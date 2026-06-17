Лионель Месси яна бир бор жаҳон чемпиони бўла оладими? Пабло Забалета прогноз берди

·0·Спорт
Лионель Месси яна бир бор жаҳон чемпиони бўла оладими? Пабло Забалета прогноз берди

Аргентина терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Пабло Забалета Лионель Месси 2026-йилги жаҳон чемпионатида ғалаба қозониб, кетма-кет иккинчи марта олтин медалларни қўлга киритишига ишонмоқда. Унинг фикрича, афсонавий ҳужумчи ҳалигача ўйин тақдирини ҳал қила оладиган ўша машҳур "сеҳр"га эга ва жамоавий ўйин унинг атрофида тўғри шакллантирилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Натионал нашрига берган интервюсида Забалета Месси нафақат Аргентина терма жамоасида, балки Интер Миами клубида ҳам ўзига хос муҳитда тўп сураётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, жамоадошлари Мессининг ёшини инобатга олиб, унинг учун кўпроқ меҳнат қилишга ва майдонда кўпроқ югуришга тайёр. Бу эса 37 ёшли юлдузга ўз кучини тежаш ва энг муҳим паллаларда ҳал қилувчи зарбани бериш имконини беради.

Тактик ўзгаришлар ва янги стратегия

Забалета Мессининг ҳозирги ҳолатини беш йил олдинги ўйини билан солиштириб бўлмаслигини тан олди. Авваллари Лионель майдон марказигача тушиб, тўпни олиб, рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга қодир эди. Ҳозирги кунда эса Аргентина терма жамоаси мураббийлар штаби унинг жисмоний имкониятларидан келиб чиқиб, янги тактик схемани жорий этган.

"Ҳозирги Месси беш йил олдинги каби майдон марказидан тўпни олиб, бутун майдон бўйлаб югура олмайди. Аммо агар жамоа тўпсиз ҳаракатланганда унга дам бериб, тўпни эгаллагач, уни қулай позицияда топса, у қолган ишни аъло даражада бажаради", — дейди Забалета. Бу стратегия Қатардаги муваффақиятдан сўнг 2024-йилги Америка Кубогида ҳам ўз самарасини берди.

Goal.com хабарига кўра, Пабло Забалета Аргентина терма жамоасининг ўзгармас ғалаба иштиёқини алоҳида эътироф этган. Жамоа 39 ўйинлик мағлубиятсиз серия ва жаҳон чемпионлигидан кейин ҳам тўхтаб қолгани йўқ. Таркибдаги тажрибали етакчилар ва янги иқтидорлар Мессига ёрдам бериш учун бор кучларини сарфлашмоқда.

Интер Миами клубида ҳам шунга ўхшаш ҳолат кузатилмоқда. MLS ўйинларида жамоадошлари Месси учун югуришга, унга бўш майдон яратишга ҳаракат қилишади. Бу эса аргентиналик ҳужумчига ўзининг энг яхши сифатларини сақлаб қолишга ёрдам бермоқда. Забалетанинг фикрича, айнан шу омил 2026-йилги мундиалда яна бир бор зафар қучиш учун асосий калит бўлиши мумкин.

Маълумот учун, Лионель Месси жаҳон чемпионатларида 26 та ўйин ўтказиб, бу борада мутлақ рекордчи ҳисобланади. Агар у Шимолий Америкада ўтадиган навбатдаги турнирда иштирок этса, ўз натижасини янада яхшилаб олиши ва тарихда кетма-кет икки марта жаҳон кубогини боши узра баланд кўтарган кам сонли сардорлардан бирига айланиши мумкин.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиИнтер МиамиПабло Забалета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан тушиб қолганига муносабат билдирдиКоул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан тушиб қолганига муносабат билдирдиБугун, 20:38Ламине Ямал жароҳатдан қайтди: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиЛамине Ямал жароҳатдан қайтди: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиБугун, 20:34Алекс Окслейд-Чемберлен ва Перри Эдвардс дабдабали тўй маросими билан оила қуришдиАлекс Окслейд-Чемберлен ва Перри Эдвардс дабдабали тўй маросими билан оила қуришдиБугун, 19:53Абдуқодир Ҳусанов Жаҳон чемпионатининг энг тезкор футболчилари рўйхатидаАбдуқодир Ҳусанов Жаҳон чемпионатининг энг тезкор футболчилари рўйхатидаКеча, 18:57Франция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилиндиФранция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилиндиКеча, 18:51Арсенал рад этилди: Нико Паз фаолиятини Италияда давом эттиришга қарор қилдиАрсенал рад этилди: Нико Паз фаолиятини Италияда давом эттиришга қарор қилдиКеча, 18:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди