18 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда

·27·Иқтисодиёт
18 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда

18 июн куни амал қиладиган доллар курси 37–38 сўм атрофида ошиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

Алоқабанк — 12 010 сўм.
Инфинбанк — 12 010 сўм.
Асакабанк — 12 010 сўм.
• Туронбанк — 12 010 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Ҳаётбанк — 12 050 сўм.
• Асакабанк — 12 060 сўм.
• Даврбанк — 12 060 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 12 060 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

АлоқабанкИнфинбанкАсакабанкТуронбанкҲаётбанк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin бозорида туб нуқта сигнали: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиBitcoin бозорида туб нуқта сигнали: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиБугун, 05:17АҚШнинг Иллинойс штатида криптовалюта операциялари учун махсус солиқ жорий этилдиАҚШнинг Иллинойс штатида криптовалюта операциялари учун махсус солиқ жорий этилдиБугун, 04:59АҚШ сенаторлари стабилкоинларни тартибга солишда штатлар ваколатини ҳимоя қилмоқдаАҚШ сенаторлари стабилкоинларни тартибга солишда штатлар ваколатини ҳимоя қилмоқдаБугун, 02:30Bitcoin АҚШ ва Эрон келишуви ортидан 67 000 доллардан ошди: Бу "буқа тузоғими"?Bitcoin АҚШ ва Эрон келишуви ортидан 67 000 доллардан ошди: Бу "буқа тузоғими"?Бугун, 22:39Токенлаштирилган активлар бозори 43 миллиард доллардан ошдиТокенлаштирилган активлар бозори 43 миллиард доллардан ошдиБугун, 20:53АҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилдиАҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилдиБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда