Нимбле компанияси иккига бўлинадиган ноодатий Шареповер ташқи аккумуляторини тақдим этди
Технологиялар оламида гаджетларнинг ихчамлиги ва кўп функциялилиги биринчи ўринга чиқмоқда. Нимбле компанияси томонидан тақдим этилган янги Шареповер портатив аккумулятори айнан шу тамойил асосида яратилган бўлиб, у ўзининг конструкцияси билан кўпчиликнинг эътиборини тортди. Ушбу қурилма шунчаки қувват манбаи эмас, балки керак бўлганда иккита мустақил қурилмага айланувчи трансформордир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Шареповер модели илк бор СEС 2024 кўргазмасида Чамп Стакк 10К номи остида концепт сифатида намойиш этилган эди. Эндиликда ixbt.com нашри ушбу маҳсулот серияли ишлаб чиқаришга чиқарилгани ва бозорга йўл олгани ҳақида хабар бермоқда. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг магнитлар ёрдамида бирлашувчи икки қисмдан иборат эканлигидадир.
Бир қурилма ичида икки имкониятФактик жиҳатдан, Шареповер — бу визуал равишда бир бутун бўлиб кўринадиган, лекин алоҳида ишлай оладиган иккита аккумулятордир. Ҳар бир қисм 5000 мА/соат сиғимга эга бўлиб, уларнинг ҳар бирида ўзига хос уланиш интерфейслари мавжуд. Биринчи ярмида корпусга ўрнатилган қисқа USB-C кабели бўлса, иккинчи ярмида тўғридан-тўғри корпусдан чиқиб турувчи USB-C штекери жойлашган.
Бундай конструкция фойдаланувчиларга катта қулайлик яратади. Масалан, дўстингиз ёки ҳамкасбингизнинг телефони қуввати тугаб қолса, бутун қурилмани бериш шарт эмас — шунчаки уни иккига ажратиб, бир қисмини бўлишиш кифоя. Бу айниқса саёҳатлар ёки жамоавий иш жараёнларида жуда қўл келиши кутилмоқда.
Техник кўрсаткичлар ва қувват самарадорлигиҚурилманинг имкониятлари шунчаки қисмлар йиғиндисидан кўпроқдир. Алоҳида ҳолатда ҳар бир бўлак 20 В қувват беришга қодир бўлса, улар бирлаштирилганда умумий қувват 35 В гача кўтарилади. Бу эса смартфонларни тезроқ қувватлаш имконини беради. Умумий сиғим эса 10 000 мА/соатни ташкил этади.
Нимбле компанияси ушбу маҳсулотни яратишда экологик жиҳатларга ҳам эътибор қаратган. Замонавий аксессуарлар бозорида бундай инновацион ёндашув кам учрайди. Шареповер нафақат техник хусусиятлари, балки фойдаланиш эргономикаси билан ҳам iPhone ва Android фойдаланувчилари учун муносиб танловга айланиши мумкин.
Ҳозирда қурилма глобал бозорда сотувга чиқмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам яқин ойларда расмий ёки норасмий дилерлар орқали пайдо бўлиши эҳтимоли юқори, чунки юртимизда ихчам ва универсал қувватлаш қурилмаларига талаб доимий равишда ортиб бормоқда.
…