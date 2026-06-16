Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенизация қилинган облигациялар бозорига янги қадам

·0·Иқтисодиёт
Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенизация қилинган облигациялар бозорига янги қадам

Дунёнинг етакчи криптовалюта биржаларидан бири бўлган Bybit реал активларни токенизация қилиш (РВА) йўналишида йирик қадам ташлади. Компания ПИМКО ва Чина Мерчантс Банк Интернатионал (КМБИ) томонидан бошқариладиган облигация фондларини ўз платформасига интеграция қилди. Бу янгилик анъанавий молия бозори ва блокчейн технологиялари ўртасидаги чегаралар тобора йўқолиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Bybit янги РВА Эарн платформаси доирасида икки турдаги токенизация қилинган фондни тақдим этди. Биринчиси — ПИМКО Дйнамик Инкоме Oppoртунитиес Фунд (ПДО) бўлиб, у корпоратив қарзлар, ипотека қимматли қоғозлари ва давлат облигацияларига инвестиция киритади. Иккинчиси — КМБИ Инвестмент Граде Бонд Фунд бўлиб, у Осиё ва глобал бозорлардаги юқори рейтингли кредит активларига йўналтирилган.

РВА бозорининг ўсиши ва технологик инфратузилма

Мазкур лойиҳа Плуме ва ДигиФТ компаниялари билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. ДигиФТ Сингапур ва Гонконгда тартибга солинадиган рақамли активлар биржаси сифатида фондларни токенизация қилишга масъул бўлса, Плуме тармоғи барча ончаин транзакциялар ва обуналар учун инфратузилма вазифасини ўтайди. RVA.xyz маълумотларига кўра, Плуме тармоғи аллақачон 210 дан ортиқ токенизация қилинган активларни қўллаб-қувватлайди ва сўнгги 30 кун ичида 512 миллион доллардан ортиқ транзакция ҳажмини қайд этган.

Bybit фойдаланувчилари ушбу маҳсулотларга USDC стабилкоини орқали обуна бўлишлари мумкин. Муҳими шундаки, биржа обуна бўлиш, маблағларни ечиб олиш ёки ончаин транзакциялар учун ҳеч қандай комиссия ундирмаслигини маълум қилди. Бироқ, инвестиция маҳсулотлари асосий капитални ҳимоя қилмайди ва даромад кафолатланмаган, бу эса крипто-инвесторлардан эҳтиёткорликни талаб этади.

Глобал тенденция ва истиқболлар

Токенизация қилинган реал активлар бозори жадал суръатлар билан ўсиб бормоқда. RVA.xyz таҳлилларига кўра, 12-июн ҳолатига кўра, ушбу бозорнинг умумий қиймати 31,8 миллиард долларга етган. Бунда АҚШ ғазначилик облигациялари (УС Треасурй) 14,9 миллиард доллар билан етакчилик қилмоқда. Шунингдек, хомашё товарлари (4,7 млрд доллар) ва акциялар (1,5 млрд доллар) ҳам ушбу экотизимда муҳим ўрин тутади.

Крипто компаниялари эндиликда активларни шунчаки токен кўринишида сақлашдан ташқарига чиқмоқда. Масалан, OKX биржаси BlackRock компаниясининг БУИДЛ фондини ўзининг гаров тизимига киритган бўлса, Archax платформаси токенизация қилинган қимматли қоғозлар учун реал вақт режимида фоиз тўловларини амалга ошириш тизимини ишга туширди. Bybit томонидан амалга оширилган ушбу ташаббус ҳам рақамли активлар бозорига катта ҳажмдаги институционал капитални жалб қилишга хизмат қилади.

BybitПИМКОКриптовалютаБлокчейнИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказдиБитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказдиБугун, 21:17NVIDIA қарийб 20 миллиард долларлик облигация чиқармоқда: Сунъий интеллект пойгасиNVIDIA қарийб 20 миллиард долларлик облигация чиқармоқда: Сунъий интеллект пойгасиБугун, 21:12АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассис тайинладиАҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассис тайинладиБугун, 20:10Kraken АҚШда тартибга солинадиган муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйдиKraken АҚШда тартибга солинадиган муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйдиБугун, 19:17Bitcoin тармоғида янги давр: Ковенантс технологияси ва унинг имкониятлариBitcoin тармоғида янги давр: Ковенантс технологияси ва унинг имкониятлариКеча, 18:12Bitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнозиBitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнозиКеча, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда