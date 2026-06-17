Ламине Ямал жароҳатдан қайтди: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотди
Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал узоқ кутилган жароҳатидан сўнг майдонга қайтди, бироқ унинг қайтиши "Қизил фурия"нинг Жаҳон чемпионати стартидаги муваффақиятсизлигини тўсиб қола олмади. ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг илк турида Кабо-Вердега қарши баҳс олиб борган испанлар кутилмаганда 0:0 ҳисобидаги дурангга имзо чекдилар. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Икки ойлик танаффусдан сўнг сафга қайтган Барселона ҳужумчиси учрашувнинг сўнгги 20 дақиқасида захирадан майдонга туширилди. Мураббийлар штаби 2024-йилги "Голден Бой" совриндори бўлган 19 ёшли футболчининг соғлиғини хавф остига қўймаслик учун уни эҳтиёткорлик билан ўйинга киритишга қарор қилишди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Ямал майдонга тушиши билан Испания ҳужумларига жонлилик ва креативлик олиб кирган бўлса-да, рақиб ҳимоясини ёриб ўтишнинг имкони бўлмади.
Ламине Ямалнинг мухлисларга мурожаатиЎйиндан сўнг Ламине Ямал ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларга мурожаат қилиб, хотиржамликка чорлади. "Бу бизнинг Жаҳон чемпионатидаги илк ўйинимиз ва биз бир очко қўлга киритдик. Олдимизда узоқ йўл борлигини биламиз, аммо мақсадимиз сари меҳнат қилишда давом этамиз. Ҳаммаси биз кутгандек бўлишига шубҳа қилманг", — деб ёзди ёш иқтидор эгаси.
Шунингдек, футболчи оғир жароҳатдан сўнг яна яшил майдонга қайтишига имкон бергани учун яратганга шукрона айтди ва қийин даврда уни қўллаб-қувватлаган оиласига миннатдорчилик билдирди. 2025-йилги "Олтин тўп" сўровномасида иккинчи ўринни эгаллаган Ямалнинг бу сўзлари унинг нафақат жисмоний, балки руҳий жиҳатдан ҳам етук эканлигини кўрсатмоқда.
Испания терма жамоасидаги "Ямалга боғлиқлик" муаммосиМазкур баҳс Испания терма жамоасининг жиддий муаммосини очиб берди. Худди Барселона клубида бўлгани каби, миллий терма жамоа ҳам ҳужумда кўпроқ Ламине Ямалнинг индивидуал маҳоратига таяниб қолаётгани яққол кўриниб қолди. Рақиблар зич ҳимояланган вақтда, таркибда бошқа креатив ғоялар етишмаётгани мутахассисларни хавотирга солмоқда.
Ҳозирда Испания жой олган "Ҳ" гуруҳида вазият анча чигал. Гуруҳнинг иккинчи ўйинида Уругвай ва Саудия Арабистони ҳам 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган эди. Натижада, барча тўрт жамоа бир очкодан жамғарган ҳолда тенгликни сақлаб турибди.
Испания терма жамоасининг кейинги режалари қуйидагича:
- 22-июн, якшанба куни Саудия Арабистонига қарши муҳим баҳс;
- 27-июн куни гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи учрашувида Уругвайга қарши ўйин.
…