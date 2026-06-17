Инвесторлар учун миллиардлаб долларлик истиқболли лойиҳалар тақдим этилди
Пойтахтимизда ўз ишини бошлаган нуфузли Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми мамлакатимизнинг иқтисодий қудрати ва улкан салоҳиятини бутун дунёга намойиш этувчи йирик майдонга айланди. Ушбу глобал анжуманда Ўзбекистон томони хорижлик сармоядорлар эътиборига транспорт-логистика, замонавий шаҳарсозлик, сайёҳлик ҳамда агросаноат тармоқларидаги энг йирик ва истиқболли дастурларни ҳавола этди. Тақдимотлар марказидан жой олган "Янги Тошкент" мегалойиҳаси, Жаҳон бозорига чиқувчи стратегик транспорт йўлаклари ва миллиардлаб долларлик инфратузилмавий ташаббуслар иштирокчиларда катта қизиқиш уйғотди.
Шавкат Мирзиёев: Марказий Осиё ташқи бозорлар учун бутунлай очилмоқда
Форумнинг тантанали очилиш маросимида Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёев нутқ сўзлаб, сўнгги даврда Марказий Осиё минтақаси ўзаро жипслашган, иқтисодий жиҳатдан боғлиқ ва халқаро бозорлар учун очиқ ҳамда жозибадор ҳудудга айланиб бораётганини алоҳида эътироф этди. Халқаро транспорт тизимини ривожлантириш мақсадида Хитой ҳамда Қирғизистонлик ҳамкорлар билан биргаликда қурилаётган янги темирйўл тармоғи, Трансафғон темир йўлаги ҳамда Каспий денгизи орқали ўтувчи машҳур «Ўрта коридор» лойиҳалари устида изчил иш олиб борилаётгани спикерлар томонидан қайд этилди.
Энг қувонарли янгиликлардан бири — Саудия Арабистонининг йирик сармоядорлари билан ҳамкорликда йилига 20 миллион йўловчига юқори савияда хизмат кўрсатиш имкониятига эга бўлган замонавий Тошкент халқаро аэропорти мажмуаси барпо этилаётгани бўлди. Шунингдек, нуфузли меҳмонларга замонавий тезюрар автомобиль йўллари, кўп тармоқли йирик логистика марказлари ҳамда халқаро «қуруқ портлар» қурилишида шериклик қилиш бўйича қулай таклифлар берилди.
Қуйидаги таҳлилий ва статистик жадвал орқали Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форумида эълон қилинган энг йирик иқтисодий лойиҳалар ва уларнинг молиявий кўрсаткичлари билан атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
Шаҳарсозлик ва глобал лойиҳалар
Инфратузилма ва транспорт
Йиллик ва умумий бозор ҳажми
Давлат-хусусий шериклик режалари
• Янги Тошкент мегаполиси
(2 миллион аҳоли учун)
• Миллионли шаҳарлар:
Самарқанд, Андижон ва Наманган
• Янги халқаро аэропорт
(Саудия Арабистони билан)
• Транспорт йўлаклари:
Трансафғон ва «Ўрта коридор»
• Уй-жой қурилиши бозори:
Йилига камида 10 миллиард $
• Устувор йўналишлар:
Сайёҳлик ва агросаноат
• ДХШ лойиҳалари умумий қиймати:
27 миллиард доллар
• Таклифлар:
Тезюрар йўллар ва қуруқ портлар
Самарқанд, Андижон ва Наманган миллионли шаҳарларга айлантирилади
Анжуманда ҳудудларни мутаносиб ривожлантириш ва урбанизация жараёнларини жадаллаштириш масаласига ҳам жиддий эътибор қаратилди. Пойтахтимиз атрофида бутунлай замонавий мезонлар асосида 2 миллион аҳоли яшашига мўлжалланган муҳташам "Янги Тошкент" йўлдош шаҳри қад кўтараётгани, бундан ташқари, йирик вилоят марказлари — Андижон, Наманган ва Самарқанд шаҳарларини миллионли мегаполисларга айлантириш бўйича давлат дастурларига старт берилгани айтиб ўтилди.
Президентнинг таъкидлашича, бугунги кунда юртимизда турар жойлар барпо этиш соҳасининг йиллик бозори камида 10 миллиард долларни ташкил этмоқда. Иқтисодиётни янада юксалтириш учун инфратузилма тармоқларида хорижлик сармоядорлар билан биргаликда умумий қиймати 27 миллиард долларлик давлат-хусусий шериклик (ДХШ) асосидаги лойиҳалар тўплами шакллантирилган. Юртимиз раҳбари туризм жозибадорлиги ва агросаноат мажмуасида ҳали ишга солинмаган улкан имкониятлар мавжудлигини қайд этиб, барча маҳаллий ва чет эллик ишбилармонларни ушбу тарихий ислоҳотларда фаол иштирок этишга чақирди.
Замин иқтисодий шарҳловчиларининг хулосаси:
Бешинчи Тошкент инвестиция форуми Ўзбекистоннинг инвестициявий муҳити нақадар барқарор ва ишончли эканини яна бир бор исботлади. Шаҳарсозликдаги кенг кўламли дастурлар ва 27 миллиард долларлик давлат-хусусий шериклик лойиҳалари яқин йилларда мамлакатимиз қиёфасини тубдан ўзгартириб юборади. Бу имкониятлар нафақат йирик бизнес вакиллари учун, балки янги иш ўринлари яратилиши орқали оддий аҳоли фаровонлиги учун ҳам хизмат қилади.
Юртимиздаги энг йирик иқтисодий ислоҳотлар, инвестиция форумидан эксиклюзив тафсилотлар ҳамда долзарб лойиҳалар хроникасини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…