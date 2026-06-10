Джошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олди
Бавария ярим ҳимоячиси Джошуа Киммич Мюнхен клубидаги ноаниқликлар даврида жамоани тарк этишга жуда яқин келгани ҳақида очиқ гапирди. Германиялик футболчи ЗДФ телеканали томонидан суратга олинган "Каптаин Киммич" ҳужжатли фильмида клуб раҳбарияти уни сотишга тайёрлигини билдирганидан сўнг, PSJ томонидан берилган жозибадор таклифни жиддий кўриб чиққанини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шартномаси якунланишига бир йил қолганида Бавария кузатув кенгаши билан юзага келган келишмовчиликлар сабабли Киммичнинг келажаги сўроқ остида қолган эди. Sport директори Max Эберл футболчи билан суҳбатда: "Агар кетишни истасанг, биз сени сотишга тайёрмиз, бу имконият мавжуд", деб айтган. Бу сўзлар кўп йиллик фаолиятидан сўнг футболчининг клубга бўлган муносабатини ўзгартириб юборган.
Вазиятдан фойдаланган Пари Сен-Жермен раҳбарияти, хусусан Луис Энрике ва Луис Кампос, футболчини ўз лойиҳасига жалб қилиш учун бор имкониятини ишга солган. Луис Кампос ҳатто Киммичнинг уйига шахсан ташриф буюриб, музокаралар олиб борган. Футболчининг сўзларига кўра, парижликлар унга оиласи ва тўрт фарзанди учун барча шароитларни, жумладан мактаб ва яшаш жойларини ҳам тайёрлаб қўйишган.
Киммич PSJ таклиф қилган молиявий шартларни "ақлдан оздирадиган даражада юқори" деб таърифлади. "Молиявий томони жуда, жуда телба даражада эди. Аммо мен буни асосий қарор қилувчи омил бўлишини истамадим", — дея таъкидлади 31 ёшли ярим ҳимоячи. Ўша пайтда у ўзининг Мюнхенда қолиш имкониятини бор-йўғи 5 фоизга баҳолаган эди.
Шунга қарамай, якунда Max Эберл ва Чристопҳ Фреунд билан ўтказилган янги музокаралар ижобий якунланди. Джошуа Киммич 2025-йилнинг март ойида Бавария билан амалдаги шартномасини 2029-йилга қадар узайтиришга қарор қилди ва Германия рекордчиси сафида қолишни танлади.
…