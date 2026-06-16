БитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказди

·0·Иқтисодиёт
БитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказди

Криптовалюта бозоридаги беқарорлик ва нархларнинг пасайишига қарамай, йирик инвестиция компаниялари рақамли активларни жамғаришда давом этмоқда. Хусусан, БитМине Иммерсион Течнологиес ўтган ҳафта давомида ўзининг Ethereum (ETH) портфелини сезиларли даражада кенгайтириб, дунёдаги иккинчи йирик криптоактивнинг умумий таъминотидаги улушини оширди. Бу қадам компаниянинг узоқ муддатли стратегияси ва бозорнинг тикланишига бўлган ишончини англатади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

ДропсТаб маълумотларига кўра, БитМине сўнгги етти кун ичида яна 76 881 дона ETH сотиб олган. Ушбу харидлар Ethereum нархи 1600 доллардан пастга тушган даврга тўғри келди, бу эса компанияга активнинг ўртача харид нархини пасайтириш имконини берди. Ҳозирда БитМине тасарруфида жами 5 620 754 дона ETH мавжуд бўлиб, уларнинг ўртача харид нархи 1 718 долларни ташкил этмоқда.

Стратегик мақсад ва бозор улуши

БитМине компаниясининг асосий мақсади Ethereum умумий айланмасининг 5 фоизига эгалик қилишдир. Сўнгги харидлардан сўнг компания ушбу кўрсаткичга янада яқинлашди ва ҳозирда барча муомаладаги ETH токенларининг тахминан 4,66 фоизини назорат қилмоқда. Таққослаш учун, Ethereum тармоғидаги жами токенлар миқдори 120,68 миллион донани ташкил этади.

Қизиғи шундаки, жорий нархларда компаниянинг Ethereum портфели тахминан 10,2 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бироқ, бозорнинг умумий пасайиши туфайли БитМине ҳозирда қарийб 9 миллиард долларлик реализация қилинмаган (қоғоздаги) зарарни бошдан кечирмоқда. Шунга қарамай, компания ўз активларини сотиш ўрнига, уларни стакинг орқали кўпайтиришни афзал кўрмоқда.

Стакинг ва пассив даромад манбалари

БитМине ўзининг 4,1 миллиондан ортиқ ETH активларини стакинг дастурларига жойлаштирган. Ушбу активларнинг жорий қиймати 8,1 миллиард долларга тенг. Стакинг жараёни компанияга Ethereum тармоғи хавфсизлигини таъминлашда иштирок этиш эвазига доимий равишда мукофотлар олиш имконини беради. Бу усул бозор нархлари паст бўлган даврда ҳам барқарор даромад келтирувчи манба бўлиб хизмат қилади.

Криптовалюта бозоридаги умумий вазият эса бироз мураккаблигича қолмоқда. СоСоВалуе маълумотларига кўра, Ethereum асосидаги спот ETF фондларидан маблағларнинг чиқиб кетиши кузатилмоқда. Масалан, ўтган ҳафтада кетма-кет тўрт кун давомида ушбу фондлардан капитал чиқиши қайд этилди. BlackRock компаниясининг иШарес Ethereum Труст (ETHА) фонди ҳозирда 4,75 миллиард долларлик активлари билан АҚШдаги энг йирик ETH ETF бўлиб турибди.

Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу ҳолат муҳим сигнал ҳисобланади. Дунё миқёсидаги йирик ўйинчиларнинг нарх тушишидан фойдаланиб активларни жамғариши, одатда, келгусидаги ўсиш даврига тайёргарлик сифатида талқин қилинади. Ethereum тармоғининг технологик янгиланишлари ва стакинг имкониятлари уни нафақат спекулятив актив, балки узоқ муддатли инвестиция воситаси сифатида ҳам жозибадор қилмоқда.

BitcoinEthereumКриптовалютаБитМинеИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA қарийб 20 миллиард долларлик облигация чиқармоқда: Сунъий интеллект пойгасиNVIDIA қарийб 20 миллиард долларлик облигация чиқармоқда: Сунъий интеллект пойгасиБугун, 21:12Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенизация қилинган облигациялар бозорига янги қадамBybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенизация қилинган облигациялар бозорига янги қадамБугун, 21:11АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассис тайинладиАҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассис тайинладиБугун, 20:10Kraken АҚШда тартибга солинадиган муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйдиKraken АҚШда тартибга солинадиган муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйдиБугун, 19:17Bitcoin тармоғида янги давр: Ковенантс технологияси ва унинг имкониятлариBitcoin тармоғида янги давр: Ковенантс технологияси ва унинг имкониятлариКеча, 18:12Bitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнозиBitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнозиКеча, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда