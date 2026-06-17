Коул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан тушиб қолганига муносабат билдирди

·71·Спорт
Коул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан тушиб қолганига муносабат билдирди

Англия терма жамоасининг асосий юлдузларидан бири, Челси клуби етакчиси Коул Палмер кутилмаганда 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун қайдномадан ташқарида қолди. Бу қарор футбол оламида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлган бўлса-да, футболчининг ўзи юзага келган вазиятга босиқлик ва бироз кесатиқ билан ёндашишга қарор қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Терма жамоанинг янги бош мураббийи Томас Тухель Палмерни Шимолий Америкадаги турнирга олиб кетмасликка қарор қилди. Немис мутахассиси ушбу танловини бошқа ижодкор ярим ҳимоячиларнинг айни дамдаги спорт формаси яхшироқ экани ва Палмернинг мавсум якунидаги барқарорсиз ўйинлари ҳамда кичик жароҳатлари билан изоҳлади. Ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида 11 та гол урган футболчи учун бу қарор кутилмаган зарба бўлди.

Айни дамда Англия терма жамоаси аъзолари Флорида штатида 32 даражали иссиқда машғулотлар ўтказаётган бир пайтда, Коул Палмер тушкунликка тушмасликка ҳаракат қилмоқда. У ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида таътилда тушган суратларини жойлаб, мухлисларига ўзининг руҳий ҳолати ҳақида хабар берди.

"Бундан ҳам ёмон бўлиши мумкин эди"

Коул Палмер Ўрта денгиз соҳилларида, хусусан, Ибизада ҳордиқ чиқармоқда. У машҳур О Беач клуби эгаси Уэйн Линекер билан бирга вақт ўтказаётгани акс этган суратлар билан бўлишди. Футболчи ўз постига "Бундан ҳам ёмон бўлиши мумкин эди" (коулд бе ворсе) дея изоҳ қолдириб, терма жамоага чақирилмаганига нисбатан ўзига хос муносабат билдирди.

Ушбу ибора мухлислар ва экспертлар орасида турлича талқин қилинмоқда. Баъзилар буни профессионал муваффақиятсизликка нисбатан соғлом ва ижобий ёндашув деб баҳоласа, бошқалар футболчининг терма жамоа шарафини ҳимоя қилишга бўлган иштиёқи етарли эмаслигида айбламоқда. Бироқ, Палмернинг хотиржамлиги унинг босимдан узоқлашиш ва янги мавсум олдидан куч йиғишга интилаётганидан далолат беради.

Goal.com нашрининг ёзишича, Палмер таътил давомида нафақат ҳордиқ чиқармоқда, балки ўзининг шахсий "КОЛEЪД" брендини тарғиб қилиш билан ҳам банд. Унинг Instagram саҳифасидаги профессионал фотосессиялар ва дўстлари билан ўтказаётган вақти унинг руҳий жиҳатдан тикланиш жараёнида эканини кўрсатади.

Манчестер Сити сафидан Челси сафига ўтганидан сўнг Лондон клубининг ҳақиқий етакчисига айланган 24 ёшли футболчи учун бу ёз кутилмаган дам олиш даври бўлди. Англия терма жамоаси АҚШнинг нам ҳавосида ғалаба учун тер тўкаётган бир пайтда, Палмер ўзининг кутилмаган эркинлигидан унумли фойдаланмоқда.

Коул ПалмерАнглияЖаҳон ЧемпионатиЧелсиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция Мбаппе ва Барколянинг голлари эвазига Сенегални мағлуб этдиФранция Мбаппе ва Барколянинг голлари эвазига Сенегални мағлуб этдиБугун, 21:09Лионель Месси яна бир бор жаҳон чемпиони бўла оладими? Пабло Забалета прогноз бердиЛионель Месси яна бир бор жаҳон чемпиони бўла оладими? Пабло Забалета прогноз бердиБугун, 20:52Ламине Ямал жароҳатдан қайтди: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиЛамине Ямал жароҳатдан қайтди: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиБугун, 20:34Алекс Окслейд-Чемберлен ва Перри Эдвардс дабдабали тўй маросими билан оила қуришдиАлекс Окслейд-Чемберлен ва Перри Эдвардс дабдабали тўй маросими билан оила қуришдиБугун, 19:53Абдуқодир Ҳусанов Жаҳон чемпионатининг энг тезкор футболчилари рўйхатидаАбдуқодир Ҳусанов Жаҳон чемпионатининг энг тезкор футболчилари рўйхатидаКеча, 18:57Франция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилиндиФранция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилиндиКеча, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди