Райхон Уласенова 44 ёшда: мухлислар суйган актрисага табриклар ёғилмоқда

·0·Маданият
Райхон Уласенова 44 ёшда: мухлислар суйган актрисага табриклар ёғилмоқда

Кеча, 16 июн куни таниқли актриса ва бошловчи Райхон Уласенова ўзининг туғилган кунини нишонлади. Севимли ижодкор 44 ёшни қарши олди.

Райхон Уласенова ўзининг самимий образи, кучли актёрлик маҳорати ва экран жозибаси билан томошабинлар қалбидан мустаҳкам ўрин эгаллаган. У кўплаб фильмлар ҳамда “Мендирман Жалолиддин” каби йирик тарихий сериалдаги ёрқин роллари орқали кенг оммага танилган.

Бундан ташқари, актриса турли кўнгилочар дастурларда бошловчи сифатида ҳам фаол иштирок этиб, ўзининг нутқи, ҳазил-мутойибаси ва саҳнадаги эркинлиги билан мухлислар меҳрини қозонган.

Ижтимоий тармоқларда ҳам санъаткорни ушбу қувончли сана билан табриклаб, унга сиҳат-саломатлик, оилавий бахт ва янги ижодий ютуқлар тилаётганлар сони ортиб бормоқда.

Биз ҳам Райхон Уласеновани таваллуд айёми билан самимий муборакбод этамиз ва унинг келгуси фаолиятида улкан муваффақиятлар тилаб қоламиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Севара Назархон севимли қўшиқлари ҳақида гапирдиСевара Назархон севимли қўшиқлари ҳақида гапирдиКеча, 18:56Янги автомобил олган Юлдуз Усмонова эскисини қизига берди (видео)Янги автомобил олган Юлдуз Усмонова эскисини қизига берди (видео)Кеча, 18:49Зоҳида Умарова марҳум турмуш ўртоғи қариндошлари ҳақида ҳақиқатни очдиЗоҳида Умарова марҳум турмуш ўртоғи қариндошлари ҳақида ҳақиқатни очдиКеча, 18:35«Ўйинчоқлар тарихи 5» нега ота-оналарни хавотирга солмоқда?«Ўйинчоқлар тарихи 5» нега ота-оналарни хавотирга солмоқда?Кеча, 18:30Шаҳзод Султонов тўйидан ёрқин лаҳзалар: машҳурлар жам бўлди (видео)Шаҳзод Султонов тўйидан ёрқин лаҳзалар: машҳурлар жам бўлди (видео)Кеча, 16:56Устоз санъаткор Хадия Юсупова 88 ёшида вафот этдиУстоз санъаткор Хадия Юсупова 88 ёшида вафот этдиКеча, 15:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
70 ёшдаги актриса илк бор юксак мукофотга сазовор бўлди
70 ёшдаги актриса илк бор юксак мукофотга сазовор бўлди