Бельгия ва Миср ўйини дуранг билан якунланди

·0·Спорт
Бельгия ва Миср ўйини дуранг билан якунланди

Жаҳон чемпионати-2026 гуруҳ босқичи G гуруҳидан ўрин олган Бельгия ва Миср терма жамоалари ўртасидаги учрашув Сиэтл шаҳридаги стадионда бўлиб ўтди. Қизиқарли ва курашларга бой ўйин 1:1 ҳисобида якунланди. Миср терма жамоаси 20-дақиқада Имам Ашурнинг голи орқали ҳисобни очди. Бельгия эса иккинчи бўлимда, 68-дақиқада Маҳмуд Ҳаниннинг автоголидан сўнг ҳисобни тенглаштирди.

Учрашувда ҳар икки жамоа ҳам эҳтиёткор, аммо фаол ўйин намойиш этди. Бельгия тўп назоратида устунлик қилди — 54 фоиз. Миср эса 46 фоиз тўпга эгалик қилди. Зарба йўллаш борасида деярли тенглик кузатилди: Бельгия 15 марта, Миср эса 14 марта рақиб дарвозаси томон зарба берди. Бироқ аниқ зарбалар бўйича Миср яхшироқ кўрсаткич қайд этди: уларда 4 та, Бельгияда эса 3 та зарба дарвозага аниқ борди.

Паслар сони бўйича Бельгия устунликка эга бўлди. Жамоа 445 та пас амалга ошириб, 88 фоиз аниқлик кўрсатди. Миср футболчилари эса 367 та пас беришди ва уларнинг 82 фоизи манзилга етиб борди. Фоллар сони икки жамоада ҳам бир хил бўлди — 15 тадан. Шунингдек, ҳар икки томон 2 тадан сариқ карточка олди, қизил карточкалар қайд этилмади.

Бурчак тўплари бўйича Миср катта устунликка эга бўлди. Африка вакиллари 7 марта бурчакдан тўп узатиш имконига эга бўлган бўлса, Бельгияда бу кўрсаткич 2 тани ташкил қилди. Офсайд борасида эса Миср 1 марта қоида бузди, Бельгияда офсайд қайд этилмади.

Бу натижадан сўнг G гуруҳида Бельгия ва Миср ҳисобларига 1 тадан очко ёздириб қўйишди. Ҳар икки жамоа гуруҳдаги илк ўйинидан кейин плей-офф учун курашни давом эттиради. Беллашувда гол урган футболчилар орасида Мисрдан Имам Ашур, Бельгия фойдасига эса Маҳмуд Ҳаниннинг автоголи қайд этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Feyenoordда катта ўзгаришлар: Арне Слотнинг ёрдамчилари Роттердамга қайтмоқдаFeyenoordда катта ўзгаришлар: Арне Слотнинг ёрдамчилари Роттердамга қайтмоқдаБугун, 20:35Йошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзоладиЙошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзоладиБугун, 20:08Илия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиИлия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 19:59Родри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиРодри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиБугун, 19:53Анвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритдиАнвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритдиБугун, 19:52Жозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танладиЖозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танладиБугун, 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди