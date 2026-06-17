PayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришлар

·14·Техно
PayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришлар

Глобал тўлов тизимлари бозорининг етакчиларидан бири бўлган PayPal компанияси ўзининг PayPal Вентурес венчур инвестиция бўлинмаси фаолиятини тўхтатишга қарор қилди. Ушбу қадам компания ичида давом этаётган кенг кўламли реструктуризация жараёнининг бир қисми бўлиб, асосий эътиборни бизнеснинг фундаментал йўналишларига қаратишни кўзда тутади. TechCrunch нашрига кўра, компания вакиллари ушбу маълумотни тасдиқлаб, ҳозирда венчур бўлинмаси учун стратегик вариантлар кўриб чиқилаётганини маълум қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

2016-йилда ташкил этилган PayPal Вентурес ўтган давр мобайнида 80 дан ортиқ истиқболли лойиҳаларга сармоя киритишга улгурган эди. Унинг портфелидан Талос Глобал криптовалюта савдо платформаси, Плаид финтех инфратузилмаси ва Anchorage Digital криптобанки каби йирик номлар ўрин олган. Бўлинма учта фонд орқали жами 850 миллион доллар маблағ тўплаган бўлиб, жаҳон финтех экотизимида муҳим ўрин тутиб келаётган эди.

Стратегик ўзгаришлар ва янги раҳбарият

Венчур фондини ёпиш ҳақидаги қарор компания раҳбариятидаги алмашинувлардан сўнг қабул қилинди. Феврал ойида PayPal бош директори лавозимини Энрике Лорес эгаллади. Кузатувчиларнинг фикрича, аввалги раҳбар Алекс Чрисс соҳа ўзгаришларига мослаша олмагани ва директорлар кенгаши кутган натижаларни бермагани сабабли истеъфога чиқарилган. Янги раҳбар Энрике Лорес эса компанияни яна "технологик гигант"га айлантириш ва сунъий интеллект (AI) йўналишига кўпроқ урғу беришни мақсад қилган.

Фортуне нашри хабарига кўра, PayPal ҳозирда ўзининг венчур активларини сотиш йўлларини изламоқда. Шу мақсадда Жеффериес инвестиция банки маслаҳатчи сифатида жалб этилган. Компания ўз улушларини иккиламчи бозорда сотиш орқали нақд пул оқимини яхшилашни ва ресурсларни ички ишланмаларга йўналтиришни режалаштирмоқда.

Хатарлар ва кутилаётган натижалар

Экспертларнинг огоҳлантиришича, PayPal Вентурес ёпилиши компания учун маълум хатарларни келтириб чиқариши мумкин. Венчур бўлинмаси PayPal учун янги пайдо бўлаётган финтех инновацияларини кузатиш ва келажакни шакллантираётган стартаплар билан ҳамкорлик қилиш учун ойна вазифасини ўтаган. Ушбу имкониятдан воз кечиш компаниянинг рақобатбардошлигига салбий таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.

Шунингдек, компания сўнгги пайтларда ҳуқуқий муаммолар билан ҳам тўқнаш келмоқда. Хусусан, 2020-йилда камчиликларни қўллаб-қувватлаш дастури бўйича Адлия вазирлиги билан 30 миллион долларлик келишувга эришилган эди. 2025-йил январ ойида эса инвесторлардан бири каmsитиш айблови билан PayPal устидан судга даъво киритган бўлиб, бу иш ҳозирда кўриб чиқилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, PayPal ўз фаолиятини оптималлаштириш ва харажатларни қисқартириш йўлидан бормоқда. Келгуси йилларда яна қўшимча иш ўринларини қисқартириш ва таркибий ўзгаришлар давом этиши кутилмоқда. Компания ўзининг аввалги мавқеини тиклаш учун бор эътиборини AI ва замонавий тўлов технологияларига қаратишни мақсад қилган.

PayPalФинтехИнвестицияТехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиАёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиБугун, 16:59Россия ва Хитой ўртасида янги алоқа канали ишга туширилди: Интернет тезлиги ошадиРоссия ва Хитой ўртасида янги алоқа канали ишга туширилди: Интернет тезлиги ошадиБугун, 16:54Туркиянинг „Аккую“ AES иккинчи энергоблокида муҳим босқич бошландиТуркиянинг „Аккую“ AES иккинчи энергоблокида муҳим босқич бошландиБугун, 16:53Google ақлли уй тизимини Gemini сунъий интеллекти ёрдамида қайта кашф этмоқдаGoogle ақлли уй тизимини Gemini сунъий интеллекти ёрдамида қайта кашф этмоқдаБугун, 16:53Москва метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаМосква метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаБугун, 16:28Россияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқландиРоссияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқландиБугун, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди