Нестор Лоренсо Ўзбекистон терма жамоасини асло камситмасликка чақирди
Шимолий Америка яшил майдонларида старт олган ЖЧ-2026 мусобақаси илк кунларданоқ футбол оламида кутилмаган натижалар ва ҳақиқий сенсациялар тақдим этишда давом этмоқда. Ушбу нуфузли мундиалнинг 1-тури доирасида вакилларимизга қарши майдонга тушадиган Жанубий Американинг машҳур грандларидан бири — Колумбия терма жамоаси айни кунларда бўлажак учрашувга жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Узоқ кутилган тарихий баҳс олдидан колумбияликлар бош мураббийи Нестор Лоренсо ва етакчи футболчилар миллий терма жамоамиз шаънига юқори баҳо бериб, мухлислар ва ўз шогирдларини «Оқ бўрилар»ни асло камситмасликка чақиришди.
Лоренсо: «Ўзбекистон тартибли ва қандай ўйнашни биладиган кучли жамоа»
Маълумки, Колумбия миллий терма жамоаси 2022 йилги Қатардаги мундиални ўтказиб юборганидан сўнг, бу йилги дунё биринчилигига катта иштиёқ билан қайтишди ва бўлажак баҳсда мутахассислар томонидан яққол фаворит сифатида эътироф этилишмоқда. Бироқ жамоа устози Нестор Лоренсо дебютант ҳисобланган Ўзбекистон миллий терма жамоасини осон рақиб деб ҳисобловчиларни огоҳлантирди.
«Жаҳон чемпионатининг дастлабки кунлари барча футбол жамоатчилигига бир нарсани яққол исботлаб берди — бугунги кунда дунё футболида заиф жамоанинг ўзи қолмади ва ҳеч бир рақибни менсимасликка ҳаққимиз йўқ. Ўзбекистон терма жамоаси охирги пайтларда кучли рақибларга қарши жуда мазмунли ва чиройли натижалар қайд этиб келмоқда. Уларда ажойиб тактик мураббий бор, таркибда эса юқори савияли ва халқаро майдонда ном қозонган тўрт-беш нафар юлдуз футболчилар тўп суради. Энг муҳими, ўзбеклар майдонда нима қилишни жуда яхши биладиган ва темирдек тартиб-интизомга эга бўлган шаклланган жамоадир», — дея вакилларимизни алоҳида кўкка кўтарди Лоренсо.
Қуйидаги спорт таҳлили жадвали орқали бўлажак рақибимиз Колумбия терма жамоаси вакилларининг Ўзбекистон терма жамоаси ҳақида билдирган фикрлари ва бош хавф омиллари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Рақиб вакиллари
Ўзбекистон ҳақида билдирилган эксперт хулосаси
Оқ бўриларнинг энг хавфли тактик устунлиги
ЖЧ-2026 мусобақасининг бош ҳақиқати
Бош мураббий:
Нестор Лоренсо
• Тартибли ва тизимли ҳаракат қиладиган жамоа
• Таркибда 4-5 нафар юқори савияли юлдузлар бор
Ҳужумдан ҳимояга ва ҳимоядан ҳужумга жуда тез ўта олиш қобилияти
Мусобақада кичик жамоалар йўқ ва фаворит мақоми шартли
Ҳужумчи:
Луис Суарес
• Рақибга қарши муносиб курашиш масъулияти юқори
Вингер:
Карлос Гомес
• Жуда тезкор ва хавфли жамоа
Суарес ва Гомесдан эътироф: «Ўзбекистоннинг қарши ҳужумдаги тезлигидан эҳтиёт бўлиш шарт»
Жамоа бош мураббийининг ушбу жиддий фикрларини Колумбия терма жамоаси ҳужумчиси Луис Суарес ҳам тўлиқ қўллаб-қувватлади. Унинг таъкидлашича, мундиалдаги дастлабки учрашувлар ушбу мусобақада фаворит деган тушунчанинг қанчалик нисбий эканини кўрсатмоқда. «Биз энг нуфузли дунё биринчилигидамиз ва ҳар қандай рақибга қарши максимал куч билан муносиб кураш олиб бориш масъулиятини ҳис қилиб турибмиз», — деди форвард.
Колумбияликларнинг хавфли қанот ҳужумчиси Карлос Гомес эса Ўзбекистон миллий терма жамоасининг энг асосий тактик устунлигига — қарши ҳужумлардаги даҳшатли тезлигига алоҳида тўхталиб ўтди: «Рақибимиз жуда сифатли футбол ўйнайди. Улар ҳаддан ташқари тезкор жамоа ҳисобланади. Айниқса, ҳужумдан ҳимоя фазасига ва ҳимоядан тезкор вайронкор ҳужумга ўтишда уларга етадигани кам. Шу сабабли биз учрашув давомида ҳар бир сонияда ўта диққатли ва эҳтиёткор бўлишимиз шарт», — дея ўз хавотирларини яширмади Гомес.
Замин спорт шарҳловчиларининг қараши:
Рақиб томонидан билдирилган бундай фикрлар Элдор Шомуродов ва Абдуқодир Ҳусанов бошчилигидаги йигитларимизнинг халқаро майдондаги обрўси нақадар баланд эканлигидан далолат беради. Колумбия бизни ўрганиб, ҳайиқаётган бир пайтда, вакилларимиз майдонда ўзларининг энг кучли жиҳатларини кўрсатиб, мухлисларимизга тарихий ғалаба тақдим эта олишларига ишончимиз комил!
Миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026 стадионларидаги ҳар бир ҳаяжонли учрашуви, Океан ортидан энг эксклюзив ва қайноқ спорт хабарлари ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг! Вакилларимизга бўлажак жангда улкан зафарлар ёр бўлсин!
…