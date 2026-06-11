Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Майкл Оуен кутилмаган тайинлов ҳақида

·0·Спорт
Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Майкл Оуен кутилмаган тайинлов ҳақида

Жозе Моуринью яна Реал Мадрид бошқарувига қайтмоқда, бироқ “Махсус” мураббий ҳали ҳам муваффақият кафолати бўлиб хизмат қила оладими? “Қироллик клуби”нинг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуэн ГОАЛ нашрига берган эксклюзив интервюсида Сантиаго Бернабеудаги ушбу кутилмаган тайинловга ўз муносабатини билдирди ва португалиялик мутахассис дунёнинг энг талабчан клубида бир мавсум чидай олиши борасида ўз тахминларини илгари сурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Моуринью 2010-2013-йиллар давомида Мадридда 178 та ўйинда жамоани бошқариб, Испания чемпионлиги ва Қирол кубогини қўлга киритган эди. Ўшанда у Пеп Гуардиола бошчилигидаги юлдузли Барселона ва Лионель Месси каби рақибларга қарши курашган. Шундан сўнг у Челси билан Англия Премер-лигаси ва Манчестер Юнайтед билан Европа лигасида зафар қучди, бироқ 63 ёшли мураббийнинг сўнгги йирик соврини 2022-йилда Рома билан қўлга киритилган Конференциялар лигаси бўлди.

Майкл Оуэн ушбу тайинловдан ҳайратда эканини яширмади: «Бу мен учун кутилмаган қарор бўлди. У сўнгги иш жойларида унчалик ҳам ажойиб натижалар кўрсатмади. Барселона ҳозирда жуда яхши спорт формасида, шунинг учун Моуриньюнинг иши осон кечмайди. Реал Мадридда пул, ажойиб стадион ва кучли таркиб бор, лекин клуб нима учун айнан унга ишонч билдирганига ҳайронман», — дейди собиқ футболчи.

Реал Мадрид сўнгги икки мавсумда йирик совринларсиз қолгани сабабли, Флорентино Перез яна таваккал қилишга қарор қилди. Бироқ Оуэннинг фикрича, Моуриньюнинг келиши аввалгидек ғайратли ғалабаларни кафолатламайди. «15 йил олдин уни тайинлаш ғалаба кафолати эди, деб айтиш мумкин эди. Ҳозир эса унинг характеридаги қийинчиликларга чидаш эвазига соврин ютиш аниқ эмас. Агар ғалаба кафолатланганида, бу қарорни тушунган бўлярдим, аммо ҳозир бундай кафолат йўқ», — дея қўшимча қилди у.

Реал МадридЖозе МоуриньюМайкл ОуэнБарселонаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогарЖозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогарБугун, 11:14«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошлади«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошладиБугун, 11:10PSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқладиPSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқладиБугун, 10:55Трент Александер-Арнолд Реал Мадридда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиши мумкинТрент Александер-Арнолд Реал Мадридда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиши мумкинБугун, 10:35Букайо Сака Муҳаммад Салах даражасига чиқиши учун нима қилиши керак?Букайо Сака Муҳаммад Салах даражасига чиқиши учун нима қилиши керак?Бугун, 10:12Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини қанчалик юқори ўрнатади?Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини қанчалик юқори ўрнатади?Бугун, 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...