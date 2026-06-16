Энзо Фернандез Аргентина терма жамоасида Лионель Месси ўрнини эгаллашни орзу қилмоқда
Аргентина миллий терма жамоаси ва Челси клуби ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез келажакда Албиселесте сардори бўлиш нияти борлигини очиқ эълон қилди. 2022-йилги жаҳон чемпионатининг энг яхши ёш ўйинчиси сифатида эътироф этилган футболчи ҳозирда Лионель Месси эгалик қилаётган сардорлик боғичини мерос қилиб олишни ўзининг энг катта мақсадларидан бири деб билади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лионель Месси ўзининг афсонавий фаолиятининг якуний босқичига яқинлашар экан, Буенос-Айресда амалдаги жаҳон чемпионларига ким етакчилик қилиши борасидаги баҳслар тобора авж олмоқда. Энзо Фернандез ГИВEМEСПОРТ нашрига берган интервюсида ушбу масъулиятли вазифага тайёрлигини ва бу унинг болаликдаги орзуси эканлигини таъкидлади.
Сардорлик сари интилиш ва Лионель Скалони қарори"Шахсий даражада, албатта, Аргентина сардори бўлишни орзу қиламан. Аммо бу қарор менга боғлиқ эмас, ҳаммасини мураббийлар штаби ҳал қилади. Бу қачон содир бўлишини билмайман, буни вақт кўрсатади. Шундай бўлса-да, сардорлик боғичини тақиш мен учун катта шараф бўлар эди", — дейди 23 ёшли ярим ҳимоячи.
Энзо Фернандез ўзининг юксак амбицияларига қарамай, ҳозирда Интер Миами юлдузи Лионель Месси билан бир сафда тўп сураётганидан бахтиёр эканини яширмади. 2021-йилдан 2024-йилга қадар Аргентина билан учта йирик турнирда ғолиб чиққан Месси ҳамон жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб қолмоқда.
Ёш иқтидор эгасининг сўзларига кўра, Лионель Месси билан кийиниш хонасини баҳам кўриш — бу ўзгача имтиёздир. "У бошқача инсон. У барча даврларнинг энг буюк футболчиси. У болалигимдан бери менинг кумирим бўлиб келган ва у билан бирга ўйнашни доим орзу қилганман. Уни илк бор кўрганимда менда жуда катта таассурот қолдирган эди", — дея қўшимча қилди Фернандез.
Етакчилик қобилиятининг шаклланишиЭнзо Фернандезнинг юлдузли онлари Қатардаги жаҳон чемпионатига тўғри келади. Турнирни захира ўйинчиси сифатида бошлаган футболчи, тез орада асосий таркибдан муқим жой олди ва жамоанинг чемпионлигига муносиб ҳисса қўшди. Ўшандан бери у нафақат терма жамоада, балки Лондоннинг Челси клубида ҳам ўзининг етакчилик хислатларини намойиш этиб келмоқда.
Футболчи ўз ўйинини ривожлантириш ва майдонда сардорлик сифатларини кўрсатиш борасида тиниmsиз ишлаётганини билдирди. Унинг фикрича, клуб миқёсидаги тажриба унга терма жамоада ҳам кўпроқ масъулиятни ўз зиммасига олишга ёрдам беради. Goal.com нашри хабарига кўра, Фернандез ҳозирда ўзини анча улғайган ва жамоани ортидан эргаштира оладиган етакчи сифатида ҳис қилмоқда.
Ҳозирча Аргентина терма жамоасида сардорлик боғичи Лионель Мессига тегишли ва у жамоани 2026-йилги жаҳон чемпионатига бошлаб бориши кутилмоқда. Бироқ Энзо Фернандез каби ёш ва иқтидорли футболчиларнинг интилиши Албиселесте келажаги ишончли қўлларда эканлигидан далолат беради.
…