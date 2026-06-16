Родри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотди

·0·Спорт
Родри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотди

Футбол бўйича амалдаги Европа чемпиони Испания терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатини кутилмаган натижа билан бошлади. Гуруҳ босқичининг илк турида Луис де ла Фуенте шогирдлари турнир дебютанти ҳисобланган Кабо-Верде терма жамоаси билан нурсиз дурангга (0:0) имзо чекди. Дунё юлдузларидан таркиб топган "Қизил фурия" бутун ўйин давомида устунлик қилган бўлса-да, африкаликларнинг мустаҳкам мудофаасини ёриб ўта олмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувдан сўнг Испания терма жамоаси сардори Родри рақибнинг ўйин услубини кескин танқид остига олди. Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Кабо-Верденинг ҳаддан ташқари ҳимоявий тактикаси ўйин сифатига салбий таъсир кўрсатганини таъкидлади. Унинг фикрича, рақиб жамоа футбол ўйнашдан кўра, ўз жарима майдончаси атрофида жон сақлашни афзал кўрган.

"Улар ҳатто майдон марказидан ўтишмади"

Родри Ла 1 телеканалига берган интервюсида ўз норозилигини яшириб ўтирмади. "Биз бундай ўйинларда сабр-тоқат кераклигини билар эдик. Улар жуда тез ҳимояга қайтиб, ўз дарвозалари олдига 'автобус' қўйиб олишди. Бизда вазиятлар бўлди, аммо улардан фойдалана олмадик. Энг ижобий томони шундаки, рақиб бизнинг дарвозамиз олдида деярли ҳеч нарса ярата олмади", — деди тажрибали футболчи.

Шунингдек, Родри рақибнинг амбициялари йўқлигига ҳам тўхталиб ўтди: "Уларнинг ўйин услуби шунақа — улар ҳатто майдон марказидан ҳам ўтишмади. Энди биз асосий эътиборни ҳужумларни якунлаш маҳоратини оширишга қаратишимиз лозим". Маълумот учун, Испания Mercedes-Benz Стадиум майдонида ўтган баҳсда тўп назорати бўйича мутлақ устунликка эга бўлган.

Ўйин давомида Ферран Торреснинг зарбаси дарвоза тўсинига тегиб қайтди, бошқа бир қатор ҳужумларда эса испанларга аниқлик етишмади. Ҳатто учрашув якунланишига 20 дақиқа қолганида Барселона юлдузи Ламине Ямалнинг майдонга тушиши ҳам ўйин тақдирини ўзгартира олмади. Дунё рейтингида 65-ўринни эгаллаб турган Кабо-Верде учун бу натижа ҳақиқий қаҳрамонликка тенг бўлди.

Кабо-Верде лагерида байрам

Испанияликлар тушкунликка тушган бир пайтда, бор-йўғи 525 минг аҳолига эга Кабо-Верде давлати вакиллари дурангни ғалаба каби нишонлашди. Ўйин қаҳрамонига айланган 40 ёшли дарвозабон Возинҳа ўзининг 90-учрашувида бир нечта сейвлар ижро этиб, жамоасини голдан сақлаб қолди. Учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилган фахрий посбон кўзда ёш билан ушбу натижа улар учун катта орзу бўлганини маълум қилди.

Европа чемпионлари учун ушбу дуранг кейинги босқич йўлида қўшимча босим юклайди. Эндиликда Луис де ла Фуенте жамоаси гуруҳдаги қолган ўйинларда максимал натижа қайд этиши шарт. Кабо-Верде эса ўзининг дебют ЖЧидаги илк очкосини қўлга киритиб, турнирнинг асосий сенсацияларидан бирини қайд этди.

ИспанияРодриЖаҳон ЧемпионатиФутболКабо-Верде
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиИлия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 19:59Анвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритдиАнвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритдиБугун, 19:52Жозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танладиЖозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танладиБугун, 19:13Манчестер Сити Ёшко Гвардиол билан шартномани 2031-йилгача узайтирмоқдаМанчестер Сити Ёшко Гвардиол билан шартномани 2031-йилгача узайтирмоқдаБугун, 19:13Испания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возиня учун унутилмас кечага айландиИспания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возиня учун унутилмас кечага айландиКеча, 18:52Испания ва Кабо-Верде ўйинидан кейин Возиня ҳақиқий қаҳрамонга айландиИспания ва Кабо-Верде ўйинидан кейин Возиня ҳақиқий қаҳрамонга айландиКеча, 18:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди