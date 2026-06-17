Алекс Окслейд-Чемберлен ва Перри Эдвардс дабдабали тўй маросими билан оила қуришди
Англия футболи ва шоу-бизнес оламининг энг машҳур жуфтликларидан бири — Алекс Окслейд-Чемберлен ҳамда Литтле Мих гуруҳи юлдузи Перри Эдвардс расман никоҳдан ўтишди. Саккиз йилдан буён бирга бўлган жуфтликнинг тўй маросими дабдабали руҳда ўтиб, унда кўплаб футбол юлдузлари ва санъат намояндалари иштирок этишди. Goal.com нашри хабарига кўра, маросим нафақат оилавий байрам, балки футбол олами вакиллари учун ўзига хос учрашув майдонига айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арсенал ва Ливерпул клубларидаги ёрқин ўйинлари билан танилган Окслейд-Чемберленнинг тўйига унинг собиқ жамоадошлари ва яқин дўстлари ташриф буюришди. Меҳмонлар орасида Манчестер Юнайтед ярим ҳимоячиси Мейсон Моунт ҳамда Брайтон ҳужумчиси Даннй Велбекк алоҳида ажралиб туришди. Ҳар икки футболчи Алекс билан ҳам клублар даражасида, ҳам Англия терма жамоасида бирга тўп суришган.
Юлдузли меҳмонлар ва ҳиссиётларга бой лаҳзаларҲозирда Шотландиянинг Celtic жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган Окслейд-Чемберлен Туркия чемпионатидаги фаолиятидан сўнг яна Британия футбол жамоатчилиги эътибор марказига қайтди. Тўй маросими унинг нафақат маҳоратли футболчи, балки ҳамкасблари орасида катта ҳурматга эга шахс эканлигини яна бир бор исботлади. Маросимда жуфтликнинг ўғли Аксел ҳам иштирок этиб, ушбу кун оила учун унутилмас хотираларга бой бўлди.
Келин — Перри Эдвардс Британиянинг энг нуфузли нашрларидан бири Бритиш Вогуе журналига берган интервюсида тўй тафсилотлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, бу кун унинг ҳаётидаги энг бахтли кун бўлган. Эдвардс маросим давомида уч хил оқ либос кийиб, ўзининг нафис дидини намойиш этган. Бироқ, байрам арафасида юз берган бир кўнгилсизлик келиннинг кайфиятига бироз таъсир қилган.
Перри ўғли Аксел туғилгандан сўнг Алекс совға қилган қимматбаҳо олмос маржонини йўқотиб қўйганини сўзлаб берди. "Мен уни ҳар куни тақиб юрардим, лекин Португалияга кетишдан бир кун олдин у ғойиб бўлди. Бутун кун йиғладим, ҳатто чангютгичнинг ичигача қидириб чиқдик. Кимдир ўғирлаб кетган деб ўйлагандим", — дейди хонанда ўша ҳаяжонли дақиқаларни эслаб.
Узоқ кутилган иттифоқОкслейд-Чемберлен ва Эдвардс 2016-йилдан бери муносабатда бўлиб келишмоқда. Уларнинг ишқий саргузаштлари мухлислар ва ОАВ томонидан доимий равишда кузатиб борилган. 2022-йилда унаштирилган жуфтлик, ниҳоят, ўз муносабатларини қонуний никоҳ билан мустаҳкамлаб қўйишди.
Ушбу никоҳ маросими нафақат шахсий ҳаётдаги муҳим қадам, балки спорт ва мусиқа олами ўртасидаги ўзига хос кўприк вазифасини ҳам ўтади. Окслейд-Чемберлен Англия Премер-лигасида ўз ўрнига эга бўлгани каби, Перри Эдвардс ҳам жаҳон эстрадасида ўз нуфузига эга. Эндиликда улар янги ҳаёт саҳифасини расман эр-хотин сифатида давом эттиришади.
…