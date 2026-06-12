Нико Счлоттербекк Реал Мадрид қизиқишига муносабат билдирди

·0·Спорт
Нико Счлоттербекк Реал Мадрид қизиқишига муносабат билдирди

Боруссия Дортмунд ҳимоячиси Нико Счлоттербекк, Жозе Моуринью унинг шартномасидаги махсус бандни фаоллаштирмоқчи экани ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди. Германиялик футболчи яқинда клуби билан 2031-йилгача мўлжалланган янги шартнома имзолаган бўлса-да, ундаги алоҳида банд Реал Мадрид ва Ливерпул каби гранд жамоаларни ёзги трансфер ойнаси олдидан ҳушёр торттирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью Счлоттербеккнинг шартномасида кўрсатилган 50 миллиондан 60 миллион еврогача бўлган товон пулини тўлашга тайёр. Sky Sport ва СПОРТ БИЛД нашрларининг хабар беришича, Испания клуби аллақачон ҳимоячининг вакиллари билан алоқага чиққан. Ушбу махсус чиқиш банди фақат учта элит клуб учун амал қилиши, улардан иккитаси Реал Мадрид ва Ливерпул экани айтилмоқда.

Ҳозирда Германия терма жамоаси билан АҚШдаги йиғинда бўлиб турган 26 ёшли футболчи матбуотдаги миш-мишларга тўхталиб ўтди. У Реал Мадрид билан боғлиқ хабарлардан хабардор эканини, бироқ ҳозирги бор эътибори Юлиан Нагельсманн қўл остидаги терма жамоа ўйинларига қаратилганини таъкидлади.

"Ҳа, албатта, бундай гапларни ОАВ орқали эшитиб тураман. Лекин бир неча ҳафта олдин айтганимдек, ҳозирги асосий мақсадим — Жаҳон чемпионати ва илк учрашув. Қатарда биринчи ўйин қандай ўтиши мумкинлигини кўрдик. Бу жуда муҳим, шунинг учун бу хабарлар калламда эмас", — деди Счлоттербекк.

Дортмундлик мухлислар шартномага бундай банд қўшилганидан норози бўлишса-да, афсонавий Лотар Маттеус бу келишувни мантиқий деб ҳисобламоқда. Унинг сўзларига кўра, бу банд Боруссия Дортмунд молиявий манфаатларини ҳимоя қилади ва футболчига келажакда Реал Мадрид каби гранд жамоаларга ўтиш имкониятини қолдиради.

Реал МадридБоруссия ДортмундНико СчлоттербеккЖозе МоуриньюТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтдиРодри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтдиБугун, 13:08Бавария Олисе учун 500 миллион евролик таклифни ҳам рад этишга тайёрБавария Олисе учун 500 миллион евролик таклифни ҳам рад этишга тайёрБугун, 12:57Роналдинио ЖЧ-2026 мусобақасининг очилиши ҳақида қандай фикр билдирди?Роналдинио ЖЧ-2026 мусобақасининг очилиши ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 12:56«Бавария» Майкл Олисени ҳатто 500 миллион еврога ҳам сотмоқчи эмас«Бавария» Майкл Олисени ҳатто 500 миллион еврога ҳам сотмоқчи эмасБугун, 12:35Брайтон Тоттенхем ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт таклиф қилдиБрайтон Тоттенхем ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт таклиф қилдиБугун, 12:12Милан мураббий изламоқда: Рубен Аморим ёки Альваро Арбелоа вариантлариМилан мураббий изламоқда: Рубен Аморим ёки Альваро Арбелоа вариантлариБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...