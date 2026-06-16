Энзо Фернандез Аргентина терма жамоасида Лионель Месси ўрнини эгаллашни орзу қилмоқда

·0·Спорт
Энзо Фернандез Аргентина терма жамоасида Лионель Месси ўрнини эгаллашни орзу қилмоқда

Аргентина миллий терма жамоаси ва Челси клуби ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез келажакда Албиселесте сардори бўлиш нияти борлигини очиқ эълон қилди. 2022-йилги жаҳон чемпионатининг энг яхши ёш ўйинчиси сифатида эътироф этилган футболчи ҳозирда Лионель Месси эгалик қилаётган сардорлик боғичини мерос қилиб олишни ўзининг энг катта мақсадларидан бири деб билади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лионель Месси ўзининг афсонавий фаолиятининг якуний босқичига яқинлашар экан, Буенос-Айресда амалдаги жаҳон чемпионларига ким етакчилик қилиши борасидаги баҳслар тобора авж олмоқда. Энзо Фернандез ГИВEМEСПОРТ нашрига берган интервюсида ушбу масъулиятли вазифага тайёрлигини ва бу унинг болаликдаги орзуси эканлигини таъкидлади.

Сардорлик сари интилиш ва Лионель Скалони қарори

"Шахсий даражада, албатта, Аргентина сардори бўлишни орзу қиламан. Аммо бу қарор менга боғлиқ эмас, ҳаммасини мураббийлар штаби ҳал қилади. Бу қачон содир бўлишини билмайман, буни вақт кўрсатади. Шундай бўлса-да, сардорлик боғичини тақиш мен учун катта шараф бўлар эди", — дейди 23 ёшли ярим ҳимоячи.

Энзо Фернандез ўзининг юксак амбицияларига қарамай, ҳозирда Интер Миами юлдузи Лионель Месси билан бир сафда тўп сураётганидан бахтиёр эканини яширмади. 2021-йилдан 2024-йилга қадар Аргентина билан учта йирик турнирда ғолиб чиққан Месси ҳамон жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб қолмоқда.

Ёш иқтидор эгасининг сўзларига кўра, Лионель Месси билан кийиниш хонасини баҳам кўриш — бу ўзгача имтиёздир. "У бошқача инсон. У барча даврларнинг энг буюк футболчиси. У болалигимдан бери менинг кумирим бўлиб келган ва у билан бирга ўйнашни доим орзу қилганман. Уни илк бор кўрганимда менда жуда катта таассурот қолдирган эди", — дея қўшимча қилди Фернандез.

Етакчилик қобилиятининг шаклланиши

Энзо Фернандезнинг юлдузли онлари Қатардаги жаҳон чемпионатига тўғри келади. Турнирни захира ўйинчиси сифатида бошлаган футболчи, тез орада асосий таркибдан муқим жой олди ва жамоанинг чемпионлигига муносиб ҳисса қўшди. Ўшандан бери у нафақат терма жамоада, балки Лондоннинг Челси клубида ҳам ўзининг етакчилик хислатларини намойиш этиб келмоқда.

Футболчи ўз ўйинини ривожлантириш ва майдонда сардорлик сифатларини кўрсатиш борасида тиниmsиз ишлаётганини билдирди. Унинг фикрича, клуб миқёсидаги тажриба унга терма жамоада ҳам кўпроқ масъулиятни ўз зиммасига олишга ёрдам беради. Goal.com нашри хабарига кўра, Фернандез ҳозирда ўзини анча улғайган ва жамоани ортидан эргаштира оладиган етакчи сифатида ҳис қилмоқда.

Ҳозирча Аргентина терма жамоасида сардорлик боғичи Лионель Мессига тегишли ва у жамоани 2026-йилги жаҳон чемпионатига бошлаб бориши кутилмоқда. Бироқ Энзо Фернандез каби ёш ва иқтидорли футболчиларнинг интилиши Албиселесте келажаги ишончли қўлларда эканлигидан далолат беради.

АргентинаЛионель МессиЭнзо ФернандезФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Белгия ва Миср ўйини дуранг билан якунландиБелгия ва Миср ўйини дуранг билан якунландиБугун, 20:59Feyenoordда катта ўзгаришлар: Арне Слотнинг ёрдамчилари Роттердамга қайтмоқдаFeyenoordда катта ўзгаришлар: Арне Слотнинг ёрдамчилари Роттердамга қайтмоқдаБугун, 20:35Йошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзоладиЙошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзоладиБугун, 20:08Илия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиИлия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 19:59Родри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиРодри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиБугун, 19:53Анвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритдиАнвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритдиБугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди