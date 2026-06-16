Йошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзолади
Англия Премьер-лигаси гранди ва амалдаги трансфер бозорининг энг фаол иштирокчиларидан бири бўлмиш «Манчестер Сити» жамоаси ўз таркибидаги энг қимматбаҳо ва иқтидорли юлдузларни сақлаб қолишда давом этмоқда. «Шаҳарликлар»нинг мудофаа чизиғи вакили, Хорватия миллий терма жамоаси етакчиси Йошко Гвардиол Манчестер клуби билан амалдаги меҳнат шартномасини расман узайтирди. Футбол оламининг энг нуфузли инсайдери ва таниқли журналисти Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали ушбу қувончли ва шов-шувли трансфер янгилигини кенг жамоатчиликка эълон қилди.
«Этиҳад»да Гвардиол даври: Хорватиялик юлдуз 2031 йилгача Манчестерда қолади
Раҳбарият ва футболчи ўртасида олиб борилган муваффақиятли музокаралардан сўнг, томонлар узоқ муддатли порлоқ келажакни кўзлаган ҳолда янги битимга имзо чекишди.
Шартнома муддати: Янги имзоланган расмий меҳнат шартномасига кўра, хорватиялик маҳоратли ҳимоячи 2031 йилнинг ёзига қадар «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қиладиган бўлди.
Клубдаги мақоми: «Шаҳарликлар» раҳбарияти ва мураббийлар штаби Энцо Мареска бошчилигида Йошко Гвардиолни шунчаки оддий ўйинчи эмас, балки жамоанинг бугунги ва келажакдаги энг асосий, пойдевор футболчиларидан бири сифатида кўрмоқда.
Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали Йошко Гвардиолнинг «Манчестер Сити» таркибидаги даҳшатли статистикаси ва унинг трансфер қиймати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг исми ва ватани
Жамоага келган санаси
Янги шартноманинг якуний муддати
Клуб сафида ўтказилган жами ўйинлар
Урилган голлар ва голли узатмалар
Бозордаги айни пайтдаги қиймати
Йошко Гвардиол
(Хорватия)
2023 йилнинг ёзидан
(Лейпциг клубидан сўнг)
2031 йилнинг ёзигача
(Узоқ муддатли меҳнат битими)
122 та учрашув
(Барча турнирларда)
• 13 та гол
• 10 та ассист
70 миллион евро
(Transfermarkt талқини)
Миллионлаб мухлислар ёқимтойи ва Transfermarkt баҳоси
Эслатиб ўтамиз, иқтидорли ҳимоячи «Этиҳад» стадионига 2023 йилнинг ёзги трансфер ойнаси вақтида кўчиб ўтган эди. Ушбу қисқа давр мобайнида у инглиз жамоаси таркибига мукаммал тарзда киришиб кетди ва мухлисларнинг ҳақиқий ёқимтойига айланди. Гвардиол «Манчестер Сити» либосида жами 122 та расмий баҳсда майдонга тушиб, ҳимоячи бўлишига қарамай, рақиблар дарвозасини 13 маротаба аниқ нишонга олди. Бундан ташқари, у ўз жамоадошларига 10 та голли пас узатиб, универсал ўйинчи эканлигини яна бир бор исботлади.
Жаҳон футболидаги юксак эътироф:
Нуфузли «Transfermarkt» портали тақдим этган энг сўнгги ҳисоботларга кўра, 24 ёшли хорватиялик ҳимоячининг трансфер бозоридаги айни пайтдаги соф қиймати нақд 180°C ҳароратдаги қайноқ трансферлар каби баҳоланиб, 70 миллион еврони ташкил этмоқда. Шартноманинг 2031 йилгача узайтирилиши унинг баҳосини янада юқорига кўтариши шубҳасиздир.
Англия Премьер-лигасининг энг сўнгги инсайдлари, «Манчестер Сити» ва Энцо Маресканинг янги тактик режалари, Еврокубоклардаги шиддатли баҳслар ҳамда жаҳон футболига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…