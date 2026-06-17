PayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришлар
Глобал тўлов тизимлари бозорининг етакчиларидан бири бўлган PayPal компанияси ўзининг PayPal Вентурес венчур инвестиция бўлинмаси фаолиятини тўхтатишга қарор қилди. Ушбу қадам компания ичида давом этаётган кенг кўламли реструктуризация жараёнининг бир қисми бўлиб, асосий эътиборни бизнеснинг фундаментал йўналишларига қаратишни кўзда тутади. TechCrunch нашрига кўра, компания вакиллари ушбу маълумотни тасдиқлаб, ҳозирда венчур бўлинмаси учун стратегик вариантлар кўриб чиқилаётганини маълум қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
2016-йилда ташкил этилган PayPal Вентурес ўтган давр мобайнида 80 дан ортиқ истиқболли лойиҳаларга сармоя киритишга улгурган эди. Унинг портфелидан Талос Глобал криптовалюта савдо платформаси, Плаид финтех инфратузилмаси ва Anchorage Digital криптобанки каби йирик номлар ўрин олган. Бўлинма учта фонд орқали жами 850 миллион доллар маблағ тўплаган бўлиб, жаҳон финтех экотизимида муҳим ўрин тутиб келаётган эди.
Стратегик ўзгаришлар ва янги раҳбариятВенчур фондини ёпиш ҳақидаги қарор компания раҳбариятидаги алмашинувлардан сўнг қабул қилинди. Феврал ойида PayPal бош директори лавозимини Энрике Лорес эгаллади. Кузатувчиларнинг фикрича, аввалги раҳбар Алекс Чрисс соҳа ўзгаришларига мослаша олмагани ва директорлар кенгаши кутган натижаларни бермагани сабабли истеъфога чиқарилган. Янги раҳбар Энрике Лорес эса компанияни яна "технологик гигант"га айлантириш ва сунъий интеллект (AI) йўналишига кўпроқ урғу беришни мақсад қилган.
Фортуне нашри хабарига кўра, PayPal ҳозирда ўзининг венчур активларини сотиш йўлларини изламоқда. Шу мақсадда Жеффериес инвестиция банки маслаҳатчи сифатида жалб этилган. Компания ўз улушларини иккиламчи бозорда сотиш орқали нақд пул оқимини яхшилашни ва ресурсларни ички ишланмаларга йўналтиришни режалаштирмоқда.
Хатарлар ва кутилаётган натижаларЭкспертларнинг огоҳлантиришича, PayPal Вентурес ёпилиши компания учун маълум хатарларни келтириб чиқариши мумкин. Венчур бўлинмаси PayPal учун янги пайдо бўлаётган финтех инновацияларини кузатиш ва келажакни шакллантираётган стартаплар билан ҳамкорлик қилиш учун ойна вазифасини ўтаган. Ушбу имкониятдан воз кечиш компаниянинг рақобатбардошлигига салбий таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.
Шунингдек, компания сўнгги пайтларда ҳуқуқий муаммолар билан ҳам тўқнаш келмоқда. Хусусан, 2020-йилда камчиликларни қўллаб-қувватлаш дастури бўйича Адлия вазирлиги билан 30 миллион долларлик келишувга эришилган эди. 2025-йил январ ойида эса инвесторлардан бири каmsитиш айблови билан PayPal устидан судга даъво киритган бўлиб, бу иш ҳозирда кўриб чиқилмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, PayPal ўз фаолиятини оптималлаштириш ва харажатларни қисқартириш йўлидан бормоқда. Келгуси йилларда яна қўшимча иш ўринларини қисқартириш ва таркибий ўзгаришлар давом этиши кутилмоқда. Компания ўзининг аввалги мавқеини тиклаш учун бор эътиборини AI ва замонавий тўлов технологияларига қаратишни мақсад қилган.
…