Нимбле компанияси иккига бўлинадиган ноодатий Шареповер ташқи аккумуляторини тақдим этди

·0·Техно
Нимбле компанияси иккига бўлинадиган ноодатий Шареповер ташқи аккумуляторини тақдим этди

Технологиялар оламида гаджетларнинг ихчамлиги ва кўп функциялилиги биринчи ўринга чиқмоқда. Нимбле компанияси томонидан тақдим этилган янги Шареповер портатив аккумулятори айнан шу тамойил асосида яратилган бўлиб, у ўзининг конструкцияси билан кўпчиликнинг эътиборини тортди. Ушбу қурилма шунчаки қувват манбаи эмас, балки керак бўлганда иккита мустақил қурилмага айланувчи трансформордир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шареповер модели илк бор СEС 2024 кўргазмасида Чамп Стакк 10К номи остида концепт сифатида намойиш этилган эди. Эндиликда ixbt.com нашри ушбу маҳсулот серияли ишлаб чиқаришга чиқарилгани ва бозорга йўл олгани ҳақида хабар бермоқда. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг магнитлар ёрдамида бирлашувчи икки қисмдан иборат эканлигидадир.

Бир қурилма ичида икки имконият

Фактик жиҳатдан, Шареповер — бу визуал равишда бир бутун бўлиб кўринадиган, лекин алоҳида ишлай оладиган иккита аккумулятордир. Ҳар бир қисм 5000 мА/соат сиғимга эга бўлиб, уларнинг ҳар бирида ўзига хос уланиш интерфейслари мавжуд. Биринчи ярмида корпусга ўрнатилган қисқа USB-C кабели бўлса, иккинчи ярмида тўғридан-тўғри корпусдан чиқиб турувчи USB-C штекери жойлашган.

Бундай конструкция фойдаланувчиларга катта қулайлик яратади. Масалан, дўстингиз ёки ҳамкасбингизнинг телефони қуввати тугаб қолса, бутун қурилмани бериш шарт эмас — шунчаки уни иккига ажратиб, бир қисмини бўлишиш кифоя. Бу айниқса саёҳатлар ёки жамоавий иш жараёнларида жуда қўл келиши кутилмоқда.

Техник кўрсаткичлар ва қувват самарадорлиги

Қурилманинг имкониятлари шунчаки қисмлар йиғиндисидан кўпроқдир. Алоҳида ҳолатда ҳар бир бўлак 20 В қувват беришга қодир бўлса, улар бирлаштирилганда умумий қувват 35 В гача кўтарилади. Бу эса смартфонларни тезроқ қувватлаш имконини беради. Умумий сиғим эса 10 000 мА/соатни ташкил этади.

Нимбле компанияси ушбу маҳсулотни яратишда экологик жиҳатларга ҳам эътибор қаратган. Замонавий аксессуарлар бозорида бундай инновацион ёндашув кам учрайди. Шареповер нафақат техник хусусиятлари, балки фойдаланиш эргономикаси билан ҳам iPhone ва Android фойдаланувчилари учун муносиб танловга айланиши мумкин.

Ҳозирда қурилма глобал бозорда сотувга чиқмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам яқин ойларда расмий ёки норасмий дилерлар орқали пайдо бўлиши эҳтимоли юқори, чунки юртимизда ихчам ва универсал қувватлаш қурилмаларига талаб доимий равишда ортиб бормоқда.

НимблеШареповерПовербанкТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сан-Франциско суди xAI компаниясининг OpenAI устидан шикоятини рад этдиСан-Франциско суди xAI компаниясининг OpenAI устидан шикоятини рад этдиБугун, 20:50SpaceX бозор қиймати бўйича Amazon компаниясини ортда қолдириб, дунёда бешинчи бўлдиSpaceX бозор қиймати бўйича Amazon компаниясини ортда қолдириб, дунёда бешинчи бўлдиБугун, 20:21Google янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобGoogle янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобКеча, 18:57Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипHonor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипКеча, 18:54Xbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаXbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаКеча, 18:27Dell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиDell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиКеча, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди