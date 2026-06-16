Родри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотди
Футбол бўйича амалдаги Европа чемпиони Испания терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатини кутилмаган натижа билан бошлади. Гуруҳ босқичининг илк турида Луис де ла Фуенте шогирдлари турнир дебютанти ҳисобланган Кабо-Верде терма жамоаси билан нурсиз дурангга (0:0) имзо чекди. Дунё юлдузларидан таркиб топган "Қизил фурия" бутун ўйин давомида устунлик қилган бўлса-да, африкаликларнинг мустаҳкам мудофаасини ёриб ўта олмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувдан сўнг Испания терма жамоаси сардори Родри рақибнинг ўйин услубини кескин танқид остига олди. Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Кабо-Верденинг ҳаддан ташқари ҳимоявий тактикаси ўйин сифатига салбий таъсир кўрсатганини таъкидлади. Унинг фикрича, рақиб жамоа футбол ўйнашдан кўра, ўз жарима майдончаси атрофида жон сақлашни афзал кўрган.
"Улар ҳатто майдон марказидан ўтишмади"Родри Ла 1 телеканалига берган интервюсида ўз норозилигини яшириб ўтирмади. "Биз бундай ўйинларда сабр-тоқат кераклигини билар эдик. Улар жуда тез ҳимояга қайтиб, ўз дарвозалари олдига 'автобус' қўйиб олишди. Бизда вазиятлар бўлди, аммо улардан фойдалана олмадик. Энг ижобий томони шундаки, рақиб бизнинг дарвозамиз олдида деярли ҳеч нарса ярата олмади", — деди тажрибали футболчи.
Шунингдек, Родри рақибнинг амбициялари йўқлигига ҳам тўхталиб ўтди: "Уларнинг ўйин услуби шунақа — улар ҳатто майдон марказидан ҳам ўтишмади. Энди биз асосий эътиборни ҳужумларни якунлаш маҳоратини оширишга қаратишимиз лозим". Маълумот учун, Испания Mercedes-Benz Стадиум майдонида ўтган баҳсда тўп назорати бўйича мутлақ устунликка эга бўлган.
Ўйин давомида Ферран Торреснинг зарбаси дарвоза тўсинига тегиб қайтди, бошқа бир қатор ҳужумларда эса испанларга аниқлик етишмади. Ҳатто учрашув якунланишига 20 дақиқа қолганида Барселона юлдузи Ламине Ямалнинг майдонга тушиши ҳам ўйин тақдирини ўзгартира олмади. Дунё рейтингида 65-ўринни эгаллаб турган Кабо-Верде учун бу натижа ҳақиқий қаҳрамонликка тенг бўлди.
Кабо-Верде лагерида байрамИспанияликлар тушкунликка тушган бир пайтда, бор-йўғи 525 минг аҳолига эга Кабо-Верде давлати вакиллари дурангни ғалаба каби нишонлашди. Ўйин қаҳрамонига айланган 40 ёшли дарвозабон Возинҳа ўзининг 90-учрашувида бир нечта сейвлар ижро этиб, жамоасини голдан сақлаб қолди. Учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилган фахрий посбон кўзда ёш билан ушбу натижа улар учун катта орзу бўлганини маълум қилди.
Европа чемпионлари учун ушбу дуранг кейинги босқич йўлида қўшимча босим юклайди. Эндиликда Луис де ла Фуенте жамоаси гуруҳдаги қолган ўйинларда максимал натижа қайд этиши шарт. Кабо-Верде эса ўзининг дебют ЖЧидаги илк очкосини қўлга киритиб, турнирнинг асосий сенсацияларидан бирини қайд этди.
…