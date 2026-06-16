Ламине Ямал кутилган натижани бермади: Кабо-Верде ака-укалари Испанияга қарши сирларни очди
Жаҳон чемпионати доирасида Испания ва Кабо-Верде терма жамоалари ўртасида қайд этилган кутилмаган дуранг футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Мазкур учрашувда кўпчиликнинг эътибори Барселона ва Испания футболининг янги юлдузи Ламине Ямалга қаратилган эди, бироқ майдон эгалари ёш иқтидорнинг барча ҳаракатларини чиппакка чиқаришга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кабо-Верде терма жамоаси сафида ҳаракат қилган ака-ука Ларос ва Дерой Дуарте ESPN нашрига берган интервюсида ушбу тарихий ўйин тафсилотлари билан ўртоқлашди. Уларнинг сўзларига кўра, Ламине Ямал майдонга тушишидан аввал унинг даражаси ва обрўси сезилиб турган бўлса-да, жамоа ҳимоячилари уни тўхтатишга руҳан тайёр бўлишган.
Аура ва майдондаги ҳақиқат"Мухлисларнинг ҳайқириғидан ва унинг аурасидан майдонга жиддий футболчи тушаётганини ҳис қиласиз," – дейди Дерой Дуарте. "Бироқ у тўпга биринчи марта тегиши билан чап қанот ҳимоячимиз ва вингеримиз унинг устига ёпирилди. Ўша лаҳзада биз бугун у ҳеч нарса қила олмаслигини тушуниб етдик".
Учрашувнинг сўнгги 20 дақиқасида майдонга тушган Ламине Ямал Испания ҳужумларига кескинлик олиб кира олмади. Кабо-Верде жамоасининг тартибли ҳимояси ва интизоми европалик гранднинг ҳужум чизиғини бутунлай зарарсизлантирди. Бу натижа турнир дебютантлари учун ғалабага тенг дуранг сифатида баҳоланмоқда.
Ака-ука Дуарте учун бу ўйин нафақат спорт натижаси, балки оилавий ғурур масаласи ҳам эди. Ларос ўйинни асосий таркибда бошлаб, бир соатдан сўнг ўз ўрнини укасига бўшатиб берди. "Бу бироз ғалати ҳолат, аслида майдонда бирга бўлишни истардик, лекин биз бир-биримиз учун қайғурамиз. Мен захирага олингач, ҳақиқий ҳаяжон бошланди," – дея қўшимча қилди Ларос.
Жаҳон даражасидаги эътирофГарчи Ламине Ямални тўхтатиб қолишган бўлса-да, Кабо-Верде футболчилари рақибнинг умумий савиясини юқори баҳолашди. Улар Родри ва Педри каби юлдузларнинг тўп билан муомаласи ва майдонни кўриш қобилиятини алоҳида эътироф этишди. "Кимдир кутилмаганда бурилиб кетса ёки ажойиб пас берса, бу ҳақиқий жаҳон даражаси эканини ҳис қиласиз," – дейди ака-укалар.
Ушбу натижа Кабо-Верде халқи ва футболчиларнинг оила аъзолари учун унутилмас воқеага айланди. Ўйиндан сўнг Дуарте ака-укалари ўз ота-оналарининг кўзларида ёш кўришганини, бу эса улар учун энг катта мукофот эканини таъкидлашди. Шунингдек, жамоанинг фахрий дарвозабони Возинҳа ҳам ўзининг 90-учрашувида дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолгани учун ҳиссиётларини жиловлай олмади.
Кабо-Верденинг ушбу муваффақияти кичик давлатларнинг ҳам футбол гигантларига муносиб қаршилик кўрсата олишини яна бир бор исботлади. Германиянинг Кюрасао устидан қозонган 7:1 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг, кўпчилик Кабо-Верде ҳам шундай қисматга дуч келишини тахмин қилган эди, бироқ "Мовий акулалар" барча прогнозларни йўққа чиқарди.
…