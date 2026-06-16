Feyenoordда катта ўзгаришлар: Арне Слотнинг ёрдамчилари Роттердамга қайтмоқда
Нидерландиянинг Feyenoord клуби мураббийлар штабида жиддий ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Ливерпул бош мураббийи Арне Слот билан бирга Англияга йўл олган мутахассислар яна Роттердамга қайтишга яқин турибди. Бу жараён клубнинг собиқ юлдузи Робин ван Перси жамоани тарк этганидан сўнг бошланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри хабарига кўра, Feyenoord бош мураббийлигига клуб афсонаси ва Арсенал ҳамда Барселона жамоаларининг собиқ ҳимоячиси Гиованни ван Бронкхорст тайинланмоқда. 51 ёшли мутахассис билан барча расмиятчиликлар ҳал этилгач, у Эредивизия гранди билан икки йиллик шартнома имзолаши кутилмоқда. Бу Ван Бронкхорст учун Де Куип стадионидаги иккинчи мураббийлик даври бўлади.
Таниш чеҳралар ва янги таркибВан Бронкхорстнинг қайтиши нафақат бош мураббий ўзгариши, балки Ливерпул мухлисларини ҳам ҳайрон қолдирадиган воқелик билан кечмоқда. Гап шундаки, Арне Слотнинг Англиядаги энг яқин ёрдамчиларидан бири Сипке Ҳулшофф ҳам Роттердамга қайтмоқда. Ҳулшофф Ливерпул штабида майдондаги машғулотлар учун бевосита масъул бўлган асосий персонажлардан бири эди.
Сипке Ҳулшоффнинг тажрибаси нафақат клуб даражасида, балки халқаро майдонда ҳам эътироф этилган. У 2023-йилдан 2024-йил ёзига қадар Роналд Коэман бошчилигидаги Нидерландия терма жамоасида ҳам фаолият юритган. Унинг Ван Бронкхорст штабига қўшилиши Feyenoordда ўзига хос давомийликни таъминлаши кутилмоқда.
Янги мураббийлар штабида Джон де Вольф ва Саид Баккати каби мутахассислар ҳам ўз ўринларини сақлаб қолишади. Бу эса жамоанинг ички муҳитини барқарор ушлаб туришга хизмат қилади. Робин ван Перси кетганидан сўнг юзага келган бўшлиқни тўлдириш учун клуб раҳбарияти айнан синалган кадрларга ишонч билдиришга қарор қилди.
Ван Бронкхорстнинг муваффақиятли ўтмишиГиованни ван Бронкхорст 2015-2019-йиллар давомида Feyenoordни бошқариб, клуб тарихида ўчмас из қолдирган. Унинг қўл остида жамоа 18 йиллик танаффусдан сўнг, 2017-йилда мамлакат чемпионлигини қўлга киритган эди. Шунингдек, у икки бор Нидерландия кубоги ва бир марта Ёхан Кройфф соврини (Суперкубок) эгасига айланган.
Feyenoordдан кетганидан сўнг, у Хитойнинг Гуангжоу Ситй, Шотландиянинг Rangers ва Туркиянинг Besiktas клубларида фаолият юритди. Айниқса, Rangers билан Европа лигаси финалига қадар етиб боргани унинг мураббийлик салоҳияти юқори эканлигини яна бир бор исботлади. Эндиликда у ўз ватанида яна бир бор гранд жамоани чўққига олиб чиқишни мақсад қилган.
…