Нестор Лоренсо Ўзбекистон терма жамоасини асло камситмасликка чақирди

·0·Спорт
Нестор Лоренсо Ўзбекистон терма жамоасини асло камситмасликка чақирди

Шимолий Америка яшил майдонларида старт олган ЖЧ-2026 мусобақаси илк кунларданоқ футбол оламида кутилмаган натижалар ва ҳақиқий сенсациялар тақдим этишда давом этмоқда. Ушбу нуфузли мундиалнинг 1-тури доирасида вакилларимизга қарши майдонга тушадиган Жанубий Американинг машҳур грандларидан бири — Колумбия терма жамоаси айни кунларда бўлажак учрашувга жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Узоқ кутилган тарихий баҳс олдидан колумбияликлар бош мураббийи Нестор Лоренсо ва етакчи футболчилар миллий терма жамоамиз шаънига юқори баҳо бериб, мухлислар ва ўз шогирдларини «Оқ бўрилар»ни асло камситмасликка чақиришди.

Лоренсо: «Ўзбекистон тартибли ва қандай ўйнашни биладиган кучли жамоа»

Маълумки, Колумбия миллий терма жамоаси 2022 йилги Қатардаги мундиални ўтказиб юборганидан сўнг, бу йилги дунё биринчилигига катта иштиёқ билан қайтишди ва бўлажак баҳсда мутахассислар томонидан яққол фаворит сифатида эътироф этилишмоқда. Бироқ жамоа устози Нестор Лоренсо дебютант ҳисобланган Ўзбекистон миллий терма жамоасини осон рақиб деб ҳисобловчиларни огоҳлантирди.

«Жаҳон чемпионатининг дастлабки кунлари барча футбол жамоатчилигига бир нарсани яққол исботлаб берди — бугунги кунда дунё футболида заиф жамоанинг ўзи қолмади ва ҳеч бир рақибни менсимасликка ҳаққимиз йўқ. Ўзбекистон терма жамоаси охирги пайтларда кучли рақибларга қарши жуда мазмунли ва чиройли натижалар қайд этиб келмоқда. Уларда ажойиб тактик мураббий бор, таркибда эса юқори савияли ва халқаро майдонда ном қозонган тўрт-беш нафар юлдуз футболчилар тўп суради. Энг муҳими, ўзбеклар майдонда нима қилишни жуда яхши биладиган ва темирдек тартиб-интизомга эга бўлган шаклланган жамоадир», — дея вакилларимизни алоҳида кўкка кўтарди Лоренсо.

Қуйидаги спорт таҳлили жадвали орқали бўлажак рақибимиз Колумбия терма жамоаси вакилларининг Ўзбекистон терма жамоаси ҳақида билдирган фикрлари ва бош хавф омиллари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Рақиб вакиллари

Ўзбекистон ҳақида билдирилган эксперт хулосаси

Оқ бўриларнинг энг хавфли тактик устунлиги

ЖЧ-2026 мусобақасининг бош ҳақиқати

Бош мураббий:


Нестор Лоренсо

• Тартибли ва тизимли ҳаракат қиладиган жамоа


• Таркибда 4-5 нафар юқори савияли юлдузлар бор

Ҳужумдан ҳимояга ва ҳимоядан ҳужумга жуда тез ўта олиш қобилияти

Мусобақада кичик жамоалар йўқ ва фаворит мақоми шартли

Ҳужумчи:


Луис Суарес

• Рақибга қарши муносиб курашиш масъулияти юқори

Вингер:


Карлос Гомес

• Жуда тезкор ва хавфли жамоа

Суарес ва Гомесдан эътироф: «Ўзбекистоннинг қарши ҳужумдаги тезлигидан эҳтиёт бўлиш шарт»

Жамоа бош мураббийининг ушбу жиддий фикрларини Колумбия терма жамоаси ҳужумчиси Луис Суарес ҳам тўлиқ қўллаб-қувватлади. Унинг таъкидлашича, мундиалдаги дастлабки учрашувлар ушбу мусобақада фаворит деган тушунчанинг қанчалик нисбий эканини кўрсатмоқда. «Биз энг нуфузли дунё биринчилигидамиз ва ҳар қандай рақибга қарши максимал куч билан муносиб кураш олиб бориш масъулиятини ҳис қилиб турибмиз», — деди форвард.

Колумбияликларнинг хавфли қанот ҳужумчиси Карлос Гомес эса Ўзбекистон миллий терма жамоасининг энг асосий тактик устунлигига — қарши ҳужумлардаги даҳшатли тезлигига алоҳида тўхталиб ўтди: «Рақибимиз жуда сифатли футбол ўйнайди. Улар ҳаддан ташқари тезкор жамоа ҳисобланади. Айниқса, ҳужумдан ҳимоя фазасига ва ҳимоядан тезкор вайронкор ҳужумга ўтишда уларга етадигани кам. Шу сабабли биз учрашув давомида ҳар бир сонияда ўта диққатли ва эҳтиёткор бўлишимиз шарт», — дея ўз хавотирларини яширмади Гомес.

Замин спорт шарҳловчиларининг қараши:

Рақиб томонидан билдирилган бундай фикрлар Элдор Шомуродов ва Абдуқодир Ҳусанов бошчилигидаги йигитларимизнинг халқаро майдондаги обрўси нақадар баланд эканлигидан далолат беради. Колумбия бизни ўрганиб, ҳайиқаётган бир пайтда, вакилларимиз майдонда ўзларининг энг кучли жиҳатларини кўрсатиб, мухлисларимизга тарихий ғалаба тақдим эта олишларига ишончимиз комил!

Миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026 стадионларидаги ҳар бир ҳаяжонли учрашуви, Океан ортидан энг эксклюзив ва қайноқ спорт хабарлари ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг! Вакилларимизга бўлажак жангда улкан зафарлар ёр бўлсин!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро: Жаҳон чемпионатида ҳар бир ўйиндан завқ оламиз...Каннаваро: Жаҳон чемпионатида ҳар бир ўйиндан завқ оламиз...Бугун, 06:54Австрия терма жамоаси Иордания устидан ишончли ғалабага эришдиАвстрия терма жамоаси Иордания устидан ишончли ғалабага эришдиБугун, 06:45Ўзбекистон терма жамоаси Колумбияга қарши оқ либосда майдонга тушадиЎзбекистон терма жамоаси Колумбияга қарши оқ либосда майдонга тушадиБугун, 06:27Аббосбек Файзуллаев Жаҳон чемпионатида порлаши кутилаётган юлдузлар рўйхатига кирдиАббосбек Файзуллаев Жаҳон чемпионатида порлаши кутилаётган юлдузлар рўйхатига кирдиБугун, 06:02ЖЧ-2026да бугун тўртта муҳим ва қизиқ учрашув ўтказилади...ЖЧ-2026да бугун тўртта муҳим ва қизиқ учрашув ўтказилади...Бугун, 05:55Скалони Мессининг Жазоирга қаршиўйиндаги маҳоратидан ҳайратга тушдиСкалони Мессининг Жазоирга қаршиўйиндаги маҳоратидан ҳайратга тушдиБугун, 05:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусанов атрофидаги пенальти баҳси яна қизиди...
Абдуқодир Ҳусанов атрофидаги пенальти баҳси яна қизиди...