NVIDIA қарийб 20 миллиард долларлик облигация чиқармоқда: Сунъий интеллект пойгаси

·0·Иқтисодиёт
NVIDIA қарийб 20 миллиард долларлик облигация чиқармоқда: Сунъий интеллект пойгаси

Дунёнинг энг қиммат компанияларидан бири ҳисобланган NVIDIA корпорацияси сунъий интеллект (AI) инфратузилмасини кенгайтириш ва мавжуд қарзларини қайта молиялаштириш мақсадида 20 миллиард долларлик облигациялар чиқаришни режалаштирмоқда. Ушбу қадам нафақат технология гигантининг ўз мавқеини мустаҳкамлашга интилаётганини, балки глобал бозорда AI технологияларига бўлган талаб мисли кўрилмаган даражада юқори эканини англатади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Bloomberg хабарига кўра, NVIDIA етти хил муддатга эга бўлган қимматли қоғозларни бозорга чиқаради. Уларнинг амал қилиш муддати 2 йилдан 30 йилгача бўлиши кутилмоқда. Энг узоқ муддатли облигациялар бўйича даромадлилик АҚШ ғазначилик облигацияларига қараганда тахминан 0,9 фоиз пунктга юқори бўлиши прогноз қилинмоқда. Бу инвесторларнинг AI соҳасига бўлган ишончи ва ушбу йўналишдаги капитал оқимининг барқарорлигидан далолат беради.

NVIDIA ҳозирда йирик тил моделларини (LLM) қувватлантирувчи GPU (график процессорлар) бозорида мутлақ етакчи ҳисобланади. Компаниянинг капитал харажатлари ва инвестицион режалари бутун технология саноати учун ўзига хос барометр вазифасини ўтайди. Бундай улкан маблағнинг жалб қилиниши булутли ҳисоблаш хизматлари ва маълумотлар марказларига бўлган эҳтиёж келажакда ҳам ўсишда давом этишини кўрсатмоқда.

Bitcoin майнерларининг янги стратегияси

Қизиқарли жиҳати шундаки, NVIDIA ва AI соҳасидаги ушбу бум Bitcoin майнерлари учун ҳам янги имкониятлар эшигини очмоқда. Криптовалюта қазиб олиш билан шуғулланувчи кўплаб компаниялар ўзларининг юқори энергия сарфлайдиган инфратузилмаларини юқори унумдорликдаги ҳисоблаш (HPК) ва AI хостингига мослаштиришни бошладилар.

Аввалари фақат криптовалюта қазиб олишга ихтисослашган қуйидаги компаниялар ҳозирда ўз йўналишини диверсификация қилмоқда:

  • ҲИВE Дигитал
  • ТераВулф
  • Ҳут 8
  • КлеанSpark

Ушбу компаниялар ўзларининг мавжуд маълумотлар марказлари ва электр энергияси бўйича имтиёзли шартномаларидан фойдаланиб, AI инфратузилмаси провайдерларига айланмоқда. Бу стратегия айниқса 2024-йил апрель ойида юз берган Bitcoin ҳалвинг жараёнидан сўнг долзарб бўлиб қолди. Ҳалвинг натижасида майнерларнинг даромади камайиб, операцион харажатлар ошган бир пайтда, AI соҳасига ўтиш молиявий барқарорликни таъминлашнинг асосий йўлига айланди.

Таҳлилчиларнинг фикрича, ҳозирда Bitcoin майнерлари тарихий энг мураккаб даврни бошдан кечирмоқда. ТеЭнергйМаг маълумотларига кўра, майнерлар ўтган йилнинг октябридан жорий йилнинг мартигача бўлган даврда 15 мингдан ортиқ BTC сотишга мажбур бўлишган. Bitcoin нархи 126 минг доллардан юқори бўлган чўққи нуқталарида ҳам ғазначилик захираларини сотиш суръати пасаймаган, бу эса соҳа вакиллари ўз бизнес моделларини қайта кўриб чиқаётганини тасдиқлайди.

Хулоса қилиб айтганда, NVIDIA томонидан жалб қилинаётган 20 миллиард долларлик инвестиция нафақат чип ишлаб чиқарувчининг ўсишига, балки бутун рақамли иқтисодиётнинг, жумладан крипто-саноатнинг ҳам трансформациясига хизмат қилади. AI ва блокчейн инфратузилмаларининг бирлашиши келажакда юқори технологияли маълумотлар марказларининг янги авлодини шакллантириши кутилмоқда.

NvidiaBitcoinСунъий IntelлектИнвестицияКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказдиБитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказдиБугун, 21:17Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенизация қилинган облигациялар бозорига янги қадамBybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенизация қилинган облигациялар бозорига янги қадамБугун, 21:11АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассис тайинладиАҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассис тайинладиБугун, 20:10Kraken АҚШда тартибга солинадиган муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйдиKraken АҚШда тартибга солинадиган муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйдиБугун, 19:17Bitcoin тармоғида янги давр: Ковенантс технологияси ва унинг имкониятлариBitcoin тармоғида янги давр: Ковенантс технологияси ва унинг имкониятлариКеча, 18:12Bitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнозиBitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнозиКеча, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда