Ўзбекистонда ягона QR-код мажбурий бўлади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
2026 йил 1 июлдан Ўзбекистонда савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасидаги барча юридик шахслар учун тўловларни қабул қилишда ягона QR-коддан фойдаланиш мажбурий бўлади.
Ҳозирда ушбу тизимдан фойдаланиш ихтиёрий тартибда амал қилмоқда. Белгиланган муддатдан кейин эса талабларга риоя қилмаган тадбиркорлар маъмурий жавобгарликка тортилади.
Янги тартиб нақдсиз тўловларни қабул қиладиган барча савдо ва хизмат кўрсатиш нуқталарига тааллуқли бўлади.
Ягона QR-код мавжуд эмаслиги савдо қоидаларини бузиш сифатида баҳоланади.
Бундай ҳолатлар учун қонунчиликда белгиланган тартибда пул жарималари қўлланади.
Янгиликдан мақсад тўлов тизимларини бирхиллаштириш ва истеъмолчилар учун тўлов жараёнини соддалаштиришдан иборат.
…