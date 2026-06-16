БитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказди
Криптовалюта бозоридаги беқарорлик ва нархларнинг пасайишига қарамай, йирик инвестиция компаниялари рақамли активларни жамғаришда давом этмоқда. Хусусан, БитМине Иммерсион Течнологиес ўтган ҳафта давомида ўзининг Ethereum (ETH) портфелини сезиларли даражада кенгайтириб, дунёдаги иккинчи йирик криптоактивнинг умумий таъминотидаги улушини оширди. Бу қадам компаниянинг узоқ муддатли стратегияси ва бозорнинг тикланишига бўлган ишончини англатади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
ДропсТаб маълумотларига кўра, БитМине сўнгги етти кун ичида яна 76 881 дона ETH сотиб олган. Ушбу харидлар Ethereum нархи 1600 доллардан пастга тушган даврга тўғри келди, бу эса компанияга активнинг ўртача харид нархини пасайтириш имконини берди. Ҳозирда БитМине тасарруфида жами 5 620 754 дона ETH мавжуд бўлиб, уларнинг ўртача харид нархи 1 718 долларни ташкил этмоқда.
Стратегик мақсад ва бозор улушиБитМине компаниясининг асосий мақсади Ethereum умумий айланмасининг 5 фоизига эгалик қилишдир. Сўнгги харидлардан сўнг компания ушбу кўрсаткичга янада яқинлашди ва ҳозирда барча муомаладаги ETH токенларининг тахминан 4,66 фоизини назорат қилмоқда. Таққослаш учун, Ethereum тармоғидаги жами токенлар миқдори 120,68 миллион донани ташкил этади.
Қизиғи шундаки, жорий нархларда компаниянинг Ethereum портфели тахминан 10,2 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бироқ, бозорнинг умумий пасайиши туфайли БитМине ҳозирда қарийб 9 миллиард долларлик реализация қилинмаган (қоғоздаги) зарарни бошдан кечирмоқда. Шунга қарамай, компания ўз активларини сотиш ўрнига, уларни стакинг орқали кўпайтиришни афзал кўрмоқда.
Стакинг ва пассив даромад манбалариБитМине ўзининг 4,1 миллиондан ортиқ ETH активларини стакинг дастурларига жойлаштирган. Ушбу активларнинг жорий қиймати 8,1 миллиард долларга тенг. Стакинг жараёни компанияга Ethereum тармоғи хавфсизлигини таъминлашда иштирок этиш эвазига доимий равишда мукофотлар олиш имконини беради. Бу усул бозор нархлари паст бўлган даврда ҳам барқарор даромад келтирувчи манба бўлиб хизмат қилади.
Криптовалюта бозоридаги умумий вазият эса бироз мураккаблигича қолмоқда. СоСоВалуе маълумотларига кўра, Ethereum асосидаги спот ETF фондларидан маблағларнинг чиқиб кетиши кузатилмоқда. Масалан, ўтган ҳафтада кетма-кет тўрт кун давомида ушбу фондлардан капитал чиқиши қайд этилди. BlackRock компаниясининг иШарес Ethereum Труст (ETHА) фонди ҳозирда 4,75 миллиард долларлик активлари билан АҚШдаги энг йирик ETH ETF бўлиб турибди.
Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу ҳолат муҳим сигнал ҳисобланади. Дунё миқёсидаги йирик ўйинчиларнинг нарх тушишидан фойдаланиб активларни жамғариши, одатда, келгусидаги ўсиш даврига тайёргарлик сифатида талқин қилинади. Ethereum тармоғининг технологик янгиланишлари ва стакинг имкониятлари уни нафақат спекулятив актив, балки узоқ муддатли инвестиция воситаси сифатида ҳам жозибадор қилмоқда.
…