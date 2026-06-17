18 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Алоқабанк — 12 010 сўм.
• Ҳаётбанк — 12 050 сўм.
18 июн куни амал қиладиган доллар курси 37–38 сўм атрофида ошиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Алоқабанк — 12 010 сўм.
• Инфинбанк — 12 010 сўм.
• Асакабанк — 12 010 сўм.
• Туронбанк — 12 010 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Ҳаётбанк — 12 050 сўм.
• Асакабанк — 12 060 сўм.
• Даврбанк — 12 060 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 12 060 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
…