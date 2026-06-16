Йошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзолади

·1·Спорт
Йошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзолади

Англия Премьер-лигаси гранди ва амалдаги трансфер бозорининг энг фаол иштирокчиларидан бири бўлмиш «Манчестер Сити» жамоаси ўз таркибидаги энг қимматбаҳо ва иқтидорли юлдузларни сақлаб қолишда давом этмоқда. «Шаҳарликлар»нинг мудофаа чизиғи вакили, Хорватия миллий терма жамоаси етакчиси Йошко Гвардиол Манчестер клуби билан амалдаги меҳнат шартномасини расман узайтирди. Футбол оламининг энг нуфузли инсайдери ва таниқли журналисти Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали ушбу қувончли ва шов-шувли трансфер янгилигини кенг жамоатчиликка эълон қилди.

«Этиҳад»да Гвардиол даври: Хорватиялик юлдуз 2031 йилгача Манчестерда қолади

Раҳбарият ва футболчи ўртасида олиб борилган муваффақиятли музокаралардан сўнг, томонлар узоқ муддатли порлоқ келажакни кўзлаган ҳолда янги битимга имзо чекишди.

  • Шартнома муддати: Янги имзоланган расмий меҳнат шартномасига кўра, хорватиялик маҳоратли ҳимоячи 2031 йилнинг ёзига қадар «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қиладиган бўлди.

  • Клубдаги мақоми: «Шаҳарликлар» раҳбарияти ва мураббийлар штаби Энцо Мареска бошчилигида Йошко Гвардиолни шунчаки оддий ўйинчи эмас, балки жамоанинг бугунги ва келажакдаги энг асосий, пойдевор футболчиларидан бири сифатида кўрмоқда.

Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали Йошко Гвардиолнинг «Манчестер Сити» таркибидаги даҳшатли статистикаси ва унинг трансфер қиймати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг исми ва ватани

Жамоага келган санаси

Янги шартноманинг якуний муддати

Клуб сафида ўтказилган жами ўйинлар

Урилган голлар ва голли узатмалар

Бозордаги айни пайтдаги қиймати

Йошко Гвардиол


(Хорватия)

2023 йилнинг ёзидан


(Лейпциг клубидан сўнг)

2031 йилнинг ёзигача


(Узоқ муддатли меҳнат битими)

122 та учрашув


(Барча турнирларда)

13 та гол


10 та ассист

70 миллион евро


(Transfermarkt талқини)

Миллионлаб мухлислар ёқимтойи ва Transfermarkt баҳоси

Эслатиб ўтамиз, иқтидорли ҳимоячи «Этиҳад» стадионига 2023 йилнинг ёзги трансфер ойнаси вақтида кўчиб ўтган эди. Ушбу қисқа давр мобайнида у инглиз жамоаси таркибига мукаммал тарзда киришиб кетди ва мухлисларнинг ҳақиқий ёқимтойига айланди. Гвардиол «Манчестер Сити» либосида жами 122 та расмий баҳсда майдонга тушиб, ҳимоячи бўлишига қарамай, рақиблар дарвозасини 13 маротаба аниқ нишонга олди. Бундан ташқари, у ўз жамоадошларига 10 та голли пас узатиб, универсал ўйинчи эканлигини яна бир бор исботлади.

Жаҳон футболидаги юксак эътироф:

Нуфузли «Transfermarkt» портали тақдим этган энг сўнгги ҳисоботларга кўра, 24 ёшли хорватиялик ҳимоячининг трансфер бозоридаги айни пайтдаги соф қиймати нақд 180°C ҳароратдаги қайноқ трансферлар каби баҳоланиб, 70 миллион еврони ташкил этмоқда. Шартноманинг 2031 йилгача узайтирилиши унинг баҳосини янада юқорига кўтариши шубҳасиздир.

Англия Премьер-лигасининг энг сўнгги инсайдлари, «Манчестер Сити» ва Энцо Маресканинг янги тактик режалари, Еврокубоклардаги шиддатли баҳслар ҳамда жаҳон футболига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиИлия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 19:59Родри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиРодри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиБугун, 19:53Анвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритдиАнвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритдиБугун, 19:52Жозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танладиЖозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танладиБугун, 19:13Манчестер Сити Ёшко Гвардиол билан шартномани 2031-йилгача узайтирмоқдаМанчестер Сити Ёшко Гвардиол билан шартномани 2031-йилгача узайтирмоқдаБугун, 19:13Испания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возиня учун унутилмас кечага айландиИспания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возиня учун унутилмас кечага айландиКеча, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди