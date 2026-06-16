NVIDIA қарийб 20 миллиард долларлик облигация чиқармоқда: Сунъий интеллект пойгаси
Дунёнинг энг қиммат компанияларидан бири ҳисобланган NVIDIA корпорацияси сунъий интеллект (AI) инфратузилмасини кенгайтириш ва мавжуд қарзларини қайта молиялаштириш мақсадида 20 миллиард долларлик облигациялар чиқаришни режалаштирмоқда. Ушбу қадам нафақат технология гигантининг ўз мавқеини мустаҳкамлашга интилаётганини, балки глобал бозорда AI технологияларига бўлган талаб мисли кўрилмаган даражада юқори эканини англатади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Bloomberg хабарига кўра, NVIDIA етти хил муддатга эга бўлган қимматли қоғозларни бозорга чиқаради. Уларнинг амал қилиш муддати 2 йилдан 30 йилгача бўлиши кутилмоқда. Энг узоқ муддатли облигациялар бўйича даромадлилик АҚШ ғазначилик облигацияларига қараганда тахминан 0,9 фоиз пунктга юқори бўлиши прогноз қилинмоқда. Бу инвесторларнинг AI соҳасига бўлган ишончи ва ушбу йўналишдаги капитал оқимининг барқарорлигидан далолат беради.
NVIDIA ҳозирда йирик тил моделларини (LLM) қувватлантирувчи GPU (график процессорлар) бозорида мутлақ етакчи ҳисобланади. Компаниянинг капитал харажатлари ва инвестицион режалари бутун технология саноати учун ўзига хос барометр вазифасини ўтайди. Бундай улкан маблағнинг жалб қилиниши булутли ҳисоблаш хизматлари ва маълумотлар марказларига бўлган эҳтиёж келажакда ҳам ўсишда давом этишини кўрсатмоқда.
Bitcoin майнерларининг янги стратегиясиҚизиқарли жиҳати шундаки, NVIDIA ва AI соҳасидаги ушбу бум Bitcoin майнерлари учун ҳам янги имкониятлар эшигини очмоқда. Криптовалюта қазиб олиш билан шуғулланувчи кўплаб компаниялар ўзларининг юқори энергия сарфлайдиган инфратузилмаларини юқори унумдорликдаги ҳисоблаш (HPК) ва AI хостингига мослаштиришни бошладилар.
Аввалари фақат криптовалюта қазиб олишга ихтисослашган қуйидаги компаниялар ҳозирда ўз йўналишини диверсификация қилмоқда:
- ҲИВE Дигитал
- ТераВулф
- Ҳут 8
- КлеанSpark
Ушбу компаниялар ўзларининг мавжуд маълумотлар марказлари ва электр энергияси бўйича имтиёзли шартномаларидан фойдаланиб, AI инфратузилмаси провайдерларига айланмоқда. Бу стратегия айниқса 2024-йил апрель ойида юз берган Bitcoin ҳалвинг жараёнидан сўнг долзарб бўлиб қолди. Ҳалвинг натижасида майнерларнинг даромади камайиб, операцион харажатлар ошган бир пайтда, AI соҳасига ўтиш молиявий барқарорликни таъминлашнинг асосий йўлига айланди.
Таҳлилчиларнинг фикрича, ҳозирда Bitcoin майнерлари тарихий энг мураккаб даврни бошдан кечирмоқда. ТеЭнергйМаг маълумотларига кўра, майнерлар ўтган йилнинг октябридан жорий йилнинг мартигача бўлган даврда 15 мингдан ортиқ BTC сотишга мажбур бўлишган. Bitcoin нархи 126 минг доллардан юқори бўлган чўққи нуқталарида ҳам ғазначилик захираларини сотиш суръати пасаймаган, бу эса соҳа вакиллари ўз бизнес моделларини қайта кўриб чиқаётганини тасдиқлайди.
Хулоса қилиб айтганда, NVIDIA томонидан жалб қилинаётган 20 миллиард долларлик инвестиция нафақат чип ишлаб чиқарувчининг ўсишига, балки бутун рақамли иқтисодиётнинг, жумладан крипто-саноатнинг ҳам трансформациясига хизмат қилади. AI ва блокчейн инфратузилмаларининг бирлашиши келажакда юқори технологияли маълумотлар марказларининг янги авлодини шакллантириши кутилмоқда.
…