётни янада юксалтириш учун инфратузилма тармоқларида хорижлик сармоядорлар билан биргаликда умумий қиймати 27 миллиард долларлик давлат-хусусий шериклик (ДХШ) асосидаги лойиҳалар тўплами шакллантирилган. Юртимиз раҳбари туризм жозибадорлиги ва агросаноат мажмуасида ҳали ишга солинмаган улкан имкониятлар мавжудлигини қайд этиб, барча маҳаллий ва чет эллик ишбилармонларни ушбу тарихий ислоҳотларда фаол иштирок этишга чақирди.

Замин иқтисодий шарҳловчиларининг хулосаси:

Бешинчи Тошкент инвестиция форуми Ўзбекистоннинг инвестициявий муҳити нақадар барқарор ва ишончли эканини яна бир бор исботлади. Шаҳарсозликдаги кенг кўламли дастурлар ва 27 миллиард долларлик давлат-хусусий шериклик лойиҳалари яқин йилларда мамлакатимиз қиёфасини тубдан ўзгартириб юборади. Бу имкониятлар нафақат йирик бизнес вакиллари учун, балки янги иш ўринлари яратилиши орқали оддий аҳоли фаровонлиги учун ҳам хизмат қилади.

Юртимиздаги энг йирик иқтисодий ислоҳотлар, инвестиция форумидан эксиклюзив тафсилотлар ҳамда долзарб лойиҳалар хроникасини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ЙAIМи 2026 йилда 180 миллиард доллардан ошиши мумкинЎзбекистон ЙAIМи 2026 йилда 180 миллиард доллардан ошиши мумкинБугун, 07:0718 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда18 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:56Bitcoin бозорида туб нуқта сигнали: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиBitcoin бозорида туб нуқта сигнали: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиБугун, 05:17АҚШнинг Иллинойс штатида криптовалюта операциялари учун махсус солиқ жорий этилдиАҚШнинг Иллинойс штатида криптовалюта операциялари учун махсус солиқ жорий этилдиБугун, 04:59АҚШ сенаторлари стабилкоинларни тартибга солишда штатлар ваколатини ҳимоя қилмоқдаАҚШ сенаторлари стабилкоинларни тартибга солишда штатлар ваколатини ҳимоя қилмоқдаБугун, 02:30Bitcoin АҚШ ва Эрон келишуви ортидан 67 000 доллардан ошди: Бу "буқа тузоғими"?Bitcoin АҚШ ва Эрон келишуви ортидан 67 000 доллардан ошди: Бу "буқа тузоғими"?Бугун, 22:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда