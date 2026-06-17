Сан-Франциско суди xAI компаниясининг OpenAI устидан шикоятини рад этди

·0·Техно
Сан-Франциско суди xAI компаниясининг OpenAI устидан шикоятини рад этди

АҚШнинг Сан-Франциско федерал суди Илон Маскка тегишли xAI компаниясининг OpenAI устидан берган даъвосини якуний тарзда рад этди. Ушбу низо Grok чатботини ишлаб чиқишда қўлланилган технологик сирларнинг ўғирланиши билан боғлиқ эди. Суд қарорига кўра, xAI томонидан илгари сурилган айбловлар етарли далилларга эга эмас ва келгусида ушбу масала бўйича қайта даъво киритиш ҳуқуқи чекланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Судя Лин ўз қарорини "вит прежудисе" (қайта кўриб чиқиш ҳуқуқисиз) шаклида эълон қилди. Бу шуни англатадики, xAI энди айнан шу асослар билан OpenAI компаниясини судга бера олмайди. Суд жараёнида xAI компанияси OpenAI ўзининг собиқ муҳандиси Хуечен Ли орқали махфий маълумотларни қўлга киритганини исботлай олмади. Шунингдек, OpenAI ходимлари гўёки ўғирланган маълумотлардан хабардор бўлгани ҳақида ҳам ҳеч қандай далил тақдим этилмади.

Технологик сирлар ва ишга қабул қилиш жараёни

Низонинг марказида муҳандис Хуечен Ли билан ўтказилган иш суҳбати турган эди. xAI даъвосига кўра, муҳандис OpenAI вакиллари билан суҳбат давомида Grok 4 моделининг ички деталлари ва ўқитиш усулларини муҳокама қилган. Бироқ судя бу каби суҳбатларни стандарт амалиёт деб баҳолади. Номзоднинг аввалги иш тажрибасини муҳокама қилиш тижорат сири бузилиши сифатида кўрилиши мумкин эмаслиги таъкидланди.

Судя Линнинг фикрича, агар бундай суҳбатлар қонунбузарлик деб топилса, бу технология бозоридаги ҳар қандай компания учун ҳуқуқий хавф туғдириши мумкин эди. Бу эса кадрлар алмашинуви ва соҳадаги рақобатга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. OpenAI вакиллари эса ўз навбатида xAI технологияларига эҳтиёжлари йўқлигини ва рақобатчи компания ўз мавқеини йўқотаётганини таъкидлашди.

Илон Маск учун навбатдаги мағлубият

Мазкур қарор Илон Маскнинг OpenAI компаниясига қарши суд курашларидаги сўнгги ҳафталардаги иккинчи йирик мағлубиятидир. Аввалроқ Окленд федерал суди Маскнинг 150 миллиард долларлик бошқа бир даъвосини ҳам рад этган эди. Ўшанда тадбиркор OpenAI компаниясини ўзининг дастлабки нотижорат миссиясидан чекинганликда айблаган эди.

Шунга қарамай, муҳандис Хуечен Ли билан боғлиқ алоҳида суд жараёни ҳали давом этмоқда. Муҳандиснинг ўзи барча айбловларни инкор этиб келмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу суд қарори сунъий интеллект бозори учун муҳим прецедент ҳисобланади. Эндиликда мутахассисларнинг рақобатчи компанияларга ўтиши ва ўз тажрибасини муҳокама қилиши, тўғридан-тўғри ўғирлик исботланмагунча, қонуний деб ҳисобланади.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам бу қарор қизиқарли, чунки у жаҳоннинг энг йирик AI гигантлари ўртасидаги рақобат қоидаларини белгилаб беради. OpenAI ва xAI ўртасидаги бу кураш сунъий интеллект соҳасидаги интеллектуал мулк ҳимояси қанчалик мураккаб эканини яна бир бор кўрсатди.

OpenAIxAIGrokИлон МаскСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нимбле компанияси иккига бўлинадиган ноодатий Шареповер ташқи аккумуляторини тақдим этдиНимбле компанияси иккига бўлинадиган ноодатий Шареповер ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 20:58SpaceX бозор қиймати бўйича Amazon компаниясини ортда қолдириб, дунёда бешинчи бўлдиSpaceX бозор қиймати бўйича Amazon компаниясини ортда қолдириб, дунёда бешинчи бўлдиБугун, 20:21Google янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобGoogle янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобКеча, 18:57Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипHonor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипКеча, 18:54Xbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаXbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаКеча, 18:27Dell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиDell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиКеча, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди