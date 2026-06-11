Трент Александер-Арнолд Англия Премер-лигасига қайтадими?
Трент Александер-Арнолд Реал Мадрид сафига ўтганидан сўнг “уйқусиз тунларни” бошдан ўтказган ва бироз афсусланган бўлиши мумкин. Бироқ Ливерпул собиқ ярим ҳимоячиси Даннй Мурпҳй ГОАЛ нашрига берган интервюсида Ливерпул академияси тарбияланувчисининг “Энфилд”га қайтишига ишонмаслигини ва бундай трансфердан ҳайратда қолишини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Испаниядаги омадсиз дебют мавсуми ва Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионати қайдномасидан тушиб қолиши 27 ёшли ҳимоячининг келажаги борасида саволлар туғдирмоқда. 2025-йилда “Сантяго Бернабеу”га кўчиб ўтиш Александер-Арнолд учун янги даражага чиқиш имконияти сифатида кўрилган эди, аммо жароҳатлар ва Дани Карвахаль билан рақобат унинг ишларини мураккаблаштириб юборди.
Мадридлик талабчан мухлислар 2025-26-йилги мавсумда Ла Лигада бор-йўғи 21 та ўйинда майдонга тушган футболчини ҳали тўлиқ қабул қилишмади. Шу билан бирга, Ливерпул ҳам унинг йўқлигини сезмоқда: Жеремие Фримпонг ўзини кўрсата олмади, жамоа эса мавсумни бешинчи ўринда якунлаб, Арне Слот истеъфога чиқарилди.
Мурпҳйнинг сўзларига кўра, ҳар қандай футболчи янги саргузашт кутилганидек кечмаса, “мен нима қилиб қўйдим?” деган хаёлга бориши табиий. “У ўз қобилиятига ишонади, лекин мавсумдан кўнгли тўлмагани аниқ. Шунга қарамай, унинг Ливерпулга қайтиши қийин масала. Биринчидан, мухлислар унинг кетиш услубидан норози бўлишган, иккинчидан, унинг Мадридда олаётган улкан маошини Англия Премер-лигасида тўлай оладиган жамоани топиш мушкул”, — дейди эксперт.
Ҳозирча Трент Александер-Арнолд бор эътиборини тикланишга ва кейинги мавсумга тайёргарлик кўришга қаратган. Унинг Реал Мадрид билан шартномаси бор ва у Испания пойтахтида ўзини кўрсатиш учун ҳали имкониятга эга деб ҳисобланмоқда.
…