Ламине Ямал жароҳатдан қайтди: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотди

·27·Спорт
Ламине Ямал жароҳатдан қайтди: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотди

Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал узоқ кутилган жароҳатидан сўнг майдонга қайтди, бироқ унинг қайтиши "Қизил фурия"нинг Жаҳон чемпионати стартидаги муваффақиятсизлигини тўсиб қола олмади. ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг илк турида Кабо-Вердега қарши баҳс олиб борган испанлар кутилмаганда 0:0 ҳисобидаги дурангга имзо чекдилар. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Икки ойлик танаффусдан сўнг сафга қайтган Барселона ҳужумчиси учрашувнинг сўнгги 20 дақиқасида захирадан майдонга туширилди. Мураббийлар штаби 2024-йилги "Голден Бой" совриндори бўлган 19 ёшли футболчининг соғлиғини хавф остига қўймаслик учун уни эҳтиёткорлик билан ўйинга киритишга қарор қилишди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Ямал майдонга тушиши билан Испания ҳужумларига жонлилик ва креативлик олиб кирган бўлса-да, рақиб ҳимоясини ёриб ўтишнинг имкони бўлмади.

Ламине Ямалнинг мухлисларга мурожаати

Ўйиндан сўнг Ламине Ямал ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларга мурожаат қилиб, хотиржамликка чорлади. "Бу бизнинг Жаҳон чемпионатидаги илк ўйинимиз ва биз бир очко қўлга киритдик. Олдимизда узоқ йўл борлигини биламиз, аммо мақсадимиз сари меҳнат қилишда давом этамиз. Ҳаммаси биз кутгандек бўлишига шубҳа қилманг", — деб ёзди ёш иқтидор эгаси.

Шунингдек, футболчи оғир жароҳатдан сўнг яна яшил майдонга қайтишига имкон бергани учун яратганга шукрона айтди ва қийин даврда уни қўллаб-қувватлаган оиласига миннатдорчилик билдирди. 2025-йилги "Олтин тўп" сўровномасида иккинчи ўринни эгаллаган Ямалнинг бу сўзлари унинг нафақат жисмоний, балки руҳий жиҳатдан ҳам етук эканлигини кўрсатмоқда.

Испания терма жамоасидаги "Ямалга боғлиқлик" муаммоси

Мазкур баҳс Испания терма жамоасининг жиддий муаммосини очиб берди. Худди Барселона клубида бўлгани каби, миллий терма жамоа ҳам ҳужумда кўпроқ Ламине Ямалнинг индивидуал маҳоратига таяниб қолаётгани яққол кўриниб қолди. Рақиблар зич ҳимояланган вақтда, таркибда бошқа креатив ғоялар етишмаётгани мутахассисларни хавотирга солмоқда.

Ҳозирда Испания жой олган "Ҳ" гуруҳида вазият анча чигал. Гуруҳнинг иккинчи ўйинида Уругвай ва Саудия Арабистони ҳам 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган эди. Натижада, барча тўрт жамоа бир очкодан жамғарган ҳолда тенгликни сақлаб турибди.

Испания терма жамоасининг кейинги режалари қуйидагича:

  • 22-июн, якшанба куни Саудия Арабистонига қарши муҳим баҳс;
  • 27-июн куни гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи учрашувида Уругвайга қарши ўйин.
Луис де ла Фуенте шогирдлари плей-офф йўлланмасини кафолатлаш учун навбатдаги турда ғалаба қозонишлари шарт. Ламине Ямалнинг тўлиқ спорт формасига қайтиши ва асосий таркибда майдонга тушиши Испаниянинг турнирдаги кейинги тақдирини белгилаб бериши кутилмоқда.

Ламине ЯмалИспанияЖЧ-2026БарселонаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция Мбаппе ва Барколянинг голлари эвазига Сенегални мағлуб этдиФранция Мбаппе ва Барколянинг голлари эвазига Сенегални мағлуб этдиБугун, 21:09Лионель Месси яна бир бор жаҳон чемпиони бўла оладими? Пабло Забалета прогноз бердиЛионель Месси яна бир бор жаҳон чемпиони бўла оладими? Пабло Забалета прогноз бердиБугун, 20:52Коул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан тушиб қолганига муносабат билдирдиКоул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан тушиб қолганига муносабат билдирдиБугун, 20:38Алекс Окслейд-Чемберлен ва Перри Эдвардс дабдабали тўй маросими билан оила қуришдиАлекс Окслейд-Чемберлен ва Перри Эдвардс дабдабали тўй маросими билан оила қуришдиБугун, 19:53Абдуқодир Ҳусанов Жаҳон чемпионатининг энг тезкор футболчилари рўйхатидаАбдуқодир Ҳусанов Жаҳон чемпионатининг энг тезкор футболчилари рўйхатидаКеча, 18:57Франция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилиндиФранция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилиндиКеча, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди