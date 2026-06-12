Джибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзолади

·7·Спорт
Джибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзолади

Ливерпул жамоасининг собиқ ҳужумчиси ва Чемпионлар лигаси ғолиби Джибрил Сиссенинг ўғли Принс Сиссе клуб билан ўзининг илк профессионал шартномасини расмийлаштирди. 17 ёшли ҳимоячи 2025-26 йилги мавсумда кўрсатган ёрқин ўйинлари ва академиядаги муваффақиятли иштироки учун ушбу мукофотга лойиқ кўрилди. Ливерпул раҳбарияти АХА ўқув-машғулот марказида ўзини кўрсатган саккиз нафар иқтидорли ёш билан янги битим имзоланганини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ёш ҳимоячи ўтган мавсум давомида 18 ёшгача бўлган жамоа (У18) сафида асосий таркиб ўйинчисига айланди. У чемпионатда 19 та учрашувда майдонга тушиб, тўрт бор жамоани сардор сифатида бошлаб тушди. Шунингдек, Сиссе UEFA Ёшлар лигасида ҳам дебют қилиб, 21 ёшгача бўлган жамоа (У21) сафидаги илк ўйинидаёқ гол уришга муваффақ бўлди. Янги шартнома 2029-йилгача, яни унинг ёшидаги футболчи учун рухсат этилган максимал муддатга мўлжалланган.

Қизиғи шундаки, отаси Джибрил Сиссе Ливерпул сафида 79 та ўйинда 24 та гол урган тезкор ҳужумчи бўлган бўлса, Принс майдоннинг бошқа қисмида ўз номини қозонмоқда. Ўтган мавсумдаги тактик ўзгаришлар туфайли у ҳужумдан марказий ҳимоя чизиғига ўтказилди ва бу қарор ўзини тўла оқлади. Принснинг сўзларига кўра, у отасининг ўйинларини видеолавҳалар орқали кузатиб боради ва унинг тезкорлиги ҳамда ғайриоддий соч турмакларидан ҳайратда қолади.

“Отам мен қарши ўйнашни истамайдиган даражадаги хавфли ҳужумчи бўлган. Менинг гол уриш қобилиятим у қадар юқори бўлмагани учун ҳимояга ўтдим, лекин тезлик борасида ундан ҳам ўзиб кетганман деб ўйлайман”, — дейди ёш футболчи. Принс Сиссе келажакда Ливерпул асосий жамоасига киришни ва отаси каби Чемпионлар лигаси ҳамда Англия кубоги каби нуфузли совринларни қўлга киритишни мақсад қилган.

ЛиверпулДжибрил СиссеТрансферАнглия Премер-лигасиЧемпионлар Лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтдиЛамине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтдиБугун, 20:39Бавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилдиБавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилдиБугун, 20:35Машарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиМашарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиБугун, 19:49Қозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиҚозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиБугун, 19:39Жозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиЖозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 19:00ЖЧ—2026 ғолиби тарихдаги энг катта мукофот пулини қўлга киритади...ЖЧ—2026 ғолиби тарихдаги энг катта мукофот пулини қўлга киритади...Кеча, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...