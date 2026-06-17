Алекс Окслейд-Чемберлен ва Перри Эдвардс дабдабали тўй маросими билан оила қуришди

·16·Спорт
Алекс Окслейд-Чемберлен ва Перри Эдвардс дабдабали тўй маросими билан оила қуришди

Англия футболи ва шоу-бизнес оламининг энг машҳур жуфтликларидан бири — Алекс Окслейд-Чемберлен ҳамда Литтле Мих гуруҳи юлдузи Перри Эдвардс расман никоҳдан ўтишди. Саккиз йилдан буён бирга бўлган жуфтликнинг тўй маросими дабдабали руҳда ўтиб, унда кўплаб футбол юлдузлари ва санъат намояндалари иштирок этишди. Goal.com нашри хабарига кўра, маросим нафақат оилавий байрам, балки футбол олами вакиллари учун ўзига хос учрашув майдонига айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсенал ва Ливерпул клубларидаги ёрқин ўйинлари билан танилган Окслейд-Чемберленнинг тўйига унинг собиқ жамоадошлари ва яқин дўстлари ташриф буюришди. Меҳмонлар орасида Манчестер Юнайтед ярим ҳимоячиси Мейсон Моунт ҳамда Брайтон ҳужумчиси Даннй Велбекк алоҳида ажралиб туришди. Ҳар икки футболчи Алекс билан ҳам клублар даражасида, ҳам Англия терма жамоасида бирга тўп суришган.

Юлдузли меҳмонлар ва ҳиссиётларга бой лаҳзалар

Ҳозирда Шотландиянинг Celtic жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган Окслейд-Чемберлен Туркия чемпионатидаги фаолиятидан сўнг яна Британия футбол жамоатчилиги эътибор марказига қайтди. Тўй маросими унинг нафақат маҳоратли футболчи, балки ҳамкасблари орасида катта ҳурматга эга шахс эканлигини яна бир бор исботлади. Маросимда жуфтликнинг ўғли Аксел ҳам иштирок этиб, ушбу кун оила учун унутилмас хотираларга бой бўлди.

Келин — Перри Эдвардс Британиянинг энг нуфузли нашрларидан бири Бритиш Вогуе журналига берган интервюсида тўй тафсилотлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, бу кун унинг ҳаётидаги энг бахтли кун бўлган. Эдвардс маросим давомида уч хил оқ либос кийиб, ўзининг нафис дидини намойиш этган. Бироқ, байрам арафасида юз берган бир кўнгилсизлик келиннинг кайфиятига бироз таъсир қилган.

Перри ўғли Аксел туғилгандан сўнг Алекс совға қилган қимматбаҳо олмос маржонини йўқотиб қўйганини сўзлаб берди. "Мен уни ҳар куни тақиб юрардим, лекин Португалияга кетишдан бир кун олдин у ғойиб бўлди. Бутун кун йиғладим, ҳатто чангютгичнинг ичигача қидириб чиқдик. Кимдир ўғирлаб кетган деб ўйлагандим", — дейди хонанда ўша ҳаяжонли дақиқаларни эслаб.

Узоқ кутилган иттифоқ

Окслейд-Чемберлен ва Эдвардс 2016-йилдан бери муносабатда бўлиб келишмоқда. Уларнинг ишқий саргузаштлари мухлислар ва ОАВ томонидан доимий равишда кузатиб борилган. 2022-йилда унаштирилган жуфтлик, ниҳоят, ўз муносабатларини қонуний никоҳ билан мустаҳкамлаб қўйишди.

Ушбу никоҳ маросими нафақат шахсий ҳаётдаги муҳим қадам, балки спорт ва мусиқа олами ўртасидаги ўзига хос кўприк вазифасини ҳам ўтади. Окслейд-Чемберлен Англия Премер-лигасида ўз ўрнига эга бўлгани каби, Перри Эдвардс ҳам жаҳон эстрадасида ўз нуфузига эга. Эндиликда улар янги ҳаёт саҳифасини расман эр-хотин сифатида давом эттиришади.

ФутболАлекс Окслейд-ЧемберленПерри ЭдвардсТўйАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Жаҳон чемпионатининг энг тезкор футболчилари рўйхатидаАбдуқодир Ҳусанов Жаҳон чемпионатининг энг тезкор футболчилари рўйхатидаКеча, 18:57Франция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилиндиФранция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилиндиКеча, 18:51Арсенал рад этилди: Нико Паз фаолиятини Италияда давом эттиришга қарор қилдиАрсенал рад этилди: Нико Паз фаолиятини Италияда давом эттиришга қарор қилдиКеча, 18:36Килиан Мбаппе Реал Мадридга ўтганидан сўнг ҳаёти қандай ўзгаргани ҳақида гапирдиКилиан Мбаппе Реал Мадридга ўтганидан сўнг ҳаёти қандай ўзгаргани ҳақида гапирдиКеча, 18:35Синдаров Мадаминовнинг ғалабасини ҳақиқий мўъжиза деб атадиСиндаров Мадаминовнинг ғалабасини ҳақиқий мўъжиза деб атадиКеча, 18:27Машарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиМашарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиКеча, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди