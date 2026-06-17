Сан-Франциско суди xAI компаниясининг OpenAI устидан шикоятини рад этди
АҚШнинг Сан-Франциско федерал суди Илон Маскка тегишли xAI компаниясининг OpenAI устидан берган даъвосини якуний тарзда рад этди. Ушбу низо Grok чатботини ишлаб чиқишда қўлланилган технологик сирларнинг ўғирланиши билан боғлиқ эди. Суд қарорига кўра, xAI томонидан илгари сурилган айбловлар етарли далилларга эга эмас ва келгусида ушбу масала бўйича қайта даъво киритиш ҳуқуқи чекланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Судя Лин ўз қарорини "вит прежудисе" (қайта кўриб чиқиш ҳуқуқисиз) шаклида эълон қилди. Бу шуни англатадики, xAI энди айнан шу асослар билан OpenAI компаниясини судга бера олмайди. Суд жараёнида xAI компанияси OpenAI ўзининг собиқ муҳандиси Хуечен Ли орқали махфий маълумотларни қўлга киритганини исботлай олмади. Шунингдек, OpenAI ходимлари гўёки ўғирланган маълумотлардан хабардор бўлгани ҳақида ҳам ҳеч қандай далил тақдим этилмади.
Технологик сирлар ва ишга қабул қилиш жараёниНизонинг марказида муҳандис Хуечен Ли билан ўтказилган иш суҳбати турган эди. xAI даъвосига кўра, муҳандис OpenAI вакиллари билан суҳбат давомида Grok 4 моделининг ички деталлари ва ўқитиш усулларини муҳокама қилган. Бироқ судя бу каби суҳбатларни стандарт амалиёт деб баҳолади. Номзоднинг аввалги иш тажрибасини муҳокама қилиш тижорат сири бузилиши сифатида кўрилиши мумкин эмаслиги таъкидланди.
Судя Линнинг фикрича, агар бундай суҳбатлар қонунбузарлик деб топилса, бу технология бозоридаги ҳар қандай компания учун ҳуқуқий хавф туғдириши мумкин эди. Бу эса кадрлар алмашинуви ва соҳадаги рақобатга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. OpenAI вакиллари эса ўз навбатида xAI технологияларига эҳтиёжлари йўқлигини ва рақобатчи компания ўз мавқеини йўқотаётганини таъкидлашди.
Илон Маск учун навбатдаги мағлубиятМазкур қарор Илон Маскнинг OpenAI компаниясига қарши суд курашларидаги сўнгги ҳафталардаги иккинчи йирик мағлубиятидир. Аввалроқ Окленд федерал суди Маскнинг 150 миллиард долларлик бошқа бир даъвосини ҳам рад этган эди. Ўшанда тадбиркор OpenAI компаниясини ўзининг дастлабки нотижорат миссиясидан чекинганликда айблаган эди.
Шунга қарамай, муҳандис Хуечен Ли билан боғлиқ алоҳида суд жараёни ҳали давом этмоқда. Муҳандиснинг ўзи барча айбловларни инкор этиб келмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу суд қарори сунъий интеллект бозори учун муҳим прецедент ҳисобланади. Эндиликда мутахассисларнинг рақобатчи компанияларга ўтиши ва ўз тажрибасини муҳокама қилиши, тўғридан-тўғри ўғирлик исботланмагунча, қонуний деб ҳисобланади.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам бу қарор қизиқарли, чунки у жаҳоннинг энг йирик AI гигантлари ўртасидаги рақобат қоидаларини белгилаб беради. OpenAI ва xAI ўртасидаги бу кураш сунъий интеллект соҳасидаги интеллектуал мулк ҳимояси қанчалик мураккаб эканини яна бир бор кўрсатди.
…