АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини блоклади: Сунъий интеллект назорати кучаймоқда
АҚШ Савдо вазирлиги кутилмаганда Anthropic компаниясига нисбатан кескин чекловлар жорий этиб, унинг энг илғор сунъий интеллект моделларини офлайн режимга ўтказишга мажбур қилди. Ушбу қарор технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлди, чунки у ҳукуматнинг хусусий IT-компаниялари маҳсулотларига суд қарорисиз тўғридан-тўғри аралашиш имкониятини кўрсатиб берди. Мазкур ҳодиса нафақат Anthropic, балки бутун сунъий интеллект индустрияси учун жиддий огоҳлантириш сифатида талқин қилинмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ўтган жума куни Савдо вазирлиги экспорт назорати бўйича кам қўлланиладиган директивага таяниб, Anthropic компаниясига расмий хат йўллади. Унда АҚШ фуқароси бўлмаган шахсларга, жумладан компаниянинг хорижлик ходимларига Fable 5 ва Мйтос 5 моделларидан фойдаланиш тақиқланди. Ҳукумат буни миллий хавфсизликка таҳдид билан изоҳлади, бироқ аниқ тафсилотларни очиқламади. Натижада компания қонунбузарликка йўл қўймаслик учун ўзининг энг кучли моделларини барча фойдаланувчилар учун бутунлай ўчириб қўйишга мажбур бўлди.
Сиёсий босимми ёки техник хатолик?Дастлабки тахминларга кўра, чекловлар сунъий интеллектнинг хавфсизлик тизимини (гуардраилс) четлаб ўтиш имконияти билан боғлиқ деб ҳисобланган эди. Бироқ Ахиос нашри маълумотига кўра, вазият замирида техник муаммолардан кўра кўпроқ сиёсий омиллар ётибди. Хабарларда таъкидланишича, Anthropic раҳбарияти ва Доналд Трумп маъмурияти ўртасидаги шахсий келишмовчиликлар экспорт директивасининг қабул қилинишига туртки бўлган бўлиши мумкин.
Киберхавфсизлик бўйича таниқли эксперт Катие Моуссоурис ушбу вазиятни таҳлил қилиб, ҳукуматнинг важларини шубҳа остига олди. Унинг сўзларига кўра, Amazon тадқиқотчилари томонидан аниқланган хавфсизлик кемтиклари экспорт назоратини қўллаш даражасида жиддий бўлмаган. Моуссоурис моделлар киберҳимоя учун ўта муҳим эканини ва уларни блоклаш АҚШ тармоқ ҳимоячиларини кучсизлантириб қўйишини таъкидлади.
Экспертларнинг фикрича, сунъий интеллект моделидан кодни хавфсизликка текширишни сўраш билан уни тузатишни сўраш ўртасидаги фарқ жуда кичик. Ҳукумат эса айнан шу каби функцияларни хавфли деб топган. Моуссоурис ва ўнлаб бошқа мутахассислар Трумп маъмуриятини ушбу қарорни бекор қилишга чақириб, бундай қадамлар киберхавфсизлик соҳасидаги мудофаа қобилиятига зарар етказишини билдиришди.
Ушбу воқеа Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам муҳим сигналдир. Глобал технологик гигантлар АҚШ ҳукумати босими остида ўз маҳсулотларини исталган вақтда чеклаб қўйиши мумкинлиги, сунъий интеллектга асосланган хизматларнинг барқарорлигига нисбатан саволларни келтириб чиқаради. Бу эса маҳаллийлаштирилган ва мустақил технологик ечимларни ривожлантириш қанчалик муҳимлигини яна бир бор исботламоқда.
Ҳозирча Anthropic моделларининг қачон қайта ишга тушиши номаълумлигича қолмоқда. Мазкур ҳолат АҚШда сунъий интеллект устидан давлат назорати янги босқичга чиққанидан далолат беради. Эндиликда технология компаниялари нафақат инновациялар, балки сиёсий конъюнктура билан ҳам жиддий ҳисоблашишларига тўғри келади.
…