Коул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан тушиб қолганига муносабат билдирди
Англия терма жамоасининг асосий юлдузларидан бири, Челси клуби етакчиси Коул Палмер кутилмаганда 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун қайдномадан ташқарида қолди. Бу қарор футбол оламида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлган бўлса-да, футболчининг ўзи юзага келган вазиятга босиқлик ва бироз кесатиқ билан ёндашишга қарор қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Терма жамоанинг янги бош мураббийи Томас Тухель Палмерни Шимолий Америкадаги турнирга олиб кетмасликка қарор қилди. Немис мутахассиси ушбу танловини бошқа ижодкор ярим ҳимоячиларнинг айни дамдаги спорт формаси яхшироқ экани ва Палмернинг мавсум якунидаги барқарорсиз ўйинлари ҳамда кичик жароҳатлари билан изоҳлади. Ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида 11 та гол урган футболчи учун бу қарор кутилмаган зарба бўлди.
Айни дамда Англия терма жамоаси аъзолари Флорида штатида 32 даражали иссиқда машғулотлар ўтказаётган бир пайтда, Коул Палмер тушкунликка тушмасликка ҳаракат қилмоқда. У ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида таътилда тушган суратларини жойлаб, мухлисларига ўзининг руҳий ҳолати ҳақида хабар берди.
"Бундан ҳам ёмон бўлиши мумкин эди"Коул Палмер Ўрта денгиз соҳилларида, хусусан, Ибизада ҳордиқ чиқармоқда. У машҳур О Беач клуби эгаси Уэйн Линекер билан бирга вақт ўтказаётгани акс этган суратлар билан бўлишди. Футболчи ўз постига "Бундан ҳам ёмон бўлиши мумкин эди" (коулд бе ворсе) дея изоҳ қолдириб, терма жамоага чақирилмаганига нисбатан ўзига хос муносабат билдирди.
Ушбу ибора мухлислар ва экспертлар орасида турлича талқин қилинмоқда. Баъзилар буни профессионал муваффақиятсизликка нисбатан соғлом ва ижобий ёндашув деб баҳоласа, бошқалар футболчининг терма жамоа шарафини ҳимоя қилишга бўлган иштиёқи етарли эмаслигида айбламоқда. Бироқ, Палмернинг хотиржамлиги унинг босимдан узоқлашиш ва янги мавсум олдидан куч йиғишга интилаётганидан далолат беради.
Goal.com нашрининг ёзишича, Палмер таътил давомида нафақат ҳордиқ чиқармоқда, балки ўзининг шахсий "КОЛEЪД" брендини тарғиб қилиш билан ҳам банд. Унинг Instagram саҳифасидаги профессионал фотосессиялар ва дўстлари билан ўтказаётган вақти унинг руҳий жиҳатдан тикланиш жараёнида эканини кўрсатади.
Манчестер Сити сафидан Челси сафига ўтганидан сўнг Лондон клубининг ҳақиқий етакчисига айланган 24 ёшли футболчи учун бу ёз кутилмаган дам олиш даври бўлди. Англия терма жамоаси АҚШнинг нам ҳавосида ғалаба учун тер тўкаётган бир пайтда, Палмер ўзининг кутилмаган эркинлигидан унумли фойдаланмоқда.
…