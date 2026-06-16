Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенизация қилинган облигациялар бозорига янги қадам
Дунёнинг етакчи криптовалюта биржаларидан бири бўлган Bybit реал активларни токенизация қилиш (РВА) йўналишида йирик қадам ташлади. Компания ПИМКО ва Чина Мерчантс Банк Интернатионал (КМБИ) томонидан бошқариладиган облигация фондларини ўз платформасига интеграция қилди. Бу янгилик анъанавий молия бозори ва блокчейн технологиялари ўртасидаги чегаралар тобора йўқолиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Bybit янги РВА Эарн платформаси доирасида икки турдаги токенизация қилинган фондни тақдим этди. Биринчиси — ПИМКО Дйнамик Инкоме Oppoртунитиес Фунд (ПДО) бўлиб, у корпоратив қарзлар, ипотека қимматли қоғозлари ва давлат облигацияларига инвестиция киритади. Иккинчиси — КМБИ Инвестмент Граде Бонд Фунд бўлиб, у Осиё ва глобал бозорлардаги юқори рейтингли кредит активларига йўналтирилган.
РВА бозорининг ўсиши ва технологик инфратузилмаМазкур лойиҳа Плуме ва ДигиФТ компаниялари билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. ДигиФТ Сингапур ва Гонконгда тартибга солинадиган рақамли активлар биржаси сифатида фондларни токенизация қилишга масъул бўлса, Плуме тармоғи барча ончаин транзакциялар ва обуналар учун инфратузилма вазифасини ўтайди. RVA.xyz маълумотларига кўра, Плуме тармоғи аллақачон 210 дан ортиқ токенизация қилинган активларни қўллаб-қувватлайди ва сўнгги 30 кун ичида 512 миллион доллардан ортиқ транзакция ҳажмини қайд этган.
Bybit фойдаланувчилари ушбу маҳсулотларга USDC стабилкоини орқали обуна бўлишлари мумкин. Муҳими шундаки, биржа обуна бўлиш, маблағларни ечиб олиш ёки ончаин транзакциялар учун ҳеч қандай комиссия ундирмаслигини маълум қилди. Бироқ, инвестиция маҳсулотлари асосий капитални ҳимоя қилмайди ва даромад кафолатланмаган, бу эса крипто-инвесторлардан эҳтиёткорликни талаб этади.
Глобал тенденция ва истиқболларТокенизация қилинган реал активлар бозори жадал суръатлар билан ўсиб бормоқда. RVA.xyz таҳлилларига кўра, 12-июн ҳолатига кўра, ушбу бозорнинг умумий қиймати 31,8 миллиард долларга етган. Бунда АҚШ ғазначилик облигациялари (УС Треасурй) 14,9 миллиард доллар билан етакчилик қилмоқда. Шунингдек, хомашё товарлари (4,7 млрд доллар) ва акциялар (1,5 млрд доллар) ҳам ушбу экотизимда муҳим ўрин тутади.
Крипто компаниялари эндиликда активларни шунчаки токен кўринишида сақлашдан ташқарига чиқмоқда. Масалан, OKX биржаси BlackRock компаниясининг БУИДЛ фондини ўзининг гаров тизимига киритган бўлса, Archax платформаси токенизация қилинган қимматли қоғозлар учун реал вақт режимида фоиз тўловларини амалга ошириш тизимини ишга туширди. Bybit томонидан амалга оширилган ушбу ташаббус ҳам рақамли активлар бозорига катта ҳажмдаги институционал капитални жалб қилишга хизмат қилади.
…