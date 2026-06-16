Feyenoordда катта ўзгаришлар: Арне Слотнинг ёрдамчилари Роттердамга қайтмоқда

·21·Спорт
Feyenoordда катта ўзгаришлар: Арне Слотнинг ёрдамчилари Роттердамга қайтмоқда

Нидерландиянинг Feyenoord клуби мураббийлар штабида жиддий ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Ливерпул бош мураббийи Арне Слот билан бирга Англияга йўл олган мутахассислар яна Роттердамга қайтишга яқин турибди. Бу жараён клубнинг собиқ юлдузи Робин ван Перси жамоани тарк этганидан сўнг бошланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри хабарига кўра, Feyenoord бош мураббийлигига клуб афсонаси ва Арсенал ҳамда Барселона жамоаларининг собиқ ҳимоячиси Гиованни ван Бронкхорст тайинланмоқда. 51 ёшли мутахассис билан барча расмиятчиликлар ҳал этилгач, у Эредивизия гранди билан икки йиллик шартнома имзолаши кутилмоқда. Бу Ван Бронкхорст учун Де Куип стадионидаги иккинчи мураббийлик даври бўлади.

Таниш чеҳралар ва янги таркиб

Ван Бронкхорстнинг қайтиши нафақат бош мураббий ўзгариши, балки Ливерпул мухлисларини ҳам ҳайрон қолдирадиган воқелик билан кечмоқда. Гап шундаки, Арне Слотнинг Англиядаги энг яқин ёрдамчиларидан бири Сипке Ҳулшофф ҳам Роттердамга қайтмоқда. Ҳулшофф Ливерпул штабида майдондаги машғулотлар учун бевосита масъул бўлган асосий персонажлардан бири эди.

Сипке Ҳулшоффнинг тажрибаси нафақат клуб даражасида, балки халқаро майдонда ҳам эътироф этилган. У 2023-йилдан 2024-йил ёзига қадар Роналд Коэман бошчилигидаги Нидерландия терма жамоасида ҳам фаолият юритган. Унинг Ван Бронкхорст штабига қўшилиши Feyenoordда ўзига хос давомийликни таъминлаши кутилмоқда.

Янги мураббийлар штабида Джон де Вольф ва Саид Баккати каби мутахассислар ҳам ўз ўринларини сақлаб қолишади. Бу эса жамоанинг ички муҳитини барқарор ушлаб туришга хизмат қилади. Робин ван Перси кетганидан сўнг юзага келган бўшлиқни тўлдириш учун клуб раҳбарияти айнан синалган кадрларга ишонч билдиришга қарор қилди.

Ван Бронкхорстнинг муваффақиятли ўтмиши

Гиованни ван Бронкхорст 2015-2019-йиллар давомида Feyenoordни бошқариб, клуб тарихида ўчмас из қолдирган. Унинг қўл остида жамоа 18 йиллик танаффусдан сўнг, 2017-йилда мамлакат чемпионлигини қўлга киритган эди. Шунингдек, у икки бор Нидерландия кубоги ва бир марта Ёхан Кройфф соврини (Суперкубок) эгасига айланган.

Feyenoordдан кетганидан сўнг, у Хитойнинг Гуангжоу Ситй, Шотландиянинг Rangers ва Туркиянинг Besiktas клубларида фаолият юритди. Айниқса, Rangers билан Европа лигаси финалига қадар етиб боргани унинг мураббийлик салоҳияти юқори эканлигини яна бир бор исботлади. Эндиликда у ўз ватанида яна бир бор гранд жамоани чўққига олиб чиқишни мақсад қилган.

FeyenoordЛиверпулГиованни Ван БронкхорстАрне СлотНидерландия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Белгия ва Миср ўйини дуранг билан якунландиБелгия ва Миср ўйини дуранг билан якунландиБугун, 20:59Йошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзоладиЙошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзоладиБугун, 20:08Илия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиИлия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 19:59Родри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиРодри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиБугун, 19:53Анвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритдиАнвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритдиБугун, 19:52Жозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танладиЖозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танладиБугун, 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди