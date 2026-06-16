Илия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини берди
Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламида яқиндагина Вашингтонда бўлиб ўтган ва катта шов-шувларга сабаб бўлган «UFC Freedom 250» турнирининг акс-садоси ҳалигача тингани йўқ. Ушбу мусобақанинг марказий жангида енгил вазн тоифасида собиқ UFC камари соҳиби, мағлубият нималигини билмай келаётган Илия Топурия кутилмаганда америкалик тажрибали «ҳайлат» — Жастин Гейжига имкониятни бой бериб қўйган эди. Октагондаги даҳшатли ва аёвсиз тўқнашув давомида ўта оғир ва жиддий шикастланиб, тўғридан-тўғри шифохонага олиб кетилган машҳур спортчи ниҳоят соғлиғини тиклаб, мазкур омадсизлик юзасидан илк бор мухлисларига расмий муносабатини билдирди.
«Ҳеч қандай баҳона йўқ, бу спортнинг табиати»
Касалхона каравотидан туриб ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали баёнот берган Илия Топурия октагонда юз берган даҳшатли жароҳат тафсилотларини яшириб ўтирмади, бироқ мағлубиятни мардларча тан олди.
Даҳшатли жароҳат омиллари: Топуриянинг таъкидлашича, рақиби Жастин Гейжи илк раунднинг ўзидаёқ унинг ўнг кўзига жиддий шикаст етказган, иккинчи раундда эса ушбу нозик нуқтага яна бир бор даҳшатли зарба берган.
Тайёргарлик даражаси: Жангчи мағлубиятига соғлиғини баҳона қилмаслигини, мусобақадан аввал ўз ҳаётидаги энг мукаммал ва юқори савиядаги машғулот йиғинларини ўтказганини ҳамда октагонга руҳан ва жисмонан 100 фоиз шай ҳолатда тушганини алоҳида қайд этди.
Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали Илия Топуриянинг фаолиятидаги илк омадсизлик ва унинг реванш борасидаги қатъий режалари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва шов-шувли турнир
Октагондаги рақиб ва натижа
Жанг давомида олинган жиддий жароҳат
Топуриянинг фаолиятидаги мақоми
Спортчининг келгуси бош мақсади
Баёнотнинг асосий мазмуни
UFC Freedom 250
(Вашингтон шаҳри)
Жастин Гейжи
(4-раунддан сўнг ғалаба)
Ўнг кўзидан жиддий жароҳат олиш
Фаолиятидаги илк мағлубият
(Рекорд бузилди)
Гейжи билан мажбурий реванш жанги
Баҳона изламайди, кучлироқ бўлиб қайтади
«Шон-шуҳрат ва оғриқ доимо ёнма-ён юради»
Илия Топурия ММА оламида енгилмас деган номга эга эди ва ушбу муваффақиятсизлик унинг порлоқ фаолиятидаги энг биринчи расмий мағлубият сифатида йилномаларга муҳрланди. Шунга қарамай, собиқ чемпион руҳан синиб қолмаганини ва октагонга янада хавфлироқ тимсолда қайтишини маълум қилди.
Илия Топуриянинг шифохонадан туриб қилган ҳис-туйғуларга бой мурожаати:
«Жастин, сен ўша куни биринчи раунднинг ўзидаёқ мени ўнг кўзимдан маҳрум қилиб қўйдинг. Сўнгра, иккинчи раундда ҳам айнан ўша оғриқли нуқтага аниқ ва кучли зарба йўллашни уддаладинг. Мен бугун ўзимни оқлаш учун ҳеч қандай баҳона изламоқчи эмасман. Мен ушбу жангга қадар фаолиятимдаги энг яхши, энг мукаммал машғулот йиғинларидан бирини ўтаган эдим. Октагонга бутун диққат-эътиборимни жамлаб, максимал даражада тайёргарлик кўргандим ва жангга тўлиқ тайёр эдим. Аммо биз севган ушбу спортнинг табиати ва қонуниятлари шунақа — унда шон-шуҳрат ва аччиқ оғриқ ҳамиша бир-бирига эргашиб, ёнма-ён юради. Мен ҳозир мағлуб бўлдим, лекин буткул синганим йўқ. Энди яхшилаб дам оламан ва соғлиғимни қайта тиклайман. Сўнг, яшил майдонга, октагон ичига янада кучлироқ, янада донороқ ва рақиблар учун анча хавфлироқ жангчи бўлиб қайтиб келаман. Менга ишонаверинг... Жастин Гейжи билан ўртамиздаги бу қонли ҳикоя ҳали ўз якунига етгани йўқ. Бизда албатта даҳшатли реванш жанги бўлади!»
UFC оламидаги энг шиддатли ва қонли тўқнашувлар, дунё юлдузларининг майдон ташқарисидаги ҳаёти, жанглардан сўнг бериладиган эксклюзив интервьюлар ва спорт оламига оид энг ишончли қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…