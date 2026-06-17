Лионель Месси яна бир бор жаҳон чемпиони бўла оладими? Пабло Забалета прогноз берди
Аргентина терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Пабло Забалета Лионель Месси 2026-йилги жаҳон чемпионатида ғалаба қозониб, кетма-кет иккинчи марта олтин медалларни қўлга киритишига ишонмоқда. Унинг фикрича, афсонавий ҳужумчи ҳалигача ўйин тақдирини ҳал қила оладиган ўша машҳур "сеҳр"га эга ва жамоавий ўйин унинг атрофида тўғри шакллантирилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Натионал нашрига берган интервюсида Забалета Месси нафақат Аргентина терма жамоасида, балки Интер Миами клубида ҳам ўзига хос муҳитда тўп сураётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, жамоадошлари Мессининг ёшини инобатга олиб, унинг учун кўпроқ меҳнат қилишга ва майдонда кўпроқ югуришга тайёр. Бу эса 37 ёшли юлдузга ўз кучини тежаш ва энг муҳим паллаларда ҳал қилувчи зарбани бериш имконини беради.
Тактик ўзгаришлар ва янги стратегияЗабалета Мессининг ҳозирги ҳолатини беш йил олдинги ўйини билан солиштириб бўлмаслигини тан олди. Авваллари Лионель майдон марказигача тушиб, тўпни олиб, рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга қодир эди. Ҳозирги кунда эса Аргентина терма жамоаси мураббийлар штаби унинг жисмоний имкониятларидан келиб чиқиб, янги тактик схемани жорий этган.
"Ҳозирги Месси беш йил олдинги каби майдон марказидан тўпни олиб, бутун майдон бўйлаб югура олмайди. Аммо агар жамоа тўпсиз ҳаракатланганда унга дам бериб, тўпни эгаллагач, уни қулай позицияда топса, у қолган ишни аъло даражада бажаради", — дейди Забалета. Бу стратегия Қатардаги муваффақиятдан сўнг 2024-йилги Америка Кубогида ҳам ўз самарасини берди.
Goal.com хабарига кўра, Пабло Забалета Аргентина терма жамоасининг ўзгармас ғалаба иштиёқини алоҳида эътироф этган. Жамоа 39 ўйинлик мағлубиятсиз серия ва жаҳон чемпионлигидан кейин ҳам тўхтаб қолгани йўқ. Таркибдаги тажрибали етакчилар ва янги иқтидорлар Мессига ёрдам бериш учун бор кучларини сарфлашмоқда.
Интер Миами клубида ҳам шунга ўхшаш ҳолат кузатилмоқда. MLS ўйинларида жамоадошлари Месси учун югуришга, унга бўш майдон яратишга ҳаракат қилишади. Бу эса аргентиналик ҳужумчига ўзининг энг яхши сифатларини сақлаб қолишга ёрдам бермоқда. Забалетанинг фикрича, айнан шу омил 2026-йилги мундиалда яна бир бор зафар қучиш учун асосий калит бўлиши мумкин.
Маълумот учун, Лионель Месси жаҳон чемпионатларида 26 та ўйин ўтказиб, бу борада мутлақ рекордчи ҳисобланади. Агар у Шимолий Америкада ўтадиган навбатдаги турнирда иштирок этса, ўз натижасини янада яхшилаб олиши ва тарихда кетма-кет икки марта жаҳон кубогини боши узра баланд кўтарган кам сонли сардорлардан бирига айланиши мумкин.
…