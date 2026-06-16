АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассис тайинлади
АҚШнинг Товар фючерслари савдоси бўйича комиссияси (CFTC) рақамли активлар бозорини тартибга солиш ва блокчейн технологиялари устидан назоратни кучайтириш йўлида муҳим қадам ташлади. Агентлик раиси Майкл Селиг томонидан эълон қилинган қарорга кўра, Доналд Баттле комиссиянинг маълумотлар инновацияси бўйича бош директори лавозимига тайинланди. Ушбу тайинлов АҚШ молия тизимида криптовалюталар билан боғлиқ жиноятларга қарши курашиш ва технологик назоратни янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Доналд Баттле ушбу соҳада улкан тажрибага эга мутахассис ҳисобланади. У мазкур лавозимга ўтишидан аввал АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEC) қошидаги крипто-вазифалар гуруҳи маслаҳатчиси бўлиб ишлаган. Шунингдек, унинг фаолияти давомида Ғазначилик департаментининг Молиявий жиноятларга қарши кураш тармоғида (ФинСEН) крипто-ҳуқуқни муҳофаза қилиш бўйича мутахассис сифатида фаолият юритгани унинг малакасидан далолат беради.
Блокчейн экспертизаси ва сунъий интеллектМайкл Селиг тайинловни изоҳлар экан, Баттленинг маълумотлар фани, блокчейн экспертизаси (форенцикс), дастурлаш интерфейслари ва энг замонавий AI (сунъий интеллект) ечимлари бўйича билимларини алоҳида таъкидлади. Бу каби кўникмалар CFTC учун крипто-транзакцияларни таҳлил қилиш ва бозордаги манипуляцияларни аниқлашда жуда муҳим ҳисобланади. Коинтелеграпҳ нашри маълумотларига кўра, ушбу тайинлов агентликнинг крипто-тартибга солиш борасидаги ваколатларини кенгайтиришга бўлган интилишини акс эттиради.
Ҳозирги вақтда АҚШ Конгресси CFTC ва SEC ўртасидаги ваколатларни қайта кўриб чиқишни назарда тутувчи CLARITY Act қонун лойиҳаси устида ишламоқда. Доналд Баттленинг тажрибаси агентликка рақамли активлар бозори таркибини ислоҳ қилиш жараёнида устунлик бериши кутилмоқда. Бу айниқса Bitcoin ва Ethereum каби йирик активлар билан боғлиқ фючерс шартномалари кўпаяётган бир пайтда долзарбдир.
Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, CFTC сўнгги пайтларда Kalshi ва Polymarket каби прогноз бозорлари платформаларини тартибга солиш бўйича фаол кураш олиб бормоқда. Агентлик ушбу платформалар устидан мутлақ юрисдикцияга эга эканлигини даъво қилиб, уларни ноқонуний қимор ўйинлари сифатида баҳолашга уринаётган штат даражасидаги расмийлар билан судлашмоқда. Баттленинг келиши ушбу ҳуқуқий баҳсларда маълумотларга асосланган далилларни шакллантиришга ёрдам беради.
Янги қоидалар ва бозор истиқболлариЯқинда CFTC спорт тадбирлари бўйича шартномаларни "тасодифий ўйинлар"дан ажратишни кўзда тутувчи янги қоидалар лойиҳасини тақдим этди. Ушбу ҳужжат лойиҳаси бўйича жамоатчилик муҳокамаси 45 кун давом этади. Бу каби қадамлар Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам муҳим сигналдир, чунки АҚШ молия бозоридаги ҳар қандай ўзгариш глобал крипто-иқтисодиётга, жумладан Bitcoin нархи ва блокчейн лойиҳаларининг қонунийлигига бевосита таъсир кўрсатади.
Хулоса қилиб айтганда, CFTC томонидан Доналд Баттленинг ишга олиниши АҚШ молия тизимининг криптовалюталарга нисбатан янада қатъий ва технологик ёндашувга ўтаётганини англатади. Бу нафақат фирибгарликларнинг олдини олиш, балки рақамли активлар бозорини институционал инвесторлар учун янада шаффоф ва хавфсиз қилишга хизмат қилади.
…