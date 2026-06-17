АҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскнинг xAI компаниясини миллий хавфсизлик важидан ҳимоя қилди

·15·Техно
АҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскнинг xAI компаниясини миллий хавфсизлик важидан ҳимоя қилди

АҚШ Адлия вазирлиги (У.С. Департмент оф Жустисе) миллиардер Илон Маскка тегишли xAI компаниясининг Миссисипи штатидаги маълумотлар маркази атрофида юзага келган ҳуқуқий низога аралашди. Вазирлик суд жараёнида компания тарафини олиб, Grok сунъий интеллект тизимининг ишлаши мамлакат миллий хавфсизлиги учун ўта муҳим эканини таъкидлади. Бу ҳолат технологик гигантлар ва экологик меъёрлар ўртасидаги курашда давлат манфаатларининг ўрнини кўрсатиб бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Низо xAI компаниясининг Саутхейвен шаҳридаги Колоссус 2 объектида тегишли рухсатномаларсиз газ турбиналаридан фойдаланаётгани сабабли келиб чиқди. Рангли аҳоли тараққиётига кўмаклашиш миллий ассоциацияси (НААКП) томонидан берилган даъво аризасида компаниянинг энергетик инфратузилмаси атроф-муҳитга зарар етказаётгани айтилган. Бироқ ҳукуматнинг бу масалага бевосита аралашуви вазиятни бутунлай бошқа ўзанга буриб юборди.

Миллий хавфсизлик ва Grok чат-боти

Адлия вазирлигининг баёнотига кўра, xAI инфратузилмасига қўйиладиган ҳар қандай чекловлар АҚШнинг миллий, иқтисодий ва энергетик хавфсизлигига таҳдид солиши мумкин. Гап шундаки, компаниянинг Grok сунъий интеллект модели АҚШ Мудофаа вазирлиги (Pentagon) томонидан махфий ва ўта махфий тармоқларда амалга ошириладиган муҳим операцияларда қўлланилмоқда. Бу тизимлар ҳарбий ва мудофаа вазифаларини бажаришда чекланган миқдордаги ишончли моделлар қаторига киради.

Жанубий экологик ҳуқуқ маркази (Соутерн Энвиронментал Лав Сентер) маълумотларига кўра, Колоссус 2 майдонидаги газ турбиналари сони апрель ойидан буён 27 тадан 57 тага кўпайган. Натижада атмосферага азот оксиди (НОх) чиқиндилари миқдори 111 фоизга ошган. Ушбу турбиналар маълумотлар марказининг юқори юкламали ҳисоблаш қувватларини узлуксиз энергия билан таъминлаш учун қўшимча манба сифатида ишлатилмоқда.

Мазкур ҳолат АҚШда сунъий интеллект пойгаси ва экологик тартибга солиш ўртасидаги зиддиятни яққол намоён этди. Адлия вазирлиги ўз ҳужжатларида сунъий интеллект тизимлари ҳатто экологик қоидалардан юқори турувчи стратегик вазифаларда қўлланилаётганига ишора қилган. Бу эса xAI каби компанияларга технологик устунликни сақлаб қолиш учун муайян имтиёзлар берилиши мумкинлигини англатади.

Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам ушбу ҳолат диққатга сазовордир. Чунки глобал миқёсда сунъий интеллектни ривожлантириш фақат дастурий таъминот эмас, балки улкан энергетик ресурслар ва инфратузилма талаб қилади. АҚШ ҳукумати xAI мисолида технологик суверенитетни сақлаш йўлида экологик талабларни иккинчи даражага туширишга тайёрлигини кўрсатмоқда.

Ҳозирда Колоссус 2 объекти компаниянинг энг йирик икки маълумотлар марказидан бири ҳисобланади. Суд жараёнининг якуни нафақат xAI келажагига, балки бутун сунъий интеллект саноатида давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигининг ҳуқуқий чегараларини белгилаб беришига хизмат қилади.

ХAIGrokИлон МаскСунъий IntelлектАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуёш астрономиясида инқилоб: 6 миллиметрли оптика коинот тадқиқотларини ўзгартирадиҚуёш астрономиясида инқилоб: 6 миллиметрли оптика коинот тадқиқотларини ўзгартирадиБугун, 21:29Нимбле компанияси иккига бўлинадиган ноодатий Шареповер ташқи аккумуляторини тақдим этдиНимбле компанияси иккига бўлинадиган ноодатий Шареповер ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 20:58Сан-Франциско суди xAI компаниясининг OpenAI устидан шикоятини рад этдиСан-Франциско суди xAI компаниясининг OpenAI устидан шикоятини рад этдиБугун, 20:50SpaceX бозор қиймати бўйича Amazon компаниясини ортда қолдириб, дунёда бешинчи бўлдиSpaceX бозор қиймати бўйича Amazon компаниясини ортда қолдириб, дунёда бешинчи бўлдиБугун, 20:21Google янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобGoogle янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобКеча, 18:57Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипHonor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипКеча, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди