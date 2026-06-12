Нико Счлоттербекк Реал Мадрид қизиқишига муносабат билдирди
Боруссия Дортмунд ҳимоячиси Нико Счлоттербекк, Жозе Моуринью унинг шартномасидаги махсус бандни фаоллаштирмоқчи экани ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди. Германиялик футболчи яқинда клуби билан 2031-йилгача мўлжалланган янги шартнома имзолаган бўлса-да, ундаги алоҳида банд Реал Мадрид ва Ливерпул каби гранд жамоаларни ёзги трансфер ойнаси олдидан ҳушёр торттирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью Счлоттербеккнинг шартномасида кўрсатилган 50 миллиондан 60 миллион еврогача бўлган товон пулини тўлашга тайёр. Sky Sport ва СПОРТ БИЛД нашрларининг хабар беришича, Испания клуби аллақачон ҳимоячининг вакиллари билан алоқага чиққан. Ушбу махсус чиқиш банди фақат учта элит клуб учун амал қилиши, улардан иккитаси Реал Мадрид ва Ливерпул экани айтилмоқда.
Ҳозирда Германия терма жамоаси билан АҚШдаги йиғинда бўлиб турган 26 ёшли футболчи матбуотдаги миш-мишларга тўхталиб ўтди. У Реал Мадрид билан боғлиқ хабарлардан хабардор эканини, бироқ ҳозирги бор эътибори Юлиан Нагельсманн қўл остидаги терма жамоа ўйинларига қаратилганини таъкидлади.
"Ҳа, албатта, бундай гапларни ОАВ орқали эшитиб тураман. Лекин бир неча ҳафта олдин айтганимдек, ҳозирги асосий мақсадим — Жаҳон чемпионати ва илк учрашув. Қатарда биринчи ўйин қандай ўтиши мумкинлигини кўрдик. Бу жуда муҳим, шунинг учун бу хабарлар калламда эмас", — деди Счлоттербекк.
Дортмундлик мухлислар шартномага бундай банд қўшилганидан норози бўлишса-да, афсонавий Лотар Маттеус бу келишувни мантиқий деб ҳисобламоқда. Унинг сўзларига кўра, бу банд Боруссия Дортмунд молиявий манфаатларини ҳимоя қилади ва футболчига келажакда Реал Мадрид каби гранд жамоаларга ўтиш имкониятини қолдиради.
…