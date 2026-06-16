Ламине Ямал кутилган натижани бермади: Кабо-Верде ака-укалари Испанияга қарши сирларни очди

·26·Спорт
Ламине Ямал кутилган натижани бермади: Кабо-Верде ака-укалари Испанияга қарши сирларни очди

Жаҳон чемпионати доирасида Испания ва Кабо-Верде терма жамоалари ўртасида қайд этилган кутилмаган дуранг футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Мазкур учрашувда кўпчиликнинг эътибори Барселона ва Испания футболининг янги юлдузи Ламине Ямалга қаратилган эди, бироқ майдон эгалари ёш иқтидорнинг барча ҳаракатларини чиппакка чиқаришга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кабо-Верде терма жамоаси сафида ҳаракат қилган ака-ука Ларос ва Дерой Дуарте ESPN нашрига берган интервюсида ушбу тарихий ўйин тафсилотлари билан ўртоқлашди. Уларнинг сўзларига кўра, Ламине Ямал майдонга тушишидан аввал унинг даражаси ва обрўси сезилиб турган бўлса-да, жамоа ҳимоячилари уни тўхтатишга руҳан тайёр бўлишган.

Аура ва майдондаги ҳақиқат

"Мухлисларнинг ҳайқириғидан ва унинг аурасидан майдонга жиддий футболчи тушаётганини ҳис қиласиз," – дейди Дерой Дуарте. "Бироқ у тўпга биринчи марта тегиши билан чап қанот ҳимоячимиз ва вингеримиз унинг устига ёпирилди. Ўша лаҳзада биз бугун у ҳеч нарса қила олмаслигини тушуниб етдик".

Учрашувнинг сўнгги 20 дақиқасида майдонга тушган Ламине Ямал Испания ҳужумларига кескинлик олиб кира олмади. Кабо-Верде жамоасининг тартибли ҳимояси ва интизоми европалик гранднинг ҳужум чизиғини бутунлай зарарсизлантирди. Бу натижа турнир дебютантлари учун ғалабага тенг дуранг сифатида баҳоланмоқда.

Ака-ука Дуарте учун бу ўйин нафақат спорт натижаси, балки оилавий ғурур масаласи ҳам эди. Ларос ўйинни асосий таркибда бошлаб, бир соатдан сўнг ўз ўрнини укасига бўшатиб берди. "Бу бироз ғалати ҳолат, аслида майдонда бирга бўлишни истардик, лекин биз бир-биримиз учун қайғурамиз. Мен захирага олингач, ҳақиқий ҳаяжон бошланди," – дея қўшимча қилди Ларос.

Жаҳон даражасидаги эътироф

Гарчи Ламине Ямални тўхтатиб қолишган бўлса-да, Кабо-Верде футболчилари рақибнинг умумий савиясини юқори баҳолашди. Улар Родри ва Педри каби юлдузларнинг тўп билан муомаласи ва майдонни кўриш қобилиятини алоҳида эътироф этишди. "Кимдир кутилмаганда бурилиб кетса ёки ажойиб пас берса, бу ҳақиқий жаҳон даражаси эканини ҳис қиласиз," – дейди ака-укалар.

Ушбу натижа Кабо-Верде халқи ва футболчиларнинг оила аъзолари учун унутилмас воқеага айланди. Ўйиндан сўнг Дуарте ака-укалари ўз ота-оналарининг кўзларида ёш кўришганини, бу эса улар учун энг катта мукофот эканини таъкидлашди. Шунингдек, жамоанинг фахрий дарвозабони Возинҳа ҳам ўзининг 90-учрашувида дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолгани учун ҳиссиётларини жиловлай олмади.

Кабо-Верденинг ушбу муваффақияти кичик давлатларнинг ҳам футбол гигантларига муносиб қаршилик кўрсата олишини яна бир бор исботлади. Германиянинг Кюрасао устидан қозонган 7:1 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг, кўпчилик Кабо-Верде ҳам шундай қисматга дуч келишини тахмин қилган эди, бироқ "Мовий акулалар" барча прогнозларни йўққа чиқарди.

Ламине ЯмалИспанияКабо-ВердеЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энзо Фернандез Аргентина терма жамоасида Лионель Месси ўрнини эгаллашни орзу қилмоқдаЭнзо Фернандез Аргентина терма жамоасида Лионель Месси ўрнини эгаллашни орзу қилмоқдаБугун, 21:30Белгия ва Миср ўйини дуранг билан якунландиБелгия ва Миср ўйини дуранг билан якунландиБугун, 20:59Feyenoordда катта ўзгаришлар: Арне Слотнинг ёрдамчилари Роттердамга қайтмоқдаFeyenoordда катта ўзгаришлар: Арне Слотнинг ёрдамчилари Роттердамга қайтмоқдаБугун, 20:35Йошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзоладиЙошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзоладиБугун, 20:08Илия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиИлия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 19:59Родри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиРодри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиБугун, 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди