АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассис тайинлади

·0·Иқтисодиёт
АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассис тайинлади

АҚШнинг Товар фючерслари савдоси бўйича комиссияси (CFTC) рақамли активлар бозорини тартибга солиш ва блокчейн технологиялари устидан назоратни кучайтириш йўлида муҳим қадам ташлади. Агентлик раиси Майкл Селиг томонидан эълон қилинган қарорга кўра, Доналд Баттле комиссиянинг маълумотлар инновацияси бўйича бош директори лавозимига тайинланди. Ушбу тайинлов АҚШ молия тизимида криптовалюталар билан боғлиқ жиноятларга қарши курашиш ва технологик назоратни янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Доналд Баттле ушбу соҳада улкан тажрибага эга мутахассис ҳисобланади. У мазкур лавозимга ўтишидан аввал АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEC) қошидаги крипто-вазифалар гуруҳи маслаҳатчиси бўлиб ишлаган. Шунингдек, унинг фаолияти давомида Ғазначилик департаментининг Молиявий жиноятларга қарши кураш тармоғида (ФинСEН) крипто-ҳуқуқни муҳофаза қилиш бўйича мутахассис сифатида фаолият юритгани унинг малакасидан далолат беради.

Блокчейн экспертизаси ва сунъий интеллект

Майкл Селиг тайинловни изоҳлар экан, Баттленинг маълумотлар фани, блокчейн экспертизаси (форенцикс), дастурлаш интерфейслари ва энг замонавий AI (сунъий интеллект) ечимлари бўйича билимларини алоҳида таъкидлади. Бу каби кўникмалар CFTC учун крипто-транзакцияларни таҳлил қилиш ва бозордаги манипуляцияларни аниқлашда жуда муҳим ҳисобланади. Коинтелеграпҳ нашри маълумотларига кўра, ушбу тайинлов агентликнинг крипто-тартибга солиш борасидаги ваколатларини кенгайтиришга бўлган интилишини акс эттиради.

Ҳозирги вақтда АҚШ Конгресси CFTC ва SEC ўртасидаги ваколатларни қайта кўриб чиқишни назарда тутувчи CLARITY Act қонун лойиҳаси устида ишламоқда. Доналд Баттленинг тажрибаси агентликка рақамли активлар бозори таркибини ислоҳ қилиш жараёнида устунлик бериши кутилмоқда. Бу айниқса Bitcoin ва Ethereum каби йирик активлар билан боғлиқ фючерс шартномалари кўпаяётган бир пайтда долзарбдир.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, CFTC сўнгги пайтларда Kalshi ва Polymarket каби прогноз бозорлари платформаларини тартибга солиш бўйича фаол кураш олиб бормоқда. Агентлик ушбу платформалар устидан мутлақ юрисдикцияга эга эканлигини даъво қилиб, уларни ноқонуний қимор ўйинлари сифатида баҳолашга уринаётган штат даражасидаги расмийлар билан судлашмоқда. Баттленинг келиши ушбу ҳуқуқий баҳсларда маълумотларга асосланган далилларни шакллантиришга ёрдам беради.

Янги қоидалар ва бозор истиқболлари

Яқинда CFTC спорт тадбирлари бўйича шартномаларни "тасодифий ўйинлар"дан ажратишни кўзда тутувчи янги қоидалар лойиҳасини тақдим этди. Ушбу ҳужжат лойиҳаси бўйича жамоатчилик муҳокамаси 45 кун давом этади. Бу каби қадамлар Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам муҳим сигналдир, чунки АҚШ молия бозоридаги ҳар қандай ўзгариш глобал крипто-иқтисодиётга, жумладан Bitcoin нархи ва блокчейн лойиҳаларининг қонунийлигига бевосита таъсир кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, CFTC томонидан Доналд Баттленинг ишга олиниши АҚШ молия тизимининг криптовалюталарга нисбатан янада қатъий ва технологик ёндашувга ўтаётганини англатади. Бу нафақат фирибгарликларнинг олдини олиш, балки рақамли активлар бозорини институционал инвесторлар учун янада шаффоф ва хавфсиз қилишга хизмат қилади.

CFTCКриптовалютаБлокчейнАҚШИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Kraken АҚШда тартибга солинадиган муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйдиKraken АҚШда тартибга солинадиган муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйдиБугун, 19:17Bitcoin тармоғида янги давр: Ковенантс технологияси ва унинг имкониятлариBitcoin тармоғида янги давр: Ковенантс технологияси ва унинг имкониятлариКеча, 18:12Bitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнозиBitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнозиКеча, 17:15Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниBitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниКеча, 16:13АҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаАҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаКеча, 14:35MicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитдиMicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитдиКеча, 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда