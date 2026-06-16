АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини блоклади: Сунъий интеллект назорати кучаймоқда

·0·Техно
АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини блоклади: Сунъий интеллект назорати кучаймоқда

АҚШ Савдо вазирлиги кутилмаганда Anthropic компаниясига нисбатан кескин чекловлар жорий этиб, унинг энг илғор сунъий интеллект моделларини офлайн режимга ўтказишга мажбур қилди. Ушбу қарор технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлди, чунки у ҳукуматнинг хусусий IT-компаниялари маҳсулотларига суд қарорисиз тўғридан-тўғри аралашиш имкониятини кўрсатиб берди. Мазкур ҳодиса нафақат Anthropic, балки бутун сунъий интеллект индустрияси учун жиддий огоҳлантириш сифатида талқин қилинмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ўтган жума куни Савдо вазирлиги экспорт назорати бўйича кам қўлланиладиган директивага таяниб, Anthropic компаниясига расмий хат йўллади. Унда АҚШ фуқароси бўлмаган шахсларга, жумладан компаниянинг хорижлик ходимларига Fable 5 ва Мйтос 5 моделларидан фойдаланиш тақиқланди. Ҳукумат буни миллий хавфсизликка таҳдид билан изоҳлади, бироқ аниқ тафсилотларни очиқламади. Натижада компания қонунбузарликка йўл қўймаслик учун ўзининг энг кучли моделларини барча фойдаланувчилар учун бутунлай ўчириб қўйишга мажбур бўлди.

Сиёсий босимми ёки техник хатолик?

Дастлабки тахминларга кўра, чекловлар сунъий интеллектнинг хавфсизлик тизимини (гуардраилс) четлаб ўтиш имконияти билан боғлиқ деб ҳисобланган эди. Бироқ Ахиос нашри маълумотига кўра, вазият замирида техник муаммолардан кўра кўпроқ сиёсий омиллар ётибди. Хабарларда таъкидланишича, Anthropic раҳбарияти ва Доналд Трумп маъмурияти ўртасидаги шахсий келишмовчиликлар экспорт директивасининг қабул қилинишига туртки бўлган бўлиши мумкин.

Киберхавфсизлик бўйича таниқли эксперт Катие Моуссоурис ушбу вазиятни таҳлил қилиб, ҳукуматнинг важларини шубҳа остига олди. Унинг сўзларига кўра, Amazon тадқиқотчилари томонидан аниқланган хавфсизлик кемтиклари экспорт назоратини қўллаш даражасида жиддий бўлмаган. Моуссоурис моделлар киберҳимоя учун ўта муҳим эканини ва уларни блоклаш АҚШ тармоқ ҳимоячиларини кучсизлантириб қўйишини таъкидлади.

Экспертларнинг фикрича, сунъий интеллект моделидан кодни хавфсизликка текширишни сўраш билан уни тузатишни сўраш ўртасидаги фарқ жуда кичик. Ҳукумат эса айнан шу каби функцияларни хавфли деб топган. Моуссоурис ва ўнлаб бошқа мутахассислар Трумп маъмуриятини ушбу қарорни бекор қилишга чақириб, бундай қадамлар киберхавфсизлик соҳасидаги мудофаа қобилиятига зарар етказишини билдиришди.

Ушбу воқеа Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам муҳим сигналдир. Глобал технологик гигантлар АҚШ ҳукумати босими остида ўз маҳсулотларини исталган вақтда чеклаб қўйиши мумкинлиги, сунъий интеллектга асосланган хизматларнинг барқарорлигига нисбатан саволларни келтириб чиқаради. Бу эса маҳаллийлаштирилган ва мустақил технологик ечимларни ривожлантириш қанчалик муҳимлигини яна бир бор исботламоқда.

Ҳозирча Anthropic моделларининг қачон қайта ишга тушиши номаълумлигича қолмоқда. Мазкур ҳолат АҚШда сунъий интеллект устидан давлат назорати янги босқичга чиққанидан далолат беради. Эндиликда технология компаниялари нафақат инновациялар, балки сиёсий конъюнктура билан ҳам жиддий ҳисоблашишларига тўғри келади.

AnthropicСунъий IntelлектАҚШТехнологияКиберхавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиSpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиКеча, 18:56Meta компанияси Facebook учун янги AI Моде функциясини тақдим этдиMeta компанияси Facebook учун янги AI Моде функциясини тақдим этдиКеча, 18:50AMD кутилмаган янгиликларни тақдим этди: Ryzen 3000 ва 4000 сериялари сафига янги моделлар қўшилдиAMD кутилмаган янгиликларни тақдим этди: Ryzen 3000 ва 4000 сериялари сафига янги моделлар қўшилдиКеча, 18:24Дунё бўйлаб болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш тўлқини кучаймоқдаДунё бўйлаб болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш тўлқини кучаймоқдаКеча, 17:59Қуёшдаги энг кучли чақнашни у бошланишидан аввал «кўриш»га муваффақ бўлиндиҚуёшдаги энг кучли чақнашни у бошланишидан аввал «кўриш»га муваффақ бўлиндиКеча, 17:54Нефт саноатида инқилоб: Россияда тўхтовсиз бурғулаш технологияси ишлаб чиқилдиНефт саноатида инқилоб: Россияда тўхтовсиз бурғулаш технологияси ишлаб чиқилдиКеча, 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус