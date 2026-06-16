Бельгия ва Миср ўйини дуранг билан якунланди
Жаҳон чемпионати-2026 гуруҳ босқичи G гуруҳидан ўрин олган Бельгия ва Миср терма жамоалари ўртасидаги учрашув Сиэтл шаҳридаги стадионда бўлиб ўтди. Қизиқарли ва курашларга бой ўйин 1:1 ҳисобида якунланди. Миср терма жамоаси 20-дақиқада Имам Ашурнинг голи орқали ҳисобни очди. Бельгия эса иккинчи бўлимда, 68-дақиқада Маҳмуд Ҳаниннинг автоголидан сўнг ҳисобни тенглаштирди.
Учрашувда ҳар икки жамоа ҳам эҳтиёткор, аммо фаол ўйин намойиш этди. Бельгия тўп назоратида устунлик қилди — 54 фоиз. Миср эса 46 фоиз тўпга эгалик қилди. Зарба йўллаш борасида деярли тенглик кузатилди: Бельгия 15 марта, Миср эса 14 марта рақиб дарвозаси томон зарба берди. Бироқ аниқ зарбалар бўйича Миср яхшироқ кўрсаткич қайд этди: уларда 4 та, Бельгияда эса 3 та зарба дарвозага аниқ борди.
Паслар сони бўйича Бельгия устунликка эга бўлди. Жамоа 445 та пас амалга ошириб, 88 фоиз аниқлик кўрсатди. Миср футболчилари эса 367 та пас беришди ва уларнинг 82 фоизи манзилга етиб борди. Фоллар сони икки жамоада ҳам бир хил бўлди — 15 тадан. Шунингдек, ҳар икки томон 2 тадан сариқ карточка олди, қизил карточкалар қайд этилмади.
Бурчак тўплари бўйича Миср катта устунликка эга бўлди. Африка вакиллари 7 марта бурчакдан тўп узатиш имконига эга бўлган бўлса, Бельгияда бу кўрсаткич 2 тани ташкил қилди. Офсайд борасида эса Миср 1 марта қоида бузди, Бельгияда офсайд қайд этилмади.
Бу натижадан сўнг G гуруҳида Бельгия ва Миср ҳисобларига 1 тадан очко ёздириб қўйишди. Ҳар икки жамоа гуруҳдаги илк ўйинидан кейин плей-офф учун курашни давом эттиради. Беллашувда гол урган футболчилар орасида Мисрдан Имам Ашур, Бельгия фойдасига эса Маҳмуд Ҳаниннинг автоголи қайд этилди.
…